Calciomercato Serie A 2026-27, il Tabellone Ufficiale: Acquisti, Cessioni e tutti i colpi squadra per squadra

Calciomercato Serie A 2026-27

Il calciomercato estivo 2026 è entrato ufficialmente nel vivo. Le venti protagoniste della Serie A si preparano a rivoluzionare i propri organici tra colpi da novanta, scommesse low-cost e cessioni dolorose per far quadrare i bilanci. Come cambieranno le big e come si stanno rinforzando le neopromosse e le realtà del nostro campionato, come il Lecce a caccia di conferme?

Per non perdere nemmeno una trattativa ufficiale, ecco il tabellone completo del calciomercato di Serie A. In questa guida definitiva, aggiornata minuto per minuto, troverete tutti i movimenti ufficiali della sessione estiva, divisi per ogni singola squadra tra acquisti e cessioni.

📌 Nota di lettura: Per orientarvi al meglio tra le formule dei trasferimenti abbiamo utilizzato le seguenti legende: (d) definitivo, (p) prestito, (fp) fine prestito, (sv) svincolato.

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Tabellone Calciomercato Serie A 2026-27