Pappa reale integratore: proprietà, benefici, opinioni, quando usarlo e dove acquistare il migliore

Tra gli integratori adatti agli sportivi spicca la pappa reale, un vero e proprio toccasana per mantenersi in salute e in forma. Ma quali sono le sue proprietà e i suoi benefici nello sport?

La pappa reale viene considerata da sempre un integratore e rimedio naturale da includere nella routine, tanto più quando ci si allena e si pratica sport a livello agonistico.

Al primo sguardo si presenta come una specie di gelatina semifluida dal colore latteo e dal sapore acido-aromatico.

In realtà stratta di un prodotto ricco di acqua, vitamine, minerali, proteine ad alto valore biologico, zuccheri semplici, acidi grassi e sostanze antiossidanti che possono fare la differenza per uno sportivo.

Pappa reale o polline?

La prima cosa da sapere per sfruttare appieno le sue proprietà è capire la differenza che esiste tra polline e pappa reale.

Di fatto non sono la stessa cosa: il primo viene raccolto dai fiori dalle api operaie mentre il secondo è l’elaborazione del polline per nutrire l’ape regina.

Questo toccasana viene estratto direttamente dall’alveare, filtrato e successivamente purificato da eventuali allergeni.

Pappa reale: Proprietà e benefici

La pappa reale è il cibo prodotto dalle ghiandole faringee delle api operaie per nutrire l’ape regina e le larve delle future api regine. È per questo che viene considerato un prodotto nutriente ed energizzante.

Da diversi secoli il complesso nutrizionale delle api viene utilizzato nella nutrizione umana come tonico, rinvigorente e antiossidante. Cosa fa la pappa reale?

Energizzante – Il contenuto vitaminico e i sali minerali migliorano le funzioni del corpo e promuovono la ripresa dopo una convalescenza o un’operazione.

– Il contenuto vitaminico e i sali minerali migliorano le funzioni del corpo e promuovono la ripresa dopo una convalescenza o un’operazione. Antianemico – La presenta dell’acido folico stimola l’organismo ad aumentare la conta dei globuli rossi e a lottare contro l’anemia lieve.

– La presenta dell’acido folico stimola l’organismo ad aumentare la conta dei globuli rossi e a lottare contro l’anemia lieve. Sistema nervoso – I principi attivi sviluppano un’attività rinvigorente che coinvolge il sistema nervoso e migliorano l’umore e la concentrazione.

– I principi attivi sviluppano un’attività rinvigorente che coinvolge il sistema nervoso e migliorano l’umore e la concentrazione. Batteri – Secondo alcuni studi, l’acido 10-idrossidecanoico sarebbe in grado di combattere la diffusione di streptococchi ed enterococchi.

– Secondo alcuni studi, l’acido 10-idrossidecanoico sarebbe in grado di combattere la diffusione di streptococchi ed enterococchi. Radicali liberi – Le sostanze antiossidanti contrastano l’attività dei radicali liberi, impedendo l’ossidazione e quindi l’invecchiamento delle cellule.

Pappa reale nello sport

Le sue caratteristiche uniche e le sue proprietà rendono il nutrimento delle api perfetto per chi pratica sport. Quali sono i benefici della pappa reale per gli sportivi?

L’assunzione di pappa reale stimola il metabolismo basale e spinge l’organismo a sfruttare meglio le calorie assunte e il grasso adiposo come fonte energetica.

Il nutrimento delle api potrebbe sostenere il corpo durante lo sforzo fisico intenso e limitare la fatica dopo un allenamento intenso.

Oltre a ciò, considerando le qualità, potrebbe difendere il muscolo dall’attività dei radicali liberi e sostenere l’attività adattogena del corpo.

Tra l’altro il fatto che il sistema immunitario diventi più forte grazie ai sali minerali permette agli atleti di allenarsi al meglio nei periodi che precedono le competizioni importanti.

Inoltre al miglioramento delle funzioni cerebrali corrisponde una maggiore concentrazione e un migliore controllo del corpo durante l’allenamento.

In ultimo, le proteine ad alto valore contengono tutti gli aminoacidi necessari ad aumentare la massa muscolare, l’ideale per chi necessita di una certa definizione muscolare e chi pratica bodybuilding.

Pappa reale: quando prenderla?

La pappa reale come integratore potrebbe diventare un alleato prezioso per tutti gli sportivi e in particolare per gli atleti, purché venga conservata in frigo (pena la dispersione delle proprietà nutrizionali).

Attualmente non esiste una dose giornaliera raccomandata e per questo sarebbe meglio rispettare le indicazioni del produttore (solitamente di ½ grammo). L’integrazione viene consigliata a cicli mensili.

In linea di massima andrebbe usata prima di fare colazione, mettendola sotto la lingua in modo da favorire il suo assorbimento da parte delle mucose delle ghiandole salivari.

Controindicazioni

Questo integratore viene ben tollerato dall’organismo, ma potrebbe causare reazioni allergiche a causa dell’eventuale presenza di allergeni.

Per questo è meglio evitare l’assunzione di pappa reale in caso di gravidanza, allergie conclamate, ipotensione e assunzione del farmaco anticoagulante Warfarin.

La pappa reale fa ingrassare? Il contenuto calorico della pappa reale (150 calorie ogni 100 grammi) non porta a un aumento di peso di per sé (non più delle 300 calorie del miele).

Miglior pappa reale su Amazon

Qual è la pappa reale migliore? È possibile scegliere la pappa reale in flaconcini, sciroppi o capsule, ma la vasta proposta potrebbe creare confusione.

Alla pappa reale in farmacia, quindi, potete preferire l’acquisto online su Amazon perché ogni prodotto di pappa reale è seguito da opinioni e recensioni.

Per facilitarvi nella scelta della migliore pappa reale al prezzo migliore abbiamo selezionato alcune dei prodotti Amazon più apprezzati.

Vitarmonyl NECTAR ROYAL PAPPA REALE + VITAMINA C ● Integratore 30 capsule ● Sistema Immunitario ● Registrato Ministero Salute Italiano PAPPA REALE

VITAMINA C aiuta a favorire la normale funzione del sistema immunitario e a ridurre stanchezza e affaticamento

FORMULA una capsula contiene 100mg di pappa reale liofilizzata (corrispondente a 300mg di pappa reale fresca)

ASSUNZIONE 1 capsula al giorno, il mattino con un bicchiere d'acqua

LINEA NECTAR ROYAL vi invitiamo a scoprire le ricchezze naturali dell'alveare. Ispirati al lavoro delle api e della natura, i prodotti Nectar Royal sono la risposta naturale per tutti coloro che ricercano benessere, in ogni momento dell'anno

Vitarmonyl PAPPA REALE ● Integratore 30 perle ● Programma completo 1 mese ● Registrato Ministero Salute Italiano PAPPA REALE è uno dei prodotti più preziosi dell'alveare; prodotta dalle api nutrici, viene riservata come unico elemento all'ape regina per tutta la durata della sua vita; questo speciale trattamento le regala un'incredibile longevità: vive fino a 4 o 5 anni, contro i 45 giorni di un'ape operaia

CONTENUTI MEDI una perla contiene 200mg di pappa reale

ASSUNZIONE si consiglia di assumere una perla al giorno, preferibilmente al mattino, con un bicchiere d'acqua

Pappa reale 1000 mg. 60 capsule È un alimento altamente nutriente che ci aiuta a combattere la stanchezza dandoci vigore, ci aiuta ad attivare le difese e ci fornisce vitamine e minerali in caso di carenza.

🧬 Questo prodotto non contiene OGM (organismi geneticamente modificati) ed è privo di BSE / TSE. Contiene GLUTINE E SOLFITI

🥡 Ogni capsula contiene 333,33 mg di pappa reale liofilizzata che equivale a 1.000 mg di pappa reale fresca. La liofilizzazione è un processo di essiccazione e concentrato in cui vengono preservate tutte le proprietà del prodotto

👩🏽‍⚕️La pappa reale contiene 10 mg di 10-HDA (10-idrossidecanoico) una delle sue principali attività

🥃 Non contiene né maiale né alcool

Pappa Reale Pura 10 grammi da Apicoltura Italiana 💚 Pappa Reale Pura 10 grammi da Apicoltura Italiana La pappa reale è un prodotto di origine animale di natura proteica. Ricca di zuccheri e sali minerali, è un ottimo tonico e stimolante. Aumenta la Vitalità, Rafforza il Sistema Immunitario Riduce i Sintomi del Raffreddore e Fatica .Scopriamola meglio.

💚 Pappa Reale 100% NATURALE: integratori 100% naturali, prodotti in laboratori CE, conformi ai rigorosi standard e processi produttivi ISO 9001, FDA americana, GMP (Buone Pratiche di Produzione). Tutti i nostri ingredienti sono privi di sostanze transgeniche.

💚 Ingredienti: Pappa Reale pura al 100% da Apicoltura Italiana

💚 Modo d'uso: Per un'assunzione ottimale del prodotto si consiglia 1 cucchiaino dosatore (incluso all'interno della confezione ) al giorno preferibilmente al mattino a digiuno. Con una confezione da 10gr circa un mese di trattamento.

💚 I Prodotti Naturpharma NON contengono COLORANTI, CONSERVANTI, AROMI ARTIFICIALI,OGM,GLUTINE,LATTOSIO,ALLERGENI e sono ADATTI a Vegetariani. Sono prodotti in laboratori certificati; gli estratti sono naturali e titolati ,la concentrazione del principio attivo è garantita da analisi.

Offerta Specchiasol Pappa Reale Plus, 12 Flaconcini da, 10 ml Integratore alimentare a base di Pappa reale arricchito con miele di acacia

Ogni flaconcino contiene un g di pappa reale fresca ed un g di miele di acacia

Codice del prodotto: IAF00087741

Prodotto di qualità ottimale

Pappa Reale Regina - Integratore alimentare di pappa reale pura liofilizzata - 6 flac. - 51 g Ricostituente naturale dell'organismo

Migliora il rendimento fisico e mentale dell'organismo e agisce efficacemente contro l'anemia

Per giovani, adulti, anziani, studenti, sportivi e per tutti coloro che hanno una vita attiva che richiede un forte impegno, sia fisico che mentale

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS