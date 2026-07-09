Calciomercato Serie A 2026-27, il Tabellone Ufficiale: Acquisti, Cessioni e tutti i colpi squadra per squadra

Il calciomercato estivo 2026 è entrato ufficialmente nel vivo. Le venti protagoniste della Serie A si preparano a rivoluzionare i propri organici tra colpi da novanta, scommesse low-cost e cessioni dolorose per far quadrare i bilanci. Come cambieranno le big e come si stanno rinforzando le neopromosse e le realtà del nostro campionato, come il Lecce a caccia di conferme?
Per non perdere nemmeno una trattativa ufficiale, ecco il tabellone completo del calciomercato di Serie A. In questa guida definitiva, aggiornata minuto per minuto, troverete tutti i movimenti ufficiali della sessione estiva, divisi per ogni singola squadra tra acquisti e cessioni.
📌 Nota di lettura: Per orientarvi al meglio tra le formule dei trasferimenti abbiamo utilizzato le seguenti legende: (d) definitivo, (p) prestito, (fp) fine prestito, (sv) svincolato.
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Tabellone Calciomercato Serie A 2026-27
|Squadra
|Acquisti Principali
|Cessioni Principali
|ATALANTA
|Raspadori (a, Atletico Madrid), Alajbegovic (a, B. Leverkusen), Jashari (c, Milan)
|Brescianini (c, Fiorentina), Maldini (c, Lazio)
|BOLOGNA
|Sohm (c, Fiorentina), Helland (d, Brann), Joao Mario (d, Juventus)
|Fabbian (c, riscatto Fiorentina), Holm (d, f.p. Juventus), Immobile (a, Paris FC)
|CAGLIARI
|Dossena (d, Como), Alessandro Romano (c, Roma), Felici (a, Feralpisalò)
|Gaetano (c, f.p. Napoli), Sulemana (c, svincolato)
|COMO
|Luis Milla (c, Getafe), Cuenca (d, Barcellona), Nico Paz (a, Real Madrid)
|Dossena (d, Cagliari), Posch (d, Mainz), Verdi (c, Sudtirol)
|EMPOLI
|Henderson (c, f.p. Palermo), Ekong (a, f.p. Istres), Zurkowski (c, Spezia)
|Caprile (p, f.p. Napoli), Cambiaghi (a, f.p. Atalanta)
|FIORENTINA
|Fabbian (c, Bologna), Brescianini (c, Atalanta), Dragusin (d, Tottenham)
|Sohm (c, Bologna), Martinelli (p, Sampdoria), Pablo Marì (d, Al Hilal)
|GENOA
|Colombo (a, Milan, riscatto), Baldanzi (c, Roma), Wiafe (c, Modena)
|Dovbyk (a, Roma), Venturino (a, Roma)
|INTER
|Jakirovic (d, Dinamo Zagabria), Provedel (p, Lazio), Akanji (d, Man. City)
|Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Dumfries (c, Real Madrid)
|JUVENTUS
|Holm (d, Bologna), Boga (c, Nizza)
|Rugani (d, Fiorentina), Joao Mario (d, Bologna)
|LAZIO
|Petar Ratkov (a, Salisburgo), Comuzzo (d, Fiorentina), Piccoli (a, Fiorentina), Pinamonti (a, Sassuolo)
|Castellanos (a, West Ham), Guendouzi (c, Fenerbahce), Mandas (p, Bournemouth)
|LECCE
|Cheddira (a, Napoli), Kaba (c, f.p. Nantes), Maleh (c, f.p. Cremonese), Gandelman (c, Gent)
|Guilbert (d, rescissione), Rafia (c, Esperance), Pierret (c, Red Star)
|MILAN
|Niclas Füllkrug (a, West Ham), Hjulmand (c, Sporting), Trincao (a, Sporting)
|Colombo (a, Genoa)
|MONZA
|Okoli (d, Leicester), Darmian (d, svincolato), Koleosho (a, Burnley)
|Machin (c, svincolato), Svincolati vari
|NAPOLI
|Hojlund (a, Man. United, riscatto), Milinkovic-Savic (p, Torino, riscatto), Alisson Santos (a, Sporting)
|Lucca (a, Nottingham Forest), Lang (a, Praga/Galatasaray), Cheddira (a, Lecce)
|PARMA
|Nicolussi Caviglia (c, Venezia, riscatto), Carboni (d, Inter), Cremaschi (c, Inter Miami)
|Svincolati di fine stagione
|ROMA
|Malen (a, Aston Villa), Robinio Vaz (a, Marsiglia), Zaragoza (c, Celta), Sangaré (d, Elche)
|Baldanzi (c, Genoa), Bove (c, Watford)
|TORINO
|Simeone (a, Napoli, riscatto), Kulenovic (a, Dinamo Zagabria)
|Walukiewicz (d, Sassuolo), Lazaro (d, svincolato)
|UDINESE
|Zaniolo (a, Galatasaray, riscatto), Chakvetadze (c, Watford), Branimir Mlacic (d, Hajduk)
|Iker Bravo (a, Las Palmas), Lovric (c, Verona)
|VENEZIA
|Basic (c, svincolato), Helgason (c, riscatto Lecce), Correia (d, Valencia)
|Nicolussi Caviglia (c, f.p. Parma)
|VERONA
|Lovric (c, Udinese), Tengstedt (a, Benfica), Harroui (c, Frosinone)
|Noslin (a, svincolato), Henry (a, Palermo)