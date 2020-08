Calciomercato Napoli: Brekalo se parte Lozano

Calciomercato Napoli: Josip Brekalo, attaccante croato in forza ai tedeschi del Wolfsburg, potrebbe finire all’ombra del Vesuvio in caso di cessione di Hirving Lozano. Sarebbe il perfetto sostituto di Lorenzo Insigne.

Il Napoli non si ferma più: dopo le conferme di Mario Rui e Di Lorenzo e l’arrivo di Osimhen, i partenopei continuano a sondare il terreno del calciomercato e pensano a nuovi profili da regalare a Gennaro Gattuso. Qualche ora fa avevamo parlato dell’interesse del DS Giuntoli per il terzino sinistro del Real Madrid, Sergio Reguilon, al quale si aggiunge adesso quello per l’attaccante esterno del Wolfsburg, Joisp Brekalo.

Calciomercato Napoli: si segue Josip Brekalo del Wolfsburg.

Il 22 enne croato sembrerebbe infatti scontento della Bundesliga e starebbe quindi facendo pressione per venire a giocare nella nostra Serie A. Con l’addio di Callejon, che ha salutato Napoli dopo 7 anni, e Lozano che ha richieste importanti da Spagna e Inghilterra (Atletico Madrid, Siviglia, Valencia ed Everton sono sulle sue tracce), per i partenopei è necessario trovare un attaccante esterno che non solo faccia da vice Insigne, ma che all’occorrenza sia anche il titolare in una squadra che deve rilanciarsi dopo una non entusiasmante stagione 2019-2020.

In questo senso quindi, Brekalo potrebbe essere la scelta giusta: è giovane, ha qualità e soprattutto non costa molto. Il Wolfsburg valuta infatti il suo cartellino appena 20 milioni di euro, cifra non insormontabile se si considerano i prezzi degli ultimi tempi. La dirigenza azzurra ci lavorerà nei prossimi giorni, pertanto noi, come sempre, non possiamo far altro che attendere eventuali sviluppi per saperne di più.

