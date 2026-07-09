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Calciomercato Serie A 2026-27, il Tabellone Ufficiale: Acquisti, Cessioni e tutti i colpi squadra per squadra

Di Luca M. 2 minuti di lettura
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Calciomercato Serie A 2026-27, il Tabellone Ufficiale: Acquisti, Cessioni e tutti i colpi squadra per squadra
Calciomercato Serie A 2026-27

Il calciomercato estivo 2026 è entrato ufficialmente nel vivo. Le venti protagoniste della Serie A si preparano a rivoluzionare i propri organici tra colpi da novanta, scommesse low-cost e cessioni dolorose per far quadrare i bilanci. Come cambieranno le big e come si stanno rinforzando le neopromosse e le realtà del nostro campionato, come il Lecce a caccia di conferme?

Per non perdere nemmeno una trattativa ufficiale, ecco il tabellone completo del calciomercato di Serie A. In questa guida definitiva, aggiornata minuto per minuto, troverete tutti i movimenti ufficiali della sessione estiva, divisi per ogni singola squadra tra acquisti e cessioni.

📌 Nota di lettura: Per orientarvi al meglio tra le formule dei trasferimenti abbiamo utilizzato le seguenti legende: (d) definitivo, (p) prestito, (fp) fine prestito, (sv) svincolato.

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Tabellone Calciomercato Serie A 2026-27

SquadraAcquisti PrincipaliCessioni Principali
ATALANTARaspadori (a, Atletico Madrid), Alajbegovic (a, B. Leverkusen), Jashari (c, Milan)Brescianini (c, Fiorentina), Maldini (c, Lazio)
BOLOGNASohm (c, Fiorentina), Helland (d, Brann), Joao Mario (d, Juventus)Fabbian (c, riscatto Fiorentina), Holm (d, f.p. Juventus), Immobile (a, Paris FC)
CAGLIARIDossena (d, Como), Alessandro Romano (c, Roma), Felici (a, Feralpisalò)Gaetano (c, f.p. Napoli), Sulemana (c, svincolato)
COMOLuis Milla (c, Getafe), Cuenca (d, Barcellona), Nico Paz (a, Real Madrid)Dossena (d, Cagliari), Posch (d, Mainz), Verdi (c, Sudtirol)
EMPOLIHenderson (c, f.p. Palermo), Ekong (a, f.p. Istres), Zurkowski (c, Spezia)Caprile (p, f.p. Napoli), Cambiaghi (a, f.p. Atalanta)
FIORENTINAFabbian (c, Bologna), Brescianini (c, Atalanta), Dragusin (d, Tottenham)Sohm (c, Bologna), Martinelli (p, Sampdoria), Pablo Marì (d, Al Hilal)
GENOAColombo (a, Milan, riscatto), Baldanzi (c, Roma), Wiafe (c, Modena)Dovbyk (a, Roma), Venturino (a, Roma)
INTERJakirovic (d, Dinamo Zagabria), Provedel (p, Lazio), Akanji (d, Man. City)Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Dumfries (c, Real Madrid)
JUVENTUSHolm (d, Bologna), Boga (c, Nizza)Rugani (d, Fiorentina), Joao Mario (d, Bologna)
LAZIOPetar Ratkov (a, Salisburgo), Comuzzo (d, Fiorentina), Piccoli (a, Fiorentina), Pinamonti (a, Sassuolo)Castellanos (a, West Ham), Guendouzi (c, Fenerbahce), Mandas (p, Bournemouth)
LECCECheddira (a, Napoli), Kaba (c, f.p. Nantes), Maleh (c, f.p. Cremonese), Gandelman (c, Gent)Guilbert (d, rescissione), Rafia (c, Esperance), Pierret (c, Red Star)
MILANNiclas Füllkrug (a, West Ham), Hjulmand (c, Sporting), Trincao (a, Sporting)Colombo (a, Genoa)
MONZAOkoli (d, Leicester), Darmian (d, svincolato), Koleosho (a, Burnley)Machin (c, svincolato), Svincolati vari
NAPOLIHojlund (a, Man. United, riscatto), Milinkovic-Savic (p, Torino, riscatto), Alisson Santos (a, Sporting)Lucca (a, Nottingham Forest), Lang (a, Praga/Galatasaray), Cheddira (a, Lecce)
PARMANicolussi Caviglia (c, Venezia, riscatto), Carboni (d, Inter), Cremaschi (c, Inter Miami)Svincolati di fine stagione
ROMAMalen (a, Aston Villa), Robinio Vaz (a, Marsiglia), Zaragoza (c, Celta), Sangaré (d, Elche)Baldanzi (c, Genoa), Bove (c, Watford)
TORINOSimeone (a, Napoli, riscatto), Kulenovic (a, Dinamo Zagabria)Walukiewicz (d, Sassuolo), Lazaro (d, svincolato)
UDINESEZaniolo (a, Galatasaray, riscatto), Chakvetadze (c, Watford), Branimir Mlacic (d, Hajduk)Iker Bravo (a, Las Palmas), Lovric (c, Verona)
VENEZIABasic (c, svincolato), Helgason (c, riscatto Lecce), Correia (d, Valencia)Nicolussi Caviglia (c, f.p. Parma)
VERONALovric (c, Udinese), Tengstedt (a, Benfica), Harroui (c, Frosinone)Noslin (a, svincolato), Henry (a, Palermo)
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