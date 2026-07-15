Calciomercato Juventus Live: blitz per Kessié, Massara prepara il rilancio

Calciomercato Juve Live: blitz per Kessié, arriva l’agente e Massara prepara il rilancio

La Juventus accelera per Franck Kessié e prepara il rilancio che può cambiare il mercato bianconero. Dopo i primi contatti, il club è pronto a muoversi in modo più deciso per convincere il centrocampista ivoriano, oggi svincolato dopo la fine dell’esperienza con l’Al-Ahli. Il nodo non è il cartellino, perché il giocatore può arrivare a parametro zero. Il vero ostacolo è l’ingaggio, ancora distante dai parametri iniziali della Juve.

La novità più importante è l’arrivo in Italia dell’agente. Un passaggio che può trasformare una pista concreta in una vera trattativa. Frederic Massara lavora al colpo da settimane e conosce bene Kessié dai tempi del Milan. Proprio quel rapporto può diventare una chiave decisiva: la Juventus cerca un centrocampista pronto, fisico e internazionale, mentre il giocatore vuole capire se esistono le condizioni per tornare protagonista in Serie A.

Il primo approccio bianconero non ha chiuso l’affare. La proposta iniziale, indicata intorno ai 3,5 milioni di euro netti a stagione, non è bastata. Ora però la Juve è pronta ad alzare l’offerta, con un rilancio che potrebbe avvicinare la parte fissa a quota 4 milioni, inserendo bonus legati a presenze, risultati e rendimento. Non siamo ancora alla fumata bianca, ma il dossier è entrato nella fase calda.

Juventus-Kessié, perché ora può decollare

La Juventus ha bisogno di un centrocampista che possa entrare subito nelle rotazioni e alzare il livello fisico della squadra. Kessié risponde perfettamente a questa esigenza. Ha esperienza in Italia, conosce il ritmo della Serie A, ha giocato partite pesanti con Atalanta, Milan, Barcellona e Al-Ahli, e non richiede un investimento sul cartellino.

In un mercato in cui i bianconeri devono controllare costi e sostenibilità, il parametro zero diventa una strada molto interessante. Ma “gratis” non significa davvero senza costi. Per prendere Kessié servono commissioni, un contratto importante e soprattutto una proposta tecnica capace di convincere un giocatore che in Arabia Saudita guadagnava cifre molto più alte.

Il rilancio della Juve serve proprio a questo: far capire al centrocampista che il club crede davvero nell’operazione. Non un sondaggio, non un’occasione da tenere in sospeso, ma un obiettivo concreto per rinforzare il centrocampo.

L’agente in Italia: il segnale che aspettavano i tifosi

L’arrivo dell’agente in Italia è il dettaglio che accende la trattativa. Quando una pista passa dai contatti telefonici a un incontro diretto, significa che le parti vogliono capire se esiste una base vera per chiudere.

La Juventus vuole presentare una proposta più competitiva, ma senza uscire dai propri parametri. Il giocatore, dal canto suo, deve scegliere tra la possibilità di continuare a cercare contratti più ricchi fuori dall’Europa o accettare il ritorno in un campionato che conosce benissimo.

Il punto chiave sarà la durata del contratto. Un accordo triennale darebbe sicurezza al giocatore, ma impegnerebbe la Juventus su un ingaggio importante fino al 2029. Una formula più breve, magari biennale con opzione, sarebbe più prudente per il club ma meno forte per convincere Kessié.

La mediazione sarà tutta qui: trovare un equilibrio tra stipendio, bonus, durata e ambizione sportiva.

Massara spinge: il vecchio legame col Milan può pesare

Il nome di Massara non è secondario. Il dirigente bianconero ha già lavorato con Kessié al Milan e conosce non solo le qualità del giocatore, ma anche il carattere, le richieste e il modo di trattare del suo entourage. Questo può aiutare la Juventus a evitare passaggi a vuoto.

Ai tempi del Milan, Kessié era diventato uno dei centrocampisti più dominanti del campionato. Fisico, inserimenti, rigori, duelli, intensità e capacità di reggere la pressione. Fu uno degli uomini chiave della squadra rossonera campione d’Italia, un giocatore capace di unire quantità e personalità.

La Juve cerca proprio quel tipo di impatto. Non un regista, non un centrocampista da palleggio leggero, ma un uomo di sostanza. Uno che possa dare muscoli, protezione alla difesa, strappi in avanti e peso nelle due aree.

Perché Spalletti vuole un centrocampista così

Il progetto tecnico della Juventus ha bisogno di un centrocampo più completo. Luciano Spalletti vuole una squadra capace di alternare possesso e verticalità, ma per farlo servono giocatori fisicamente affidabili, intensi nelle transizioni e capaci di coprire tanto campo.

Kessié può essere utile in più ruoli. Può giocare da mezzala in un centrocampo a tre, può fare il mediano fisico accanto a un regista, può diventare una soluzione di equilibrio nelle partite più complicate. Non è un giocatore da costruire: è pronto, conosce il campionato e può dare subito minuti pesanti.

La Juve ha tanti centrocampisti di qualità, ma non tutti hanno la stessa struttura. Kessié aggiungerebbe una dimensione diversa, soprattutto nelle gare in cui servirà vincere duelli, proteggere il risultato o reggere avversari fisici.

Il nodo ingaggio: perché la trattativa è complicata

Il vero problema resta economico. Kessié ha lasciato l’Al-Ahli dopo un contratto molto ricco e avrebbe rifiutato anche una proposta di rinnovo importante in Arabia Saudita. Tornare in Serie A significa accettare una riduzione netta dello stipendio.

La Juventus può offrire prestigio, centralità, Serie A e una vetrina europea, ma non può pareggiare certe cifre saudite. Per questo l’operazione è una trattativa di equilibrio. Il club bianconero può salire rispetto alla prima offerta, ma non intende trasformare un parametro zero in un costo fuori controllo.

La proposta potrebbe essere costruita con bonus ricchi e facilmente raggiungibili. Una parte fissa più bassa, integrata da premi per presenze, obiettivi di squadra e rendimento individuale. In questo modo la Juve resterebbe dentro una logica sostenibile, mentre Kessié potrebbe avvicinarsi alla cifra desiderata.

Kessié svincolato: occasione o rischio?

Il mercato degli svincolati è sempre doppio. Da una parte offre occasioni enormi: giocatori pronti senza pagare cartellino, soprattutto quando hanno esperienza internazionale. Dall’altra porta rischi: commissioni, ingaggi pesanti, età, condizione fisica e necessità di capire quanto un calciatore sia ancora affamato.

Nel caso di Kessié, la domanda tecnica è chiara: dopo l’esperienza in Arabia, può tornare subito al ritmo della Serie A? La risposta, per la Juve, sembra positiva. Il giocatore ha 29 anni, non è a fine carriera, ha struttura fisica, esperienza e motivazione per rilanciarsi in Europa.

Non sarebbe un acquisto futuribile, ma una scelta di impatto immediato. Un colpo da squadra che vuole tornare competitiva subito e che non può aspettare mesi per formare un giovane.

La concorrenza e il fattore tempo

La Juventus non è l’unico club ad aver valutato Kessié. Il profilo è interessante per molte squadre perché un centrocampista di quel livello a parametro zero non passa inosservato. Anche l’Atalanta è stata accostata al giocatore, mentre altri club possono inserirsi se la trattativa con la Juve dovesse rallentare.

Il tempo, quindi, diventa un fattore. Più la Juventus aspetta, più aumenta il rischio che il giocatore ascolti altre proposte. Ecco perché il rilancio preparato da Massara può essere decisivo. Non basta restare alla finestra: serve dare un segnale forte.

La presenza dell’agente in Italia può accelerare tutto. Se l’incontro porterà a un avvicinamento sulle cifre, la trattativa potrebbe entrare rapidamente nella fase finale.

Cosa cambierebbe nel centrocampo della Juve

Con Kessié, la Juventus avrebbe un centrocampo più fisico e più profondo. Il suo arrivo permetterebbe a Spalletti di variare assetto, proteggere meglio i giocatori tecnici e avere una soluzione in più nelle partite ad alta intensità.

Kessié può giocare accanto a Locatelli, può alternarsi con Thuram, può dare copertura a un centrocampo più offensivo. Non toglierebbe soltanto spazio: aggiungerebbe concorrenza vera, obbligando tutti ad alzare il livello.

Il suo arrivo potrebbe anche incidere sulle uscite. Se la Juventus chiudesse per l’ivoriano, qualche centrocampista oggi in rosa potrebbe diventare più sacrificabile, soprattutto davanti a offerte importanti dalla Premier League o da altri campionati.

Juve-Kessié, il momento della verità

La pista Kessié è entrata nel vivo. La Juventus ha fatto il primo passo, ora prepara il rilancio. L’agente è in Italia, Massara lavora sulla formula e Spalletti aspetta un centrocampista con fisico, esperienza e mentalità vincente.

Non è un affare semplice, perché l’ingaggio resta alto e il giocatore deve accettare un taglio netto rispetto all’Arabia Saudita. Ma la Juve ha argomenti forti: progetto tecnico, centralità, Serie A e la possibilità di tornare protagonista in Europa.

Il colpo non è ancora chiuso, ma adesso è reale. Kessié può diventare il rinforzo di peso che manca al centrocampo bianconero. E se il rilancio sarà quello giusto, la Juventus potrebbe mettere a segno uno dei parametri zero più importanti dell’estate.