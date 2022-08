Alcuni integratori naturali si rivelano aiuti preziosi per gestire e risolvere quei lievi disturbi e problemi che attentano alla salute. È il caso dell’artiglio del diavolo. Di cosa si tratta? A cosa serve l’artiglio del diavolo?

Il nome è un po’ minaccioso, ma questa pianta è diventata un toccasana per tutti coloro che soffrono di mal di schiena, dolori articolari e disturbi digestivi.

Dalle creme alle pomate fino agli integratori alimentari, infatti, l’artiglio del diavolo è stato riconosciuto come un valido analgesico e antinfiammatorio naturale dall’Agenzia europea per i medicinali.

Cos’è l’artiglio del diavolo?

Il nome “artiglio del diavolo” è l’appellativo più comune dato all’arpagofito o Harpagophytum procumbens, cioè una pianta originaria delle zone meridionali dell’Africa.

Questa pianta appartenente alle Pedaliaceae presenta fiori di colore rosso-viola a forma di tromba e frutti legnosi circondati da spine uncinate e dure che feriscono gli animali troppo vicini. Da qui il nome particolare.

È caratterizzata da radici primarie (radici a fittone formate da un cono grosso che scende lungo il terreno) e radici secondarie (radici tuberizzate che raccolgono acqua e nutrienti dal terreno).

Il rimedio naturale chiamato “devil’s claw”, “grapple plant” o “wood spider” in inglese e usato per i prodotti in commercio sono le radici secondarie.

Generalmente le radici tuberizzate vengono raccolte, essiccate e frantumate per ottenere un preparato da aggiungere a infusi, decotto e impacchi, ma è possibile anche ricavare estratti secchi e liquidi.

Artiglio del diavolo: Proprietà

Gli effetti benefici dell’arpagofito sono legati al mix di composti eccezionali contenuti nelle radici: aminoacidi, flavonoidi, fitosteroli e glicosidi, tanto per fare qualche esempio.

Le proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e analgesiche della pianta si devono maggiormente alla presenza dei glicosidi arpagoside, arpagide e procumbide. Ma l’artiglio del diavolo a cosa serve?

Infiammazioni – Gli studi hanno confermato la capacità della pianta di ostacolare la produzione di molecole infiammatorie a livello articolare.

– Gli studi hanno confermato la capacità della pianta di ostacolare la produzione di molecole infiammatorie a livello articolare. Dolore – Secondo alcune ricerche, i principi attivi della pianta sarebbero capaci di ridurre la sensibilità al dolore in caso di emicrania, dolori cervicali e mal di testa.

– Secondo alcune ricerche, i principi attivi della pianta sarebbero capaci di ridurre la sensibilità al dolore in caso di emicrania, dolori cervicali e mal di testa. Ossidazione – L’azione dei radicali liberi è deleteria per il corpo, ma l’ arpagofito sarebbe in grado di limitare i danni ossidativi.

– L’azione dei radicali liberi è deleteria per il corpo, ma l’ sarebbe in grado di limitare i danni ossidativi. Problemi digestivi – A quanto pare la presenza di terpeni e polifenoli lo renderebbe un aiuto per la secrezione a livello gastrico e la digestione.

– A quanto pare la presenza di terpeni e polifenoli lo renderebbe un aiuto per la secrezione a livello gastrico e la digestione. Colesterolo – I beta-sitosteroli limitano l’assorbimento delle molecole di colesterolo e impediscon la formazione di placche e tutto ciò che questo comporterebbe (ipertensione, ictus e infarto).

– I beta-sitosteroli limitano l’assorbimento delle molecole di colesterolo e impediscon la formazione di placche e tutto ciò che questo comporterebbe (ipertensione, ictus e infarto). Gotta – La quantità di principi attivi amari è sufficiente a diminuire la percentuale di acido urico nel sangue, promuovere l’attività della bile e gestire la gotta.

Quando e come va preso l’artiglio del diavolo?

In commercio è possibile trovare l’artiglio del diavolo sotto forma di compresse e preparati per infusi e decotti e prodotti per uso topico.

Uso interno – I prodotti a base di artiglio del diavolo in compresse o preparati per tisane aiutano a trattare le infiammazioni e i piccoli problemi digestivi per un periodo breve.

– I prodotti a base di in o preparati per tisane aiutano a trattare le infiammazioni e i piccoli problemi digestivi per un periodo breve. Uso esterno – L’artiglio del diavolo in pomata, crema o gel aiuta a gestire i dolori articolari di lieve entità.

L’artiglio del diavolo, dopo quanto fa effetto? Solitamente i primi benefici arrivano dopo la prima settimana di utilizzo del prodotto.

Le dosi e le modalità d’uso dipendono dal tipo di prodotto, ma bisognerebbe sempre evitare di usarlo in modo prolungato o continuativo per non incorrere in effetti negativi.

Che differenza c’è tra arnica e artiglio del diavolo?

Arnica e artiglio del diavolo sono due rimedi naturali con proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche e caratteristiche molto simili. Ma quando scegliere una anziché l’altra?

Arnica – Questa pianta è l’aiuto ideale in caso di ematoma, gonfiore, edema o dolore articolare provocato da traumi.

– Questa pianta è l’aiuto ideale in caso di ematoma, gonfiore, edema o dolore articolare provocato da traumi. Arpagofito – L’Harpagophytum procumbens è un potente antinfiammatorio e analgesico in caso di infiammazione e dolori articolari di origine non traumatica.

Artiglio del diavolo: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’artiglio del diavolo, secondo le testimonianze di chi l’ha usato, si rivela efficace e sicuro, purché usato consapevolmente. Quali sono le controindicazioni dell’artiglio del diavolo?

I prodotti a base di artiglio del diavolo causano controindicazioni in caso di ipertensione, problemi gastroesofagei, ulcere gastriche, gastriti e ipersensibilità.

Semaforo rosso anche in caso di gravidanza in quanto potrebbe stimolare le contrazioni e in caso di allattamento perché potrebbe condizionare lo sviluppo della cartilagine nel piccolo.

È meglio chiedere il parere medico se si intende assumere l’arpagofito in caso di terapie a base di antinfiammatori cortisonici e non steroidei (FANS), antiaritmici, anticoagulanti e antidiabetici.

Come scegliere l’artiglio del diavolo

Artiglio del diavolo crema, pomata, compresse: non tutti i prodotti sono uguali e saper valutare alcuni aspetti alla luce delle esigenze personali può fare la differenza. Ecco da dove iniziare:

Tipo di estratto – L’efficacia della pianta cambia in base al dosaggio e alla concentrazione, anche se si è cercata la standardizzazione: 50-100 mg di estratto di arpagofito e 1-3 g di arpagosidi sono sufficienti ad alleviare il dolore articolare.

– L’efficacia della pianta cambia in base al dosaggio e alla concentrazione, anche se si è cercata la standardizzazione: 50-100 mg di estratto di e 1-3 g di arpagosidi sono sufficienti ad alleviare il dolore articolare. Allergeni – Chi soffre di sensibilità o allergie particolari dovrebbe fare attenzione a non acquistare un prodotto contenente lattosio, glutine, soia e altri allergeni. Occhio all’INCI.

– Chi soffre di sensibilità o allergie particolari dovrebbe fare attenzione a non acquistare un prodotto contenente lattosio, glutine, soia e altri allergeni. Occhio all’INCI. Cruelty free – Le persone vegane dovrebbero leggere attentamente la composizione se non si vogliono ritrovare con prodotti contenenti parti o componenti di origine animale (es. gelatina delle capsule).

– Le persone vegane dovrebbero leggere attentamente la composizione se non si vogliono ritrovare con prodotti contenenti parti o componenti di origine animale (es. gelatina delle capsule). Prezzo – Il prezzo di un prodotto a base di artiglio del diavolo cambia in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere ammortizzato tramite l’acquisto online.

