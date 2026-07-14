Spagna in finale ai Mondiali! Francia KO: Digne horror, Pedro Porro show e il pasticcio dello spray dell’arbitro

Il verdetto di Dallas è storico: la Spagna è la prima finalista dei Mondiali 2026. Al Dallas Stadium le Furie Rosse di Luis de la Fuente superano per 2-0 la Francia di Didier Deschamps, staccando il pass per l’atto conclusivo del 19 luglio. Per i Bleus è una notte da incubo, segnata da un clamoroso errore difensivo di Lucas Digne e da una manovra apparsa troppo sterile, nonostante i record storici ritoccati da Mbappé e Deschamps.

Ma oltre al campo, a far discutere i social è stata anche una bizzarra sbadataggine dell’arbitro Iván Barton.

La cronaca del match: la “frittata” di Digne e il raddoppio di Porro

La partita si sblocca al 21′ del primo tempo a causa di un’ingenuità colossale della difesa francese. Lucas Digne commette un intervento scriteriato in area agganciando in pieno la coscia di Lamine Yamal. Dopo un rapido controllo del VAR per un presunto tocco di mano dello spagnolo a inizio azione, l’arbitro Barton conferma il rigore.

Il vantaggio (22′): Dal dischetto si presenta Mikel Oyarzabal che con un mancino letale a mezz’altezza supera Maignan. Con questa rete, l’attaccante della Real Sociedad sale a quota 5 gol nel torneo, eguagliando il record storico spagnolo di Butragueño (1986) e David Villa (2010) in una singola edizione.

Dal dischetto si presenta che con un mancino letale a mezz’altezza supera Maignan. Con questa rete, l’attaccante della Real Sociedad sale a quota 5 gol nel torneo, eguagliando il record storico spagnolo di Butragueño (1986) e David Villa (2010) in una singola edizione. Il raddoppio (58′): Nella ripresa, mentre la Francia cerca faticosamente di riorganizzarsi, arriva il colpo del KO. Una splendida combinazione palla a terra della Spagna libera Pedro Porro: il terzino del Tottenham riceve l’assist perfetto di Dani Olmo e trafigge Maignan per il definitivo 2-0.

A nulla serve l’assalto disperato nel finale di un opaco Kylian Mbappé, frenato da un immenso Unai Simon tra i pali.

Il caso virale: l’arbitro Barton dimentica lo spray!

In mezzo alla tensione agonistica della semifinale, c’è stato spazio per un momento surreale che ha immediatamente fatto il giro del web. Il direttore di gara, il salvadoregno Iván Barton, ha concesso un calcio di punizione dal limite alla Spagna. Al momento di tracciare la linea della barriera, l’arbitro ha iniziato a toccarsi le tasche per poi rendersi conto, con evidente imbarazzo, di aver dimenticato lo spray evaporabile negli spogliatoi. Un momento di sbadataggine inconsueto per un palcoscenico mondiale che ha strappato più di un sorriso ai giocatori in campo e ai tifosi a casa.

Numeri e Record della Semifinale

Nonostante la dolorosa eliminazione, la sfida di Dallas ha segnato diverse pietre miliari statistiche:

Deschamps nella storia: Il ct francese ha collezionato la sua 26ª panchina ai Mondiali, superando il leggendario primato di Helmut Schön (25).

Il ct francese ha collezionato la sua 26ª panchina ai Mondiali, superando il leggendario primato di Helmut Schön (25). Mbappé da record: Con 21 presenze complessive, Kylian Mbappé è diventato il calciatore con più partite giocate nella storia della Francia ai Mondiali, superando Hugo Lloris (20).

Con 21 presenze complessive, Kylian Mbappé è diventato il calciatore con più partite giocate nella storia della Francia ai Mondiali, superando Hugo Lloris (20). La striscia di Yamal: Continua la straordinaria statistica del classe 2007: negli scontri diretti in carriera tra club e nazionale, Lamine Yamal ha battuto Mbappé per ben 8 volte su 11 incontri.

Mentre la Francia saluta il torneo con l’amaro in bocca, la Spagna attende ora la vincente della seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina per scoprire chi sarà l’ultimo ostacolo verso la gloria mondiale.

Ecco le pagelle dettagliate della prima semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna, terminata 0-2 a Dallas, con l’analisi approfondita dei migliori e dei peggiori in campo.

SPAGNA (Voto di squadra: 7.5)

🌟 I MIGLIORI

Mikel Oyarzabal – Voto: 7.5 (IL MATCH WINNER) Freddo, glaciale, implacabile. Dal dischetto spiazza Maignan firmando l’1-0 e sbloccando una semifinale tesissima. Non solo il rigore: lavora tantissimo per la squadra, fa salire i compagni e si sacrifica in fase di non possesso. Con 5 reti in questo Mondiale entra nella leggenda eguagliando il record spagnolo in una singola edizione.

Freddo, glaciale, implacabile. Dal dischetto spiazza Maignan firmando l’1-0 e sbloccando una semifinale tesissima. Non solo il rigore: lavora tantissimo per la squadra, fa salire i compagni e si sacrifica in fase di non possesso. Con 5 reti in questo Mondiale entra nella leggenda eguagliando il record spagnolo in una singola edizione. Pedro Porro – Voto: 7.5 (L’INCURSORE) Una spina costante sul fianco sinistro francese. Nella ripresa corona una prestazione sontuosa con una diagonale offensiva perfetta, chiudendo l’assist di Dani Olmo con un tiro di rara precisione che vale lo 0-2. Dietro non concede nulla a Barcola prima e a Doué poi.

Una spina costante sul fianco sinistro francese. Nella ripresa corona una prestazione sontuosa con una diagonale offensiva perfetta, chiudendo l’assist di Dani Olmo con un tiro di rara precisione che vale lo 0-2. Dietro non concede nulla a Barcola prima e a Doué poi. Lamine Yamal – Voto: 7 (IL FOLLETTO) Ogni volta che tocca palla dà la sensazione di poter inventare qualcosa. Conquista con astuzia il calcio di rigore costringendo Digne al fallo ingenuo. Gli viene annullato un gol da antologia per fuorigioco millimetrico, ma la sua sola presenza tiene costantemente in allerta l’intera retroguardia transalpina.

Ogni volta che tocca palla dà la sensazione di poter inventare qualcosa. Conquista con astuzia il calcio di rigore costringendo Digne al fallo ingenuo. Gli viene annullato un gol da antologia per fuorigioco millimetrico, ma la sua sola presenza tiene costantemente in allerta l’intera retroguardia transalpina. Unai Simon – Voto: 7 (IL MURO)Chiamato in causa nei momenti chiave, risponde sempre presente. Prodigioso nel primo tempo quando esce a valanga con coraggio per anticipare Mbappé lanciato a rete, si ripete nel finale sventando un pasticcio difensivo con un doppio intervento su Doué. Porta blindata.

FRANCIA (Voto di squadra: 5)

❌ I PEGGIORI

Lucas Digne – Voto: 4.5 (LA FRITTATA) Il peggiore in campo in assoluto. Al 20′ si addormenta clamorosamente in area e stende Yamal con un intervento fuori tempo e scomposto, regalando alla Spagna il rigore che spacca la partita. In fase di spinta è nullo, costringendo Deschamps a richiamarlo in panchina nella ripresa per far spazio a Theo Hernandez. Serata da dimenticare.

Il peggiore in campo in assoluto. Al 20′ si addormenta clamorosamente in area e stende Yamal con un intervento fuori tempo e scomposto, regalando alla Spagna il rigore che spacca la partita. In fase di spinta è nullo, costringendo Deschamps a richiamarlo in panchina nella ripresa per far spazio a Theo Hernandez. Serata da dimenticare. Kylian Mbappé – Voto: 5.5 (IL CAPITANO SEPOLTO) Troppo isolato e troppo testardo nel cercare l’azione personale. Stabilisce il record di presenze storiche con la maglia dei Bleus ai Mondiali (21), ma non riesce a lasciare il segno. Quando prova ad accendersi trova sulla sua strada un monumentale Laporte o le uscite coraggiose di Unai Simon. Nel finale si innervosisce e rimedia anche un giallo.

Troppo isolato e troppo testardo nel cercare l’azione personale. Stabilisce il record di presenze storiche con la maglia dei Bleus ai Mondiali (21), ma non riesce a lasciare il segno. Quando prova ad accendersi trova sulla sua strada un monumentale Laporte o le uscite coraggiose di Unai Simon. Nel finale si innervosisce e rimedia anche un giallo. Adrien Rabiot – Voto: 5 (FUORI GIRI)Soffre terribilmente il palleggio e la velocità di inserimento dei centrocampisti spagnoli. Prende un cartellino giallo pesante dopo appena 9 minuti per fermare una transizione di Dani Olmo e gioca con il freno a mano tirato per tutto il primo tempo. Deschamps lo boccia lasciandolo negli spogliatoi all’intervallo.

Il Tabellino dei Voti

Ruolo Francia Voto Spagna Voto Portiere Maignan 6 Unai Simon 7 Difensori Koundé 5.5 Pedro Porro 7.5 Upamecano 5.5 Cubarsí 6.5 Saliba 6 Laporte 7 Digne 4.5 Cucurella 6 Centrocampisti Tchouameni 5.5 Rodri 7 Rabiot 5 Fabian Ruiz 6.5 Attaccanti/Trequartisti Dembélé 5 Yamal 7 Olise 5.5 Dani Olmo 7 Barcola 5.5 Baena 6 Mbappé 5.5 Oyarzabal 7.5 Subentrati Lacroix (6)

Koné (5.5)

Doué (5)

T. Hernandez (6)

Cherki (sv) Ferran Torres (6)

Pedri (6)

Merino (sv)

M. Llorente (sv)

N. Williams (sv) Allenatore Deschamps 5 De la Fuente

Video Gol Spagna-Francia 2-0: gli highlights del match

A breve pubblicheremo il video con gli highlights, le azioni salienti, il calcio di rigore di Oyarzabal, il raddoppio di Pedro Porro e la sintesi completa della semifinale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Francia.

Spagna in finale ai Mondiali 2026: quando si gioca, orario e dove vederla in tv e streaming

Con la vittoria sulla Francia, la Spagna stacca ufficialmente il pass per l’attesissimo atto conclusivo della competizione.

Data e orario della finale

La finale dei Mondiali 2026 si disputerà domenica 19 luglio 2026. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 italiane (le 15:00 locali), nella prestigiosa cornice del MetLife Stadium di New York/New Jersey.

Dove vedere la finale dei Mondiali 2026 in diretta tv e streaming

La partita che assegnerà la Coppa del Mondo sarà trasmessa con una copertura televisiva completa:

In chiaro: La finale sarà visibile gratis e in diretta tv sui canali Rai (con collegamento pre-partita e approfondimenti dedicati).

La finale sarà visibile gratis e in diretta tv sui canali (con collegamento pre-partita e approfondimenti dedicati). In streaming gratuito: Sarà possibile seguire il match su qualsiasi dispositivo tramite la piattaforma RaiPlay .

Sarà possibile seguire il match su qualsiasi dispositivo tramite la piattaforma . In pay-tv e streaming per abbonati: L’incontro sarà disponibile integralmente anche su DAZN.

Le Furie Rosse attendono ora di scoprire quale sarà la seconda finalista, che emergerà dall’altra semifinale tra Inghilterra e Argentina.