Calciomercato Caso Zaniolo: ultimatum Udinese, Milan e Juventus fiutano il colpo, ore decisive

Caso Zaniolo, arriva l’ultimatum dell’Udinese al calciatore: Milan e Juventus intanto stanno alla finestra e fiutano il colpo, ore decisive per il futuro dell’attaccante.

Il caso Nicolò Zaniolo non si è chiuso. Anzi, dopo il certificato medico, l’assenza dagli allenamenti e il contratto rimasto sospeso, la vicenda è entrata nella fase più delicata.

L’Udinese prova ancora a ricucire, ma il tempo comincia a pesare. Sullo sfondo non ci sono più soltanto malumori e dettagli da sistemare: ci sono anche Milan e Juventus, pronte a capire se la crepa tra il giocatore e il club friulano possa trasformarsi in una vera occasione di mercato.

La novità delle ultime ore è il nuovo confronto atteso tra la società bianconera e l’entourage del giocatore. L’Udinese sta lavorando per trovare un’intesa sull’adeguamento dell’ingaggio, ma l’accordo definitivo ancora non c’è. La trattativa, quindi, non è saltata. Ma non è nemmeno arrivata al punto di chiusura. Ed è esattamente in questa zona grigia che si stanno infilando le big.

Il nodo è sempre il contratto

Il punto centrale resta economico. Zaniolo era arrivato a un accordo verbale con l’Udinese per un adeguamento fino a 1,8 milioni di euro a stagione, ma tra bozza, clausole, bonus e parte fissa la firma non è mai diventata una formalità.

Secondo una prima ricostruzione il giocatore non stava partecipando agli allenamenti dopo aver presentato un certificato medico, con dietro un malumore legato a questioni contrattuali ancora irrisolte.

La stessa ricostruzione parlava di un accordo verbale sulla base di 1,8 milioni fino al 2029, con Gokhan Inler che aveva spiegato come mancassero “piccoli dettagli” prima dell’accordo definitivo. Dettagli che, evidentemente, piccoli non sono più.

L’Udinese avrebbe alzato la proposta rispetto all’attuale ingaggio, portando la parte fissa intorno a 1,5 milioni, con bonus capaci di far arrivare Zaniolo fino a quota 1,8 milioni. L’entourage, però, chiede un ulteriore incremento dello stipendio garantito e una revisione del sistema dei bonus. È qui che il confronto si è incagliato.

Il certificato medico e il rapporto da ricostruire

Formalmente, l’assenza di Zaniolo dagli allenamenti è coperta da un certificato medico. Ma il caso non è più soltanto sanitario. Il punto è politico, tecnico, contrattuale. Un giocatore acquistato, riscattato, immaginato come riferimento offensivo e numero forte della rosa non può restare per giorni ai margini mentre il resto del gruppo lavora.

Il caso tiene banco a Udine: Zaniolo ha presentato un certificato medico per giustificare l’assenza dagli allenamenti, ma il rinnovo resta un fronte aperto proprio perché qualcosa, dopo l’accordo verbale, è rimasto sospeso.

Il rischio per l’Udinese è doppio. Da una parte perdere forza nella trattativa, perché ogni giorno di tensione abbassa la serenità del rapporto. Dall’altra creare un precedente scomodo dentro lo spogliatoio, soprattutto se la vicenda dovesse trascinarsi fino alla parte calda del mercato.

Milan, il dettaglio che accende il caso

Il dettaglio più pesante arriva da Casa Milan. Secondo TMW, l’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, è stato avvistato nella sede rossonera insieme ad alcuni membri dell’entourage del calciatore. Non significa automaticamente trattativa chiusa, né offerta pronta. Ma nel mercato certi passaggi non sono mai casuali, soprattutto quando un giocatore è dentro una situazione instabile.

Il Milan osserva perché cerca rinforzi offensivi e perché Zaniolo, per caratteristiche, può coprire più zone della trequarti. Può giocare largo, può accentrarsi, può agire da seconda punta. Non è un profilo semplice, ma è un’occasione potenziale se il rapporto con l’Udinese dovesse rompersi del tutto.

C’è poi una variabile enorme: Rafael Leao. TMW collega l’interesse rossonero soprattutto allo scenario in cui il portoghese dovesse salutare. In quel caso, il Milan avrebbe bisogno di aggiungere qualità, fisicità e imprevedibilità nel reparto offensivo. Zaniolo non sarebbe il sostituto naturale di Leao, ma potrebbe diventare una soluzione italiana, duttile e relativamente accessibile rispetto ai grandi nomi esteri.

Juventus alla finestra: l’alternativa a Brahim Diaz

Anche la Juventus resta vigile. La società bianconera monitora l’evoluzione del caso e, secondo le ricostruzioni di mercato, considera Zaniolo una possibile alternativa a Brahim Diaz del Real Madrid. Il ragionamento è chiaro: se il fronte Udinese non si sblocca e se il giocatore dovesse davvero aprire all’addio, la Juve potrebbe inserirsi con una proposta più favorevole dal punto di vista tecnico e contrattuale.

Per Zaniolo, Torino sarebbe una piazza pesante. Non più una scommessa di rilancio in provincia, ma un ritorno immediato dentro un contesto di pressione, aspettative e ambizione. Per la Juventus, invece, sarebbe un’operazione da valutare con attenzione: talento italiano, esperienza, fisicità, ma anche una storia recente fatta di strappi e rapporti complicati.

È proprio questo il nodo che frena tutte le big. Zaniolo piace, ma nessuno vuole entrare in una trattativa sporca senza prima capire quanto sia profonda la rottura con l’Udinese.

Bologna sullo sfondo, ma solo a una condizione

Nel quadro resta anche il Bologna, ma oggi è una pista più laterale. Il club rossoblù potrebbe affondare il colpo soltanto in caso di cessione di Riccardo Orsolini, scenario che al momento non viene considerato realmente concreto. Tuttavia, la situazione del rinnovo di Orsolini non è ancora del tutto definita e questo tiene aperta una piccola finestra.

Il Bologna avrebbe senso per Zaniolo se cercasse una piazza competitiva ma meno tossica mediaticamente rispetto a Milan e Juventus. Ma oggi la partita vera resta tra Udinese, agente e grandi club in osservazione.

Perché l’Udinese vuole chiudere subito

L’Udinese ha bisogno di risolvere il caso prima che diventi ingestibile. Zaniolo è un patrimonio tecnico ed economico. Se resta, deve farlo da giocatore centrale, motivato e reintegrato pienamente nel progetto. Se parte, il club deve trasformare il caos in incasso, evitando di arrivare ad agosto con un separato in casa.

La società friulana non può permettersi una lunga guerra di logoramento. Per questo il summit tra le parti diventa decisivo. O si trova una formula chiara, con parte fissa, bonus e durata del contratto accettati da tutti, oppure il mercato può cambiare in fretta.

Il punto è che Zaniolo non è un giocatore qualunque. È un nome che sposta attenzione, vende titoli, divide tifosi e dirigenti. Il suo valore non è mai stato solo tecnico: è sempre stato anche emotivo. E quando un profilo così entra in tensione con il club, il prezzo non lo fanno più soltanto i cartellini. Lo fanno i tempi, gli umori e le uscite pubbliche.

Gli scenari: rinnovo, rottura o cessione lampo

Gli scenari oggi sono tre.

Il primo è la ricucitura. L’Udinese migliora la parte fissa, sistema i bonus, Zaniolo rientra in gruppo e il caso viene archiviato come una tensione estiva. È la soluzione più conveniente per tutti, ma richiede un passo avanti immediato.

Il secondo è la rottura lenta. Le parti continuano a parlare, il giocatore resta fuori o ai margini, Milan e Juventus tengono i contatti vivi e l’Udinese perde progressivamente controllo sulla situazione.

Il terzo è la cessione lampo. Se il confronto dovesse fallire, una big potrebbe provare a inserirsi rapidamente, magari con una formula creativa: prestito oneroso con obbligo, pagamento dilazionato, bonus legati a presenze e rendimento. Non è ancora lo scenario più probabile, ma è quello che rende il caso esplosivo.

Il vero scoop: Zaniolo ora non è più solo un problema dell’Udinese

Fino a due giorni fa il caso sembrava interno: contratto, certificato, malumore, firma in sospeso. Ora è diventato un dossier di mercato nazionale. L’Udinese tratta, l’agente si muove, il Milan osserva da vicino, la Juventus resta in posizione e il Bologna tiene aperta una porta secondaria.

Il punto non è più soltanto se Zaniolo firmerà l’adeguamento. Il punto è capire se il giocatore vede ancora Udine come il posto giusto per ricominciare davvero. Perché se la risposta non sarà netta, il mercato farà il resto.

Le prossime ore diranno se sarà pace o rottura. Ma una cosa è già cambiata: il caso Zaniolo non è più una semplice questione di bonus. È diventato il primo grande braccio di ferro dell’estate friulana, con Milan e Juventus pronte a trasformare una crepa in un’occasione.