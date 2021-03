Integratori curcuma: benefici, proprietà e controindicazioni

La curcuma è una spezia preziosa in cucina, ma può diventare un potente alleato per il benessere generale. A cosa serve la curcuma? Cosa sapere sugli integratori di curcuma?

Dalle terapie tradizionali orientali alle integrazioni alimentari suppletive: la curcuma (in inglese turmeric) è un ingrediente prezioso tutto da scoprire.

Cos’è la curcuma? È un tubero simile allo zenzero che può essere utilizzato sia fresca sia in polvere, ottenendo un sapore delicato, dolce e pungente.

Questa spezia dorata ricavata dalla pianta Curcuma longa si rivela un potente antiossidante, antinfiammatorio e antidolorifico.

Nonostante i suoi benefici, però, l’uso della curcuma nelle ricette di tutti i giorni potrebbe riservare qualche piccola insidia.

Il corpo non assorbe facilmente la curcumina (principio attivo al quale sono legati gli effetti della curcuma e i suoi benefici). Per questo l’uso della spezia in cucina potrebbe non bastare per ottenere tali effetti.

L’arrivo degli integratori di curcuma supera tale problema potenziando la biodisponibilità della curcumina e permettono di godere appieno dei suoi vantaggi.

Curcuma pianta

La curcuma è una pianta selvatica chiama Curcuma longa che appartiene alla famiglia delle Zingiberaceae. Può raggiungere i 100 cm di altezza e presenta un aspetto rizomatoso.

Ha foglie larghe e verdi e una radice di colore arancione dalla forma cilindrica al centro dei dibattiti (lì si concentrano tutte le sue proprietà).

In più è possibile riconoscere visivamente la pianta erbacea e rizomatosa di curcuma dal fiore di grandi dimensioni.

Curcuma: Proprietà e benefici

La radice della curcuma pianta è una fonte inesauribile di sostanze che contribuiscono al benessere dell’organismo: acqua, fibre, proteine, vitamine (vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina E, vitamina K e vitamina J) e minerali (calcio, magnesio, potassio, zinco, manganese, sodio, selenio, fosforo, rame e ferro).

Il punto di forza di questo tubero è il suo principio attivo chiamato curcumina che conserva moltissime proprietà benefiche. Ma quali sono le proprietà e i benefici della curcuma? A cosa serve?

Antiossidante – I composti antiossidanti ostacolano l’attività dei radicali liberi e rallentano l’invecchiamento cellulare.

– I composti antiossidanti ostacolano l’attività dei radicali liberi e rallentano l’invecchiamento cellulare. Detox – La spezia dorata sviluppa un’attività detox che libera il corpo da tossine, materiali di scarto e scorie.

– La spezia dorata sviluppa un’attività detox che libera il corpo da tossine, materiali di scarto e scorie. Digestione – La sua capacità di stimolare il sistema digestivo migliora la digestione anche in caso di pasti pesanti. Di conseguenza si evitano episodi di gonfiore addominale e stitichezza.

– La sua capacità di stimolare il sistema digestivo migliora la digestione anche in caso di pasti pesanti. Di conseguenza si evitano episodi di gonfiore addominale e stitichezza. Antinfiammatorio – Il potere antinfiammatorio tiene sotto controllo le infiammazioni croniche lievi e le infiammazioni alle articolazioni.

– Il potere antinfiammatorio tiene sotto controllo le infiammazioni croniche lievi e le infiammazioni alle articolazioni. Stabilizzatore glicemico – Il fatto che la spezia riesca a controllare i livelli di glicemia scongiura i picchi glicemici, aiutando le persone che soffrono di diabete.

– Il fatto che la spezia riesca a controllare i livelli di glicemia scongiura i picchi glicemici, aiutando le persone che soffrono di diabete. Circolazione – La spezia fluidifica il sangue e migliora la funzionalità del sistema cardiocircolatorio, evitando problemi alla circolazione sanguigna.

– La spezia fluidifica il sangue e migliora la funzionalità del sistema cardiocircolatorio, evitando problemi alla circolazione sanguigna. Cicatrizzante – Tra le proprietà della curcuma spicca il suo potere cicatrizzante nei confronti di ferite di lieve entità.

La curcuma fa dimagrire?

È una domanda che accompagna questa spezia da anni ormai, destando la curiosità o lo scetticismo di chi cerca un aiuto naturale per perdere peso. La curcuma fa dimagrire?

La prima cosa da sapere è che i benefici della curcuma, così come qualsiasi altro prodotto brucia grassi, si manifestano soltanto all’interno di una dieta ipocalorica e una regolare attività fisica.

Detto ciò, le ricerche hanno sottolineato la capacità della spezia di spingere il corpo a sfruttare le cellule adipose per produrre energia.

Questa azione brucia grassi si accompagna al potenziamento dell’attività di filtraggio del fegato e all’azione drenante destinata a evitare la formazione di buccia d’arancia e cuscinetti.

Bere una tisana curcuma e zenzero, per esempio, potrebbe aiutare a perdere peso e a raggiungere gli obiettivi desiderati.

Come usare la curcuma

In commercio è possibile trovare la curcuma fresca, la polvere secca o la curcuma integratore in compresse o capsule. Come assumere la curcuma come antinfiammatorio e/o brucia grassi?

In linea di massima si consiglia di aggiungere un paio di cucchiaini da caffè di curcuma in polvere a bevande, yogurt e preparazioni (e. pane alla curcuma, pollo alla curcuma, pollo curcuma e miele).

Considerando la difficoltà dell’organismo di assimilare la curcumina, sarebbe meglio associare la spezia a ingredienti in grado di aumentarne la biodisponibilità.

Semaforo verde per olio extravergine di oliva, burro, pepe, semi oleosi, salmone, frutti di bosco, uva rossa, peperoni, spinaci, cavoli crudi e tè verde.

In alternativa è possibile assumere un integratore abase di curcuma perché racchiude il meglio del principio attivo curcumina.

La curcuma integratore dovrebbe essere usata secondo le indicazioni del produttore, considerando che non esistono dosaggi consigliati in grado di assicurare l’effetto desiderato.

Curcuma: Controindicazioni

La curcuma è pericolosa? La modalità di assunzione di un integratore dovrebbe seguire le linee guida del bugiardino, visto che dosi eccessive potrebbero causare effetti collaterali.

Un sovra dosaggio (superando dosi di 3000 mg al giorno), infatti, provoca senso di nausea, mal di testa e aritmie.

Chi non deve assumere la curcuma? Sarebbe meglio evitare in caso di anticoagulanti per via della capacità della spezia di fluidificare il sangue.

Vale lo stesso se si soffre di calcoli alla cistifellea perché la tendenza della spezia a far contrarre la cistifellea e a svuotarla del suo contenuto, calcoli compresi (che potrebbero ostruire il passaggio).

È meglio evitare gli integratori di curcuma in caso di terapie per il diabete in quanto potrebbe portare a una condizione di ipoglicemia.

Gli specialisti ne sconsigliano l’uso anche in caso di anemia giacché la spezia potrebbe ostacolare l’assorbimento di ferro proveniente dall’alimentazione.

Come scegliere un integratore di curcuma

In commercio esistono tantissimi integratori di curcuma, ma questa varietà potrebbe creare confusione in fase di acquisto.

Produttore – La scelta dovrebbe ricadere su produttori in grado di assicurare la tracciabilità degli eccipienti, considerando che l’uso di pesticidi potrebbe compromette la pianta in fase di coltivazione.

– La scelta dovrebbe ricadere su produttori in grado di assicurare la tracciabilità degli eccipienti, considerando che l’uso di pesticidi potrebbe compromette la pianta in fase di coltivazione. Allergeni – Alcuni prodotti potrebbero contenere allergeni pericolosi per le persone sensibili o allergiche. Per questo l’etichetta deve essere chiara.

– Alcuni prodotti potrebbero contenere allergeni pericolosi per le persone sensibili o allergiche. Per questo l’etichetta deve essere chiara. Ingredienti extra – Gli ingredienti extra sono destinati ad aumentare la disponibilità della curcumina: piperina e curcuma , zenzero e curcuma e altri. L’essenziale è valutare la formula in base alle esigenze individuali.

– Gli ingredienti extra sono destinati ad aumentare la disponibilità della curcumina: , e altri. L’essenziale è valutare la formula in base alle esigenze individuali. Dieta – Le persone che seguono una dieta vegana dovrebbero assicurarsi prodotti privi di componenti di origine animali nella formulazione e nell’involucro.

– Le persone che seguono una dieta vegana dovrebbero assicurarsi prodotti privi di componenti di origine animali nella formulazione e nell’involucro. Dosaggio – Non essendoci per la curcuma una dose giornaliera consigliata, l’integratore giusto è quello che assicura informazioni dettagliate circa il dosaggio.

– Non essendoci per la una consigliata, l’integratore giusto è quello che assicura informazioni dettagliate circa il dosaggio. Pezzo – Il prezzo può variare in base alla forma di commercializzazione, alla formula e al produttore. È possibile risparmiare su Piperina e Curcuma Plus e altri prodotti acquistando online.

Miglior integratori di curcuma su Amazon

Non è sempre facile capire qual è il prodotto migliore, specialmente in assenza di punti di riferimento. D’altronde esiste anche un elenco di integratori di curcuma ritirati dal mercato.

Per completezza d’informazione riportiamo che sono stati ritirati alcuni lotti in seguito a segnalazione di casi di epatite acuta. Il ritiro è stato un atto doveroso durante le indagini su causa-effetto.

All’acquisto di un integratore di curcuma in farmacia, parafarmacia o erboristeria è possibile preferibile un acquisto online su Amazon. Perché?

Amazon propone un vasto catalogo dotato di schede informative e recensioni dei consumatori, il che aiuta ad avere un quadro completo della situazione.

Per aiutarvi nella scelta del migliore integratore di curcumina su Amazon abbiamo raccolto alcune delle proposte più apprezzate.

