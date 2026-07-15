TORINO – Il calciomercato della Juventus non si ferma alle indiscrezioni e si sposta sul terreno della pianificazione strategica. La nuova coppia dirigenziale composta da Giovanni Carnevali e Ricky Massara è al lavoro per ridisegnare la spina dorsale della squadra da consegnare a Luciano Spalletti. In cima alle priorità ci sono due colpi di caratura internazionale che sposterebbero sensibilmente gli equilibri: l’ex milanista Franck Kessié per l’elasticità del centrocampo e la saracinesca argentina Emiliano “Dibu” Martínez per blindare la porta.

Due trattative diverse per dinamiche e tempistiche, ma unite da un unico filo conduttore: la ferrea volontà dei calciatori di sposare la causa bianconera.

Il “Patto dello Scudetto”: ecco come Massara sta portando Kessié alla Juventus

Mentre le voci di mercato si rincorrono, emerge il vero e proprio retroscena che ha messo la Juventus in una posizione di netto vantaggio strategico per Franck Kessié. L’ivoriano, reduce dall’avventura in Arabia Saudita con l’Al-Ahli e da un Mondiale da protagonista, ha messo l’Italia in cima ai suoi desideri, congelando sul nascere qualsiasi altra ricca sirena araba o europea.

La chiave Massara: Non si tratta di una semplice suggestione. La carta vincente in mano alla Continassa si chiama Ricky Massara. Il neo-Chief Football Officer bianconero ha un legame d’acciaio con l’ivoriano: fu proprio lui, insieme a Paolo Maldini, a portarlo e coccolarlo al Milan, culminando con la vittoria dello Scudetto nel 2022.

Non si tratta di una semplice suggestione. La carta vincente in mano alla Continassa si chiama Ricky Massara. Il neo-Chief Football Officer bianconero ha un legame d’acciaio con l’ivoriano: fu proprio lui, insieme a Paolo Maldini, a portarlo e coccolarlo al Milan, culminando con la vittoria dello Scudetto nel 2022. Incastri e uscite: Kessié ha già dato il suo gradimento totale all’operazione, mostrandosi disposto a rimodulare le proprie pretese economiche. Ora la palla passa alla Juventus, che deve prima sfoltire il centrocampo per fare spazio al colpo (anche per evitare la concorrenza di Atalanta e Roma). L’inserimento del “Presidente” garantirebbe a Spalletti quel mix perfetto di inserimenti offensivi, muscoli e mentalità vincente che manca al reparto.

Intrigo Dibu Martínez: il portiere spinge, l’Aston Villa fa muro. Quali sono le cifre reali?

Se per il centrocampo la strada appare tracciata, la questione legata al nuovo numero uno della Juventus si sta trasformando in un vero e proprio braccio di ferro diplomatico sull’asse Torino-Birmingham.

L’obiettivo dichiarato è l’istrionico portiere dell’Argentina Campione del Mondo, Emiliano “Dibu” Martínez.

La strategia di attesa: La Juventus non intende partecipare ad aste al rialzo. Carnevali e Massara monitorano la situazione, facendo leva sulla pressione che lo stesso Martínez potrebbe esercitare sul suo club di appartenenza. Nel frattempo, le piste che portano a Michele Di Gregorio ed Emil Audero restano valide come solide alternative di sicurezza qualora le pretese inglesi non dovessero ammorbidirsi.

La volontà del giocatore: Il “Dibu” è affascinato dall’idea di diventare il nuovo pilastro della Juventus ed è pronto a trattare sull’ingaggio monstre da circa 9 milioni di euro a stagione attualmente percepito in Inghilterra.

La trincea dell’Aston Villa: Il vero scoglio è la società inglese. Forte della qualificazione in Champions League, la dirigenza dei Villans non ha alcuna fretta di vendere il proprio leader e ha alzato una vera e propria diga protettiva, valutando il cartellino non meno di 40 milioni di euro.