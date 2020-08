Calciomercato Napoli: idea Reguilon

Calciomercato Napoli: i partenopei sono alla continua ricerca di un terzino sinistro. L’ultimo nome finito sul taccuino del DS Giuntoli è quello di Sergio Reguilon del Real Madrid.

A distanza di qualche giorno dall’eliminazione in Champions per mano del Barcellona di Lionel Messi, il Napoli guarda alla prossima stagione e pensa alle mosse da effettuare sul mercato. Dopo i rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo e l’acquisto di Osimhen dal Lilla, il DS Giuntoli sarebbe ora alla ricerca di un terzino sinistro che faccia da vice proprio a Mario Rui.

Il terzino portoghese infatti, dopo una stagione non proprio facile per gli azzurri, si è guadagnato il rinnovo del contratto a suon di ottime prestazioni che lo hanno fatto diventare la prima scelta di Gattuso che non ha perso tempo a relegare in panchina l’algerino Ghoulam che pure bene aveva fatto sotto le gestioni di Sarri prima e Ancelotti poi.

L’ex Saint Etienne, complici anche i numerosi guai fisici che lo hanno tormentato in questi anni, è finito fuori dai progetti della società che, ora come ora, sta solo aspettando l’offerta migliore per lasciarlo partire. Ovviamente per un terzino sinistro che parte ce ne sarà un altro che dovrà arrivare. In questo senso il DS Giuntoli starebbe pensando a Sergio Reguilon del Real Madrid, appena rientrato dal prestito al Siviglia.

Il duttile classe ’96, utilizzabile sia come esterno basso che come esterno alto, piace molto a Gennaro Gattuso per la sua buona capacità di interpretare perfettamente sia la fase di difesa che di attacco. Reguilon, che ha segnato alla Roma nell’ultimo turno di Europa League, sarebbe il profilo adatto da inserire in una squadra che vuole rilanciarsi dopo lo scialbo 7° posto di quest’anno. Una squadra che sarà comunque impegnata su tre fronti nella prossima stagione 2020-2021.

Le possibilità che l’affare possa andare a buon fine sono ottime, ma, come sottolineato poc’anzi, prima di agire, è necessario trovare una squadra disposta ad acquistare Ghoulam e il suo stipendio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Come evolverà quindi la situazione ancora non lo sappiamo. Non possiamo far altro che attendere l’apertura ufficiale delle trattative per saperne di più.

