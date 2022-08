Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 2° giornata 12-13-14/8/2022

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 2° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

E’ stato un weekend pieno di gol in Germania, visto che la seconda giornata di Bundesliga ha regalato ben ventiquattro gol segnati in tre giorni.

Ad aprire le danze nell’anticipo del venerdì la vittoria in trasferta e in rimonta con gli enfants prodige del Borussia Dortmund a Friburgo.

Spettacolo e divertimento nelle tantissime partite del sabato, che ha visto un continuo botta e risposta tra Werder Brema e Friburgo e tra Lipsia e Colonia, dove si registra anche un autogol, mentre l’Eintracht Francoforte viene fermato nella capitale contro l’Hertha Berlino dopo aver salutato il proprio carneade.

Vittoria sofferta e in rimonta per l’Hoffenheim in casa contro il Bochum, a cui non serve la doppietta di Zoller, mentre cade in casa clamorosamente il Bayer Leverkusen contro un corsaro Augsburg.

Nelle partite della domenica, infine, solo un pareggio senza reti tra Mainz e Union Berlino, mentre il Bayern Monaco vince ancora, questa volta in casa, nel big match contro il Wolfsburg nonostante due reti annullate.

Ecco tutti i risultati, i marcatori e le classifiche aggiornate:

Friburgo-Borussia Dortmund 1-3: 35′ Gregoritsch (F), 77′ Bynoe-Gittens (B), 84′ Moukoko (B), 88′ Wolf (B)

Werder Brema-Stoccarda 2-2: 4′ Fullkrug (W); 38′ Endo (S); 77′ Silas (S); 96′ Burke (W)

Hertha Berlino-Eintracht Francoforte 1-1: 3′ Serdar (H); 48′ Kamada (E)

Hoffenheim-Bochum 3-2: 10′, 13′ Zoller (B); 14′ Baumgartner (H); 23′ Kabak (H); 88′ Dabbur (H)

Bayer Leverkusen-Augsburg 1-2: 15′ Jensen (A); 43′ Aranguiz (B); 82′ Hahn (A)

Lipsia-Colonia 2-2: 36′ Werner (L); 40′ Dietz (C); 56′ Nkunku (L); 72′ aut. Gvardiol (C)

Mainz-Union Berlino 0-0

Bayern Monaco-Wolfsburg 2-0: 38′ Musiala, 44′ Muller

CLASSIFICA BUNDESLIGA

1 Bayern Monaco 6 2 2 0 0 8 1 7

2 Borussia Dortmund 6 2 2 0 0 4 1 3

3 Borussia M’gladbach 4 2 1 1 0 5 3 2

4 Colonia 4 2 1 1 0 5 3 2

5 Union Berlino 4 2 1 1 0 3 1 2

6 Mainz 4 2 1 1 0 2 1 1

7 Friburgo 3 2 1 0 1 5 3 2

8 Hoffenheim 3 2 1 0 1 4 5 -1

9 Augsburg 3 2 1 0 1 2 5 -3

10 Werder Brema 2 2 0 2 0 4 4 0

11 RasenBallsport Leipzig 2 2 0 2 0 3 3 0

12 Stoccarda 2 2 0 2 0 3 3 0

13 Schalke 1 2 0 1 1 3 5 -2

14 Berlino 1 2 0 1 1 2 4 -2

15 Wolfsburg 1 2 0 1 1 2 4 -2

16 Eintracht Francoforte 1 2 0 1 1 2 7 -5

17 Bochum 0 2 0 0 2 3 5 -2

18 Bayer Leverkusen 0 2 0 0 2 1 3 -2

CLASSIFICA MARCATORI

1 Simon Zoller Simon Zoller (Bochum) 2

2 Niclas Fuellkrug Niclas Fuellkrug (Werder Brema) 2

3 Karim Onisiwo Karim Onisiwo (Mainz) 2

4 Jamal Musiala Jamal Musiala (Bayern Monaco) 2

5 Christopher Nkunku Christopher Nkunku (RasenBallsport Leipzig) 2

6 Michael Gregoritsch Michael Gregoritsch (Friburgo) 2

7 Christoph Baumgartner Christoph Baumgartner (Hoffenheim) 1

8 Lukas Nmecha Lukas Nmecha (Wolfsburg) 1

9 Ritsu Doan Ritsu Doan (Friburgo) 1

10 Randal Kolo Muani Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte) 1

11 Ramy Bensebaini Ramy Bensebaini (Borussia M’gladbach) 1

12 Dodi Lukebakio Dodi Lukebakio (Berlino) 1

13 Daichi Kamada Daichi Kamada (Eintracht Francoforte) 1

14 Matthias Ginter Matthias Ginter (Friburgo) 1

15 Leonardo Bittencourt Leonardo Bittencourt (Werder Brema) 1

16 Sadio Mane Sadio Mane (Bayern Monaco) 1

17 Florian Kainz Florian Kainz (Colonia) 1

18 Marco Reus Marco Reus (Borussia Dortmund) 1

19 Josuha Guilavogui Josuha Guilavogui (Wolfsburg) 1

20 Fredrik Jensen Fredrik Jensen (Augsburg) 1

21 Sheraldo Becker Sheraldo Becker (Union Berlino) 1

22 Naouirou Ahamada Naouirou Ahamada (Stoccarda) 1

23 Andre Hahn Andre Hahn (Augsburg) 1

24 Joshua Kimmich Joshua Kimmich (Bayern Monaco) 1

25 Marcus Thuram Marcus Thuram (Borussia M’gladbach) 1

26 Serge Gnabry Serge Gnabry (Bayern Monaco) 1

27 Marius Buelter Marius Buelter (Schalke) 1

28 Timo Werner Timo Werner (RasenBallsport Leipzig) 1

29 Dejan Ljubicic Dejan Ljubicic (Colonia) 1

30 Suat Serdar Suat Serdar (Berlino) 1

31 Ozan Kabak Ozan Kabak (Hoffenheim) 1

32 Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund) 1

33 Florian Dietz Florian Dietz (Colonia) 1

34 Jordan Pefok Jordan Pefok (Union Berlino) 1

35 Nico Elvedi Nico Elvedi (Borussia M’gladbach) 1

36 Benjamin Pavard Benjamin Pavard (Bayern Monaco) 1

37 Silas Katompa Mvumpa Silas Katompa Mvumpa (Stoccarda) 1

38 Marius Wolf Marius Wolf (Borussia Dortmund) 1

39 Wataru Endo Wataru Endo (Stoccarda) 1

40 Vincenzo Grifo Vincenzo Grifo (Friburgo) 1

41 Robert Skov Robert Skov (Hoffenheim) 1

42 Robin Knoche Robin Knoche (Union Berlino) 1

43 Kevin Stoeger Kevin Stoeger (Bochum) 1

44 Charles Aranguiz Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen) 1

45 Oliver Burke Oliver Burke (Werder Brema) 1

46 Munas Dabbur Munas Dabbur (Hoffenheim) 1