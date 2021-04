Calciomercato Milan: Incontro per Kokcu, idea Madueke

Calciomercato Milan: i rossoneri guardano in Olanda e mettono nel mirino Orlun Kokcu del Feyenoord e Noni Madueke del PSV Eindhoven.

Reduce da due sconfitte consecutive che l’hanno fatto scivolare dal 2° al 5° posto in classifica, il Milan di Stefano Pioli si prepara a sostenere un finale di campionato rovente che dirà se l’anno prossimo sarà Champions League o meno. Delle 5 squadre impegnate nella corsa Champions, i rossoneri sono infatti quelli col calendario più difficile che li vedrà affrontare, oltre agli scontri diretti contro Juventus ed Atalanta, anche 3 formazioni che lottano per non retrocedere, vale a dire Benevento, Torino e Cagliari.

Calciomercato Milan: nel mirino Kokcu del Feyenoord e Madueke del PSV Eindhoven.

5 partite che diranno di che pasta è fatto il Diavolo che nel frattempo guarda anche al mercato e inizia a sondare il terreno per due giovani promesse che potrebbero far comodo dalle parti di Milanello la prossima stagione. Stiamo parlando di Orlun Kokcu del Feyenoord e Noni Madueke del PSV Eindhoven. Il primo è un centrocampista centrale classe 2000, il secondo un’ala classe 2002.

Stando a rumors di poche ore fa, il duo meneghino di mercato Maldini-Massara avrebbe incontrato a Casa Milan, nella giornata di ieri, il padre di Kokcu per valutare l’eventuale disponibilità del giocatore a trasferirsi in Italia. Per quanto riguarda Madueke invece, si tratta di indiscrezioni che, come sempre, lasciano il tempo che trovano. Kokcu è valutato 12 milioni di euro dal Feyenoord che non dovrebbe opporre resistenza qualora gli pervenisse un’offerta del genere.

Per Madueke, invece, il PSV chiede almeno 17 milioni di euro. Cifra non particolarmente esosa che però potrà essere investita solo in caso di piazzamento Champions. Sul giocatore c’è anche il Leicester di Brendan Rodgers che, ormai ad un passo dalla qualificazione matematica in Champions League, appare in vantaggio sui rossoneri che però restano alla finestra in attesa di conoscere il proprio destino che si compirà tra 5 partite. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più.

