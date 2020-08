Ufficiale: Di Lorenzo e Mario Rui rinnovano con il Napoli fino al 2025

Era nell’aria già da tempo ormai, ma adesso è ufficiale: Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui resteranno a Napoli fino al 2025. Trovati gli accordi per i rinnovi dei contratti.

La sfida con il Barcellona è ormai alle porte e se da un lato ci sono i tifosi che giustamente gioiscono per la convocazione di Insigne per la sfida coi blaugrana e l’importante acquisto di Osimhen, dall’altro c’è una società che non si ferma e continua a lavorare sul mercato.

Le ultime operazioni portate a termine dal club partenopeo riguardano infatti i rinnovi di contratto di due elementi che si sono contraddistinti in questa non felicissima stagione 2019-2020. Una stagione che ha visto il Napoli chiudere al 7° posto in classifica in Serie A, ma con una Coppa Italia in più in bacheca che vale la qualificazione alla fase a gironi della prossima Europa League.

Napoli, ufficiale: rinnovano Di Lorenzo e Mario Rui.

Stiamo parlando di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. Il primo, dopo essere entrato fin da subito nelle grazie di Carlo Ancelotti, ha mantenuto il suo posto da titolare anche con Gennaro Gattuso. Per l’ex Empoli, che aveva ancora 4 anni di contratto, si tratta di un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio che lo porterà a percepire 2,3 milioni di euro a stagione con possibilità di arrivare a 2,8.

Per il portoghese, che fino a un anno fa sembrava destinato al ruolo di sostituto, si tratta invece del giusto premio dopo una stagione ben oltre le aspettative. Con Ghoulam praticamente sempre fuori gioco, l’ex Roma ha saputo sfruttare appieno la possibilità che il fato gli ha servito, guadagnandosi meritatamente il rinnovo del contratto. L’attuale numero 6 azzurro percepirà quindi, fino al 2025, circa 2,1 milioni di euro che, con eventuali bonus, potrebbero arrivare a 2,5.

