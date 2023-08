Calciomercato Inter, per l’attacco non solo Balogun: piace anche Taremi

L’Inter è alla ricerca di un attaccante e avrebbe messo nel mirino il centravanti dell’Arsenal Folarin Balogun. Una trattativa di calciomercato non semplice, visto le richieste del club londinese. Come alternativa piace l’attaccante iraniano Mehdi Taremi del Porto.

Sono tanti i nomi che sono circolati nelle ultime settimane riguardo l’attacco dell’Inter. Dopo la rottura definitiva con Romelu Lukaku, il club nerazzurro si è visto sfumare anche Gianluca Scamacca che ha preferito l’Atalanta. Chi invece manda messaggi d’amore è il centravanti dell’Arsenal, Folarin Balogun.

Nella partita vinta ai calci di rigore contro il Manchester City, per Balogun non c’è stato posto neanche in panchina, una bocciatura di fatto netta nel primo match ufficiale della stagione. L’ex attaccante del Reims, l’anno scorso in prestito, è finito ai margini dell’Arsenal e con una base di 40 milioni può essere liberato. L’Inter secondo Sky Sport rimane alla finestra e vorrebbe fare un tentativo.

Simone Inzaghi-StadioSport.it

Balogun verrebbe anche di corsa all’Inter. È in contatto con Thuram, posta immagini del fenomeno Ronaldo. Il problema come sempre in casa nerazzurra è la liquidità e la concorrenza. Interessati al centravanti dell’Arsenal c’è secondo l’Equipe anche il Monaco che avrebbe offerto 30 milioni di euro. Con uno sforzo economico la sensazione che la beneamata potrebbe sbaragliare, anche in considerazione delle volontà del giocatore. Simone Inzaghi aspetta e valuta altri profili più esperti e congeniali al suo gioco, e avrebbe indicato Taremi del Porto.

Calciomercato Inter, contatti con Taremi: Porto spara alto

L’attacco dell’Inter necessita l’arrivo della quarta punta. Dzeko non ha rinnovato, Lukaku ha tradito e Simone Inzaghi può contare sui confermati Lautaro Martinez e Correa e il nuovo acquisto Thuram. Per puntare alla seconda stella il club nerazzurro dovrebbe fare un ulteriore sforzo economico.

Il lavoro della dirigenza dell’Inter per regalale la quarta punta a Simone Inzaghi avrebbe portato ad avere dei contatti con il Porto. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club nerazzurro avrebbe chiesto informazioni per Mehdi Taremi, centravanti iraniano classe 1992.

Da tre anni Taremi gioca nel Porto, in cui ha segnato 80 gol e fornito 49 assist in 149 presenze. Centravanti della nazionale iraniana con la quale ha partecipato a due edizioni dei Mondiali mettendo ha segno anche una doppietta contro l’Inghilterra, è sicuramente un profilo esperto, quello che avrebbe richiesto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi.

Taremi è valutato dal Porto intorno a 30 milioni di euro e per l’Inter ci sarebbe da battere la concorrenza del Tottenham, in caso di partenza di Harry Kane. Sono solo rumors di calciomercato, ma la realtà che la beneamata prima o poi deve battere un colpo, il campionato di Serie A è alle porte.