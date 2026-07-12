Calciomercato Udinese, Caos Zaniolo: non si allena e contratto in sospeso

Il caso Nicolò Zaniolo agita il ritiro dell’Udinese. Il giocatore non sta partecipando agli allenamenti dopo aver presentato alla società un certificato medico, ma dietro lo stop non ci sarebbe soltanto una questione fisica.

Secondo le ultime ricostruzioni il malumore dell’ex Roma e Galatasaray sarebbe legato soprattutto ad alcuni aspetti contrattuali non ancora risolti dopo gli accordi verbali raggiunti nei giorni scorsi.

La situazione è delicata perché Zaniolo era stato riscattato dall’Udinese con l’idea di diventare uno dei riferimenti tecnici della nuova stagione. Invece, proprio nel momento in cui il club friulano ha iniziato a lavorare sul campo, è esploso un caso che rischia di pesare sia sul mercato sia sulla preparazione.

Zaniolo non si allena: il certificato medico e il gelo con l’Udinese

La notizia è emersa nelle ultime ore: Zaniolo non si sta allenando con il gruppo dell’Udinese. Il calciatore ha presentato un certificato medico che giustifica l’assenza dalle sedute, ma le fonti vicine alla vicenda collegano lo stop anche a un malcontento per la situazione contrattuale. Sky Sport parla di alcune situazioni “non ancora risolte” dopo gli accordi verbali di inizio settimana per l’adeguamento dell’ingaggio.

La Gazzetta dello Sport ha raccontato il caso sottolineando che il giocatore non sarebbe soddisfatto del contratto e che, dopo un primo accordo di massima, la trattativa non si sarebbe ancora tradotta nella firma definitiva.

Il punto centrale è proprio questo: l’Udinese e l’entourage di Zaniolo avrebbero impostato un’intesa, ma alcuni passaggi burocratici, formali ed economici non sarebbero stati ancora chiusi. Fino a quando non arriverà una soluzione, il caso rischia di restare aperto.

Il nodo ingaggio: cosa non torna

Il tema più sensibile riguarda l’ingaggio. Secondo la ricostruzione rilanciata anche da Gianluca Di Marzio, dietro lo stop di natura medica ci sarebbe un malumore legato al mancato sblocco di alcune questioni formali e contrattuali. L’entourage del calciatore e l’Udinese avrebbero raggiunto accordi verbali totali all’inizio della settimana, ma non tutto sarebbe stato ancora sistemato nei documenti.

Sportmediaset aggiunge un dettaglio importante: Zaniolo non avrebbe ancora controfirmato il contratto proposto dal club dei Pozzo. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Gokhan Inler aveva spiegato a Sky che il giocatore sarebbe rimasto, ma che restavano ancora “alcuni dettagli” da sistemare.

In sostanza, la permanenza di Zaniolo all’Udinese non sembra in discussione dal punto di vista tecnico, ma manca ancora l’ultimo passaggio per blindare davvero il rapporto. Ed è proprio questo vuoto a far crescere la tensione.

Perché il caso pesa sul mercato dell’Udinese

La vicenda arriva in un momento importante del mercato. L’Udinese ha bisogno di certezze, soprattutto sui giocatori destinati ad avere un ruolo centrale nella nuova stagione. Zaniolo, per talento, esperienza internazionale e capacità di incidere negli ultimi metri, rappresenta un profilo diverso rispetto a molti altri elementi della rosa.

Il problema è che un caso contrattuale aperto rischia di rallentare tutto. Se il giocatore non si allena, perde giorni preziosi di preparazione. Se la situazione resta congelata, il club deve gestire anche un potenziale problema interno proprio mentre la squadra sta costruendo condizione, gerarchie e meccanismi.

Per questo la società friulana ha interesse a chiudere rapidamente la questione. Non si tratta soltanto di una firma: si tratta di ristabilire serenità attorno a un giocatore che, se messo nelle condizioni giuste, può diventare uno dei colpi più interessanti della stagione bianconera.

Zaniolo e l’occasione Udinese

Per Zaniolo, l’Udinese rappresenta una possibilità importante. Dopo anni movimentati tra Roma, Galatasaray, Aston Villa, Atalanta e prestiti vari, il classe 1999 ha bisogno di continuità, fiducia e centralità tecnica. A Udine può trovare un ambiente meno esposto rispetto alle grandi piazze, ma competitivo e abituato a valorizzare giocatori di qualità.

Proprio per questo il caso sorprende. La sensazione, almeno per ora, è che nessuna delle parti voglia arrivare a una rottura vera. Zaniolo vuole garanzie chiare, l’Udinese vuole evitare che una situazione nata come passaggio formale diventi un problema pubblico.

Il rischio, però, è che il tempo giochi contro tutti. Ogni giorno senza allenamenti aumenta il rumore attorno alla vicenda e rende più difficile riportare la discussione su un piano normale.

Cosa può succedere adesso

I possibili scenari sono tre:

Il primo, e al momento più logico, è una ricomposizione rapida : Udinese ed entourage sistemano i dettagli contrattuali, Zaniolo rientra in gruppo e il caso si chiude prima di diventare una vera frattura.

: Udinese ed entourage sistemano i dettagli contrattuali, Zaniolo rientra in gruppo e il caso si chiude prima di diventare una vera frattura. Il secondo scenario è un prolungamento della tensione. In questo caso, il giocatore potrebbe restare fuori dagli allenamenti ancora per qualche giorno, alimentando ulteriori dubbi sul suo futuro immediato.

Il terzo, più estremo, è una riapertura del caso mercato. Al momento non è lo scenario principale, ma nel calcio una situazione contrattuale irrisolta può attirare attenzione, soprattutto quando riguarda un giocatore dal nome pesante come Zaniolo.

Udinese-Zaniolo, una questione da chiudere subito

Il caso Zaniolo non è ancora una rottura, ma è già un campanello d’allarme. L’Udinese pensava di aver sistemato uno dei dossier più importanti dell’estate, invece si ritrova con un giocatore assente dagli allenamenti, un certificato medico presentato e un contratto ancora da definire nei dettagli.

La priorità adesso è evitare che il problema si trascini. Zaniolo ha bisogno di campo, l’Udinese ha bisogno di certezze e il mercato non aspetta. La soluzione più probabile resta l’accordo definitivo, ma il segnale arrivato dal ritiro è chiaro: finché non ci sarà la firma e finché l’ingaggio non sarà sistemato, il caso resterà aperto.