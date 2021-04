Calciomercato Milan: spunta il nome di Erik Lamela. L’argentino, in uscita dal Tottenham piace molto ai rossoneri che però devono battere la concorrenza del Napoli.

All’indomani della pesante sconfitta di Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi, la seconda consecutiva dopo quella interna col Sassuolo della settimana scorsa, il Milan di Stefano Pioli raccoglie i cocci di una settimana non piacevole e guarda con fiducia alle restanti 5 partite di campionato che diranno se i rossoneri giocheranno o meno in Champions League l’anno prossimo.

Il Diavolo infatti, complici le due disfatte consecutive menzionate sopra e la vittoria di domenica sera dell’Atalanta contro il Bologna, è scivolato dal 2° al 5° posto in classifica. Una mazzata tremenda per un gruppo che fino a qualche mese fa credeva addirittura nello scudetto e che ora invece deve fare i conti con Atalanta, Juventus, Napoli e Lazio per un posto nell’Europa dei grandi.

Calciomercato Milan: idea Lamela dal Tottenham.

La qualificazione in Champions League è chiaramente alla portata dei meneghini, ma occorrerà grande determinazione, in queste ultime 5 partite, per meritarsi un posto tra le migliori 32 squadre del Vecchio Continente, a distanza di 7 anni dall’ultima volta. Inutile poi sottolineare il discorso puramente economico della faccenda: i soldi garantiti dall’UEFA in caso di qualificazione servono. Servono soprattutto per il mercato.

Un mercato che vedrebbe, secondo alcune voci di corridoio provenienti dall’Inghilterra, il Milan interessato ad Erik Lamela. Il talento argentino, dato in uscita dal Tottenham, piace molto al duo Maldini-Massara che sarebbe pronto a riportarlo in Italia a distanza di 8 anni dalla sua partenza.

Il classe ’92 avrebbe già dato il suo benestare al ritorno in Serie A, anche se bisognerà capire che ruolo avrà nelle scelte del nuovo allenatore degli Spurs, Ryan Mason che pochi giorni fa ha preso il posto dell’esonerato Mourinho. Il prezzo del cartellino di Lamela, su cui c’è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, è, ad ogni modo, fissato intorno ai 15 milioni di euro, Non ci resta che aspettare l’apertura ufficiale delle trattative per saperne di più.

