Calciomercato Milan: servono 50 milioni per Jorginho

Calciomercato Milan, clamoroso dall’Inghilterra: i rossoneri puntano Jorginho del Chelsea. Servono 50 milioni di euro per riportarlo in Italia.

La qualificazione alla prossima Champions League dirà molto del futuro del Milan che, pronto a far visita alla Juventus di Andrea Pirlo domenica sera, guarda anche al mercato e inizia ad annotare sul proprio taccuino alcuni nomi che potrebbero far comodo la prossima stagione.

Calciomercato Milan: piace Jorginho, ma servono 50 milioni di euro.

Se nei giorni scorsi avevamo parlato dell’interesse dei rossoneri per Erik Lamela del Tottenham, Orlun Kokcu del Feyenoord e Noni Madueke del PSV Eindhoven , in queste ore sembra aver preso campo una notizia a dir poco clamorosa che vedrebbe il Diavolo sulle tracce di Jorginho del Chelsea.

Il centrocampista italo-brasiliano, fresco di raggiungimento della finale di Champions League coi londinesi, piace molto al duo Maldini-Massara che avrebbe, in caso di qualificazione alla prossima Coppa Campioni, seriamente intenzione di sedersi a tavolino per riportare in Italia l’ex Verona e Napoli.

La base di partenza per riportare nel Bel Paese il duttile centrocampista classe ’91 è però di 50 milioni di euro. Cifra, ora come ora, non alla portata dei meneghini che, come detto, sperano nella qualificazione in Champions League per poter pensare in grande. Sull’interesse del Milan per Jorginho si è quindi espresso, nelle scorse ore, l’agente del giocatore, Joao Santos il quale, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha detto:

Fra i desideri di Jorginho c’è anche il ritorno in Italia, ma non accadrà ora, dovranno passare almeno un paio di anni. Il Napoli non ci ha mai chiamato, ha vissuto momenti bellissimi in città e con quella maglia, ma ora pensa alla sua carriera e al suo contratto col Chelsea. Trasferimento al Milan? Ci vogliono 50 milioni di euro per il cartellino e un contratto simile a quello che ha oggi in Premier League. Così si può pensare ad una trattativa.

