Calciomercato Juventus: scambio Vlahovic-Lukaku: trattativa con il Chelsea entra nel vivo

Dusan Vlahovic è il sacrificato. Pur di arrivare a Romelu Lukaku, la Juventus sta trattando con il Chelsea proponendo il giovane serbo con tanto di conguaglio a favore.

Il tormentone estivo di calciomercato, o i tormenti di Lukaku, sembrerebbero finiti. La Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe dato via libera alla cessione di Vlahovic seguendo le indicazioni di Max Allegri che avrebbe individuato in Big Rom il terminale giusto dell’attacco bianconero.

La Juventus vuole Lukaku, e per riuscirci è disposta a sacrificare il giovane Vlahovic. Una trattativa di calciomercato che si potrebbe concludere, se le due società trovassero la quadratura sulla valutazioni dei cartellini.

La Juventus non si può permettere una minusvalenza. Vlahovic nella passata sessione di mercato invernale è stato pagato 80 milioni dalla Fiorentina. Il Chelsea valuta Lukaku intorno ai 40 milioni di euro, di conseguenza il cerchio si potrebbe chiudere con una semplice sottrazione. Ma il calciomercato non è matematica, ma soprattutto finanza, ragion per cui gli esperti di bilancio (costi, ammortamenti) sono entrati già in azione.

Lukaku, il passo è breve: da gigante buono a Pinocchio

Nella passata stagione Lukaku è ritornato a giocare nell’Inter, con quella che sembrava la sua sua maglia del cuore. Acclamato, idolatrato dai tifosi, Big Rom, anche con qualche acciacco di troppo ha giocato 37 partite, 1988 minuti, segnando 14 reti impreziosite da 7 assist.

Romelu Lukaku, sei squadre e nove trasferimenti in pochi anni – StadioSport.it

L’Inter stava trattando con il Chelsea per acquisire le prestazioni dell’innamorato Lukaku, che aveva giurato amore eterno alla beneamata. Una trattativa di calciomercato che si è arenata: la dirigenza nerazzurra ha traccheggiato, Big Rom ha incominciato a pensare, giustamente, a se stesso.

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, si legge che Lukaku sia un affarista, come del resto lo sono tutti i giocatori, uno che guarda al miglior ingaggio senza farsi coinvolgere dai sentimenti. Una grande scoperta che è riconducibile ai tanti trasferimenti recenti. Però farlo passare da gigante buono a Pinocchio, perché ha detto “Alla Juventus mai” o “Non credo che l’affare si farà” forse appare esagerato. I calciatori sono dei professionisti e dovrebbero parlare piu’ sul campo che fuori. Molto semplice, anche perché la maglia rimane e i giocatori sono di passaggio.

Vlahovic, un diamante grezzo: con i colori viola luccicava, con il bianconero si è spento

Vlahovic fin qui, sembrerebbe abbia deluso le aspettative della Vecchia Signora. In un anno e mezzo, con la Juventus ha segnato 23 reti in 63 partite. Dalla Fiorentina arrivato per 80 milioni di motivi, sembrava che da un momento all’altro potesse esplodere definitivamente. Un diamante grezzo che a Firenze luccicava, illuminando la curva Fiesole, che si è ritrovato nella nebbia di Torino con quel fardello del cartellino.

La Juventus non lo ritiene piu’ incedibile. Mister Allegri non lo ritiene adatto al suo 3-5-2 e pensa a Lukaku, forse immaginando l’Inter di Conte, come l’attaccante che possa scardinare le difese avversarie. La trattativa con il Chelsea è solo all’inizio, ma pensare di sacrificare il 23enne Vlahovic con il 30 enne belga in prospettiva sembrerebbe un rischio. Ma in casa bianconera conta una cosa sola: vincere. Ma le prospettive, i paesaggi sono da romantici, e alla fine Big Rom non è un sentimentale, ed è quello che ci vuole.