Calciomercato Inter, Koeman ha chiesto Lukaku al Barcellona

Indiscrezioni importanti arrivano dalla Spagna: sarebbe Romelu Lukaku il prescelto di Koeman per sostituire il partente Luis Suarez. A rivelarlo è stato il canale catalano “Esport 3”, che afferma come Koeman avesse individuato nel belga il rinforzo ideale per l’attacco, chiedendolo di conseguenza al presidente Bartomeu.

Una richiesta che il numero uno blaugrana non è riuscito a soddisfare. Troppi i 12 milioni annui percepiti dal belga, che all’Inter è costato, tra parte fissa e ingaggio, circa 83 milioni. Lukaku e Koeman hanno già lavorato insieme ai tempi dell’Everton quando, nel 2017, il belga fece registrare la sua migliore stagione in maglia toffee con 25 gol in 37 partite. Poi “Big Rom” passò al Manchester United, dove ha giocato due anni prima di trasferirsi all’Inter e diventare uno dei centravanti più prolifici della nostra Serie A.

Lukaku è il migliore come valore di mercato e rendimento nella Serie A 2019-20! Fonte: twitter.com/Inter

Il Barcellona, che ha condotto nelle scorse settimane un assiduo corteggiamento per portare in Spagna Lautaro Martinez, dovrà probabilmente virare su altri obiettivi. Scontata ormai la partenza del “Pistolero” Suarez, con probabile destinazione Atletico Madrid, i catalani dovranno accaparrarsi un nuovo numero 9. Il nome più in auge è quello di Memphis Depay, olandese del Lione, protagonista di una stagione da 15 gol in 22 presenze. I francesi chiedono almeno 50 milioni, anche se il ds Juninho ha smentito qualsiasi tipo di contatto con la squadra vicecampione di Spagna.

