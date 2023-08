Ciao ciao Juve, valigia pronta per l’Arabia | Allegri tristissimo: perde il suo pupillo

Ancora in stand-by il mercato in entrata della Juventus che deve prima cedere. Intanto potrebbe arrivare una svolta.

Il mercato della Juventus resta in una situazione di stallo ed in attesa di un evento che possa scatenare tutti gli altri, sia in entrata che in uscita.

L’unica operazione in entrata, fino a questo momento, è stato l’acquisto di Timothy Weah dal Lille, oltre al riscatto di Arek Milik. Ci sono poi diversi nodi da sciogliere soprattutto riguardanti gli esuberi che non fanno più parte del progetto tecnico bianconero, ma che ne bloccano il mercato per via di ingaggi ingombranti.

Zakaria, Bonucci, McKennie, su tutti, ma anche alcuni giovani come Miretti, Soulé, Pellegrini che potrebbero andare a giocare in prestito. Poi, c’è la madre di tutte le trattative, quella che potrebbe indirizzare il mercato e la stagione juventina.

Lo scambio Vlahovic-Lukaku, con conguaglio a favore della Juve, è di stretta attualità e vede i due club impegnati a trovare le giuste soluzioni per far felici tutti. Vlahovic che vorrebbe cambiare aria, Lukaku che vuole la Juve e le società che avrebbero l’attaccante richiesto dal loro allenatore.

Cessioni Juve, ecco la posizione del club

La sentenza dell’Uefa con la conseguente impossibilità di partecipare alle coppe europee, del resto, sembra costringere la Juventus ad un’operazione di sfoltimento della rosa. Oltre alle trattative per il calciomercato in entrata, assumono grande importanza quindi le uscite che permetterebbero ai bianconeri anche di risparmiare milioni importanti sul monte ingaggi.

Proprio in quest’ottica sarebbe da considerare una possibile cessione di uno dei giocatori più pagati della rosa. Con i suoi 6 milioni di stipendio, Alex Sandro si issa infatti ai primi posti di questa classifica. Le sue non brillanti prestazioni degli ultimi anni hanno reso ancor più pesante questo dato e, per questo, il brasiliano potrebbe lasciare Torino.

Juve sì, Allegri no. Le diverse posizioni sul calciatore

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Alex Sandro non è ancora definito. Nelle ultime ore, infatti, ci sarebbero stati nuovi contatti con gli arabi dell’Al-Hilal, che già nelle passate settimane si erano interessate al suo cartellino. La posizione della Juventus, dopo il rinnovo automatico fatto scattare la passata stagione, rimane di attesa e disponibilità totale alla trattativa.

Diversa, invece, è quella di Massimiliano Allegri che conta sulle prestazioni del brasiliano e vorrebbe averlo ancora a disposizione. L’esperto difensore, dal canto suo, fin qui non ha mai preso in considerazioni le pur remunerative proposte dell’Arabia Saudita, ma ora sembra ci stia pensando seriamente e questi dubbi sicuramente non faranno contento il tecnico livornese.