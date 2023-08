Sarri lo chiama, lui risponde: lascia il Napoli e va alla Lazio | Tifosi in lacrime

Dopo l’accordo mancato per Piotr Zielinski, un altro calciatore potrebbe passare dal Napoli alla Lazio a disposizione del tecnico toscano.

Una sessione di calciomercato estiva che continua a regalare sorprese e colpi di scena e che, da qui al 31 agosto, potrebbe regalarne ancora tante altre. Accordi, intrecci di mercato, trattative, sgarbi e situazioni che vedono diverse squadre di Serie A su strade parallele destinate poi ad incontrarsi o incrociarsi.

Napoli e Lazio, per esempio, sono le due squadre che hanno fatto il miglior campionato nella passata stagione. A fronte dei deludenti cammini in Serie A delle tre grandi strisciate del Nord e in parte anche della Roma, infatti, c’è stato il meraviglioso cammino del Napoli verso il terzo scudetto e quello bellissimo della Lazio verso un secondo posto difficile da pronosticare alla vigilia.

Difficilmente, però, ricapiterà una stagione in cui Juve, Milan e Inter deluderanno ancora tutte insieme e tutte in una volta e, quindi, Napoli e Lazio dovranno attrezzarsi per replicare la splendida stagione, ma soprattutto onorare il cammino in Champions League, cercando di fare meglio della passata campagna europea.

Il mercato del Napoli, fin qui, è stato di attesa. Il solo Kim Min-Jae è andato via ed è arrivato Natan, il suo sostituto. Ora, qualcosa succederà, da qui al 31 agosto, ma tutto ruota attorno alla permanenza o meno di Victor Osimhen. La Lazio, invece, dopo aver ceduto Milinkovic Savic per 40 milioni di euro ha aspettato le occasioni giuste e, dopo aver piazzato il colpo Castellanos, è riuscita ad acquistare anche Kamada ed Isaksen.

Napoli e Lazio, l’affare mancato

Tra le due squadre migliori della scorsa Serie A, dopo il passaggio di Milinkovic Savic in Arabia Saudita, si era aperto un dialogo fitto per cercare di portare Piotr Zielinski da Napoli a Roma. I contatti tra Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito, però, non hanno portato alla fumata bianca per motivi economici.

La cifra chiesta dal Napoli, infatti, per un calciatore in scadenza tra meno di un anno, è stata ritenuto eccessiva dai vertici del club biancoceleste che hanno abbandonato la pista e virato su altri profili. Come successore di Milinkovic, anche se con altre caratteristiche, è arrivato Daichi Kamada. A centrocampo, però, arriverà ancora qualcuno è l’obiettivo numero uno resta Samuele Ricci del Torino.

Napoli e Lazio, il tavolo si riapre

Tra i due club, però, spunta un altro clamoroso possibile affare. Oltre al centrocampista, infatti, Maurizio Sarri ha espressamente richiesto alla società un terzino sinistro. I dialoghi con la Juve per Luca Pellegrini proseguono, ma si è improvvisamente aperta la pista che porta a Mario Rui.

L’esperto laterale portoghese è un ex fedelissimo di Sarri, che lo ha allenato ad Empoli ed a Napoli, ed è in rotta con gli azzurri per lo stallo sul prolungamento del contratto. Secondo il Corriere dello Sport, quindi, Lotito potrebbe approfittare di questa situazione per portare Mario Rui a Roma e regalarlo al suo allenatore.