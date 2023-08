Calciomercato Juventus, ceduti Rovella e Pellegrini: fatta anche per Zakaria e De Winter per un totale di 50 milioni

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo Juventus – StadioSport.it

Il nuovo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli ha compiuto un capolavoro di calciomercato. Nel giorno del compleanno di mister Allegri, ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto Rovella e Pellegrini alla Lazio. Ha ufficializzato il passaggio di De Winter al Genoa, e ha chiuso con il Monaco per Zakaria.

Prima di acquistare, bisogna vendere. Un concetto semplice di calciomercato che Giuntoli ha applicato alla lettera. Dopo aver partecipato alla tournèe americana della Juventus, Koni De Winter è ufficialmente un giocatore del Genoa, con la formula del prestito gratuito con obbligo di riscatto, fissato a 8 milioni con tanto di bonus, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Non tanto distante da Genova, Giuntoli ha perfezionato la cessione di Zakaria al Monaco. Lo svizzero lascerà la Juventus dopo l’ultimo prestito in Premier League, al Chelsea per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Un addio che non sarà rimpianto da mister Allegri che lo ha impiegato solo per 15 volte.

Rovella e Pellegrini alla Lazio: trattativa in discesa per la volontà dei entrambi i giocatori della Juventus

Nella giornata odierna, 11 agosto, in casa della Juventus si è festeggiato il compleanno di mister Allegri.

Le indicazioni di calciomercato di Allegri sono chiare: sfoltire e se è necessario privarsi anche di Vlahovic pur di arrivare a Lukaku. Giuntoli intanto sta vendendo e sta per perfezionare le cessioni di Rovella e Pellegrini con la Lazio.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus e la Lazio hanno trovato l’accordo per il doppio prestito di Rovella e Pellegrini. Per il giovane centrocampista, l’obbligo di riscatto è fissato a 17 milioni di euro, per l’esterno che ritornerebbe nella capitale dopo aver collezionato 7 presenze nella passata stagione, l’obbligo è fissato a 4 milioni di euro.

Maurizio Sarri, allenatore Lazio – StadioSport.it

La trattativa di calciomercato tra la Lazio e la Juventus, secondo la rosea è in discesa per la volontà di entrambi i calciatori. I procuratori di Rovella e Pellegrini sono al lavoro per ultimare gli ultimi dettagli sugli ingaggi. L’ex allenatore bianconero Sarri, successore tra l’altro di Allegri, alla fine è stato accontentato, Lotito è stato di parola.