Madre Natura corre in aiuto di chi desidera gestire e/o risolvere alcuni piccoli problemi di salute con prodotti eccezionali. Un esempio è il camu camu. Cos’è esattamente?

È finito sotto i riflettori per le sue proprietà eccezionali, ma in pochi conoscono ancora l’origine del frutto camu camu e i motivi per cui possiamo trovarlo solo sotto forma di integratore.

Di fatto il mercato offre tantissimi integratori a base di camu camu in compresse o polvere, sponsorizzandolo come un prodotto quasi miracoloso per certi versi.

Che frutto è il camu camu?

Il camu camu non è altro che il frutto tropicale della pianta amazzonica Myrciaria dubia che cresce in Paesi come Bolivia, Perú, Ecuador, colombina, Venezuela e alcune parti del Brasile.

A prima vista si presenza come un frutto tondeggiante (2-4 cm di diametro) simile a una pesca dalla buccia violacea e dalla polpa giallastra.

Quello che sappiamo sul suo sapore, acidulo ma rinfrescante, ci arriva direttamente da quei Paesi tropicali in cui è possibile trovarlo.

La deperibilità del prodotto, infatti, ha stimolato la produzione di integratori a base di camu camu destinati a offrire le stesse proprietà benefiche del frutto.

Camu camu: Proprietà e benefici

Cosa contiene il camu camu? A fare la differenza tra questo frutto esotico e altri frutti è la presenza di vitamina C, minerali, carotenoidi e antocianine. Ma allora a cosa serve il camu camu?

Radicali liberi – La presenza di una massiccia quantità di vitamina C assicura un’azione antiossidante che contrasta i radicali liberi e protegge i tessuti dai danni ossidativi e dall’invecchiamento precoce.

– La presenza di una massiccia quantità di vitamina C assicura un’azione antiossidante che contrasta i radicali liberi e protegge i tessuti dai danni ossidativi e dall’invecchiamento precoce. Reni – Il fitocomplesso di questo frutto sembra in grado di proteggere l’integrità renale in presenza di eccipienti di medicinali e sostanze dannose.

– Il fitocomplesso di questo frutto sembra in grado di proteggere l’integrità renale in presenza di eccipienti di medicinali e sostanze dannose. Infiammazioni – La percentuale di vitamina C è sufficiente a combattere gli stati infiammatori e ridurre il dolore, specie se si tratta di artrite.

– La percentuale di vitamina C è sufficiente a combattere gli stati infiammatori e ridurre il dolore, specie se si tratta di artrite. Sistema immunitario -Si tratta di un frutto immunostimolante, vale a dire che stimola la risposta immunitaria e aiuta il corpo a combattere virus, batteri e altri agenti patogeni.

-Si tratta di un frutto immunostimolante, vale a dire che stimola la risposta immunitaria e aiuta il corpo a combattere virus, batteri e altri agenti patogeni. Colesterolo – La vitamina C precorre la sintesi della carnitina e per questo si rivela capace di ridurre la percentuale di colesterolo “cattivo” e abbassare l’incidenza di problemi cardiovascolari.

– La vitamina C precorre la sintesi della carnitina e per questo si rivela capace di ridurre la percentuale di colesterolo “cattivo” e abbassare l’incidenza di problemi cardiovascolari. Glicemia – Questo piccolo dono della Natura sembra capace di tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue nelle persone affette da glicemia alta o diabete.

– Questo piccolo dono della Natura sembra capace di tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue nelle persone affette da glicemia alta o diabete. Obesità – Il camu camu fa dimagrire ? Non in senso stretto, ma è utile a contrastare le conseguenze dell’obesità, come per esempio il colesterolo alto e l’iperglicemia.

– Il ? Non in senso stretto, ma è utile a contrastare le conseguenze dell’obesità, come per esempio il colesterolo alto e l’iperglicemia. Annessi cutanei – Il contenuto di vitamina C rende il camu camu un toccasana per capelli , pelle e altri annessi cutanei. Perché? L’acido ascorbico è fondamentale per la produzione di collagene.

– Il contenuto di vitamina C rende il un toccasana per , pelle e altri annessi cutanei. Perché? L’acido ascorbico è fondamentale per la produzione di collagene. Ferro – Questo frutto, grazie al contributo della vitamina C nella produzione degli acidi biliari, riesce a promuovere l’assorbimento non-eminico presente in cibi di origine vegetale.

Camu camu e acerola

Il frutto camu camu viene associato spesso all’acerola per via del quantitativo elevato di vitamina C, carotenoidi e antocianine in entrambi i frutti.

Cos’è l’acerola? Il frutto della Malpighia emarginata cresce in Brasile e altri territori del Sud America, assomiglia a una ciliegia e ha un sapore molto acido. Il consumo del frutto al naturale non è gradevole.

Integratori di camu camu

Gli integratori di camu camu in compresse o polvere sopperiscono all’impossibilità di assaporare il frutto fresco a causa della sua deperibilità (non a caso il frutto camu camu è a coltivazione tropicale).

In tal senso bisogna ricordare che la maggior parte della vitamina C, a cui il frutto esotico deve il suo successo, è concentrata nella buccia dei frutti molto maturi.

Per quanto riguarda la quantità di vitamina C degli integratori di camu camu, invece, risulta superiore rispetto a quello dal frutto.

Per il resto, se il frutto ha un sapore acidulo e rifrescante, le formule integrative in capsule riservano un sapore neutro. Diverso è il caso degli integratori in polvere che conservano una punta acida.

A usare questi integratori possono essere persone che necessitano di un boost di vitamina C (convalescenti ed ex fumatori), chi combatte la degradazione muscolare, le persone in sovrappeso, coloro che vogliono migliorare l’aspetto della cute e chi vorrebbe scongiurare le malattie cardiovascolari.

In ogni caso è possibile beneficiare di tutte le proprietà di questo piccolo esotico assumendo il camu camu in compresse o polvere.

Camu camu: Dosaggio

Le dosi consigliate e le modalità d’uso degli integratori con camu camu vengono indicate dal produttore, ma non dovrebbero superare 1-4 capsule o 5 grammi al giorno in relazione alla quantità di vitamina C.

In ogni caso è bene non superare il dosaggio consigliato sulla confezione e seguire il trattamento per un massimo di 3 mesi.

Camu camu: Effetti collaterali e controindicazioni

L’uso di integratori di camu camu è sicuro e ben tollerato, specialmente se si seguono le indicazioni riportate sulle confezioni.

In caso di sovradosaggio, infatti, si potrebbe andare incontro ad effetti collaterali simili a quelli dovuti all’eccesso di vitamina C: senso di nausea, vomito, diarrea, coliche e altro ancora.

Semaforo rosso per le donne incinte o in allattamento, chi soffre di emocromatosi (eccessivo assorbimento di ferro), predisposizione ai calcoli renali e le persone che assumono anticoagulanti.

Come scegliere un integratore di camu camu

Il mercato offre una vasta gamma di integratori di camu camu e la confusione derivante da tale varietà può essere superata soltanto strizzando l’occhio ad alcuni elementi.

Percentuale di vitamina C – La differenza tra i prodotti in commercio risiede nella percentuale di vitamina C. Per questo sarebbe farsi un’idea precisa.

C – La differenza tra i prodotti in commercio risiede nella percentuale di vitamina C. Per questo sarebbe farsi un’idea precisa. Tipo di formulazione – È meglio la polvere o le compresse di camu camu ? La risposta dipende dalle abitudini: liquido in cui sciogliere la polvere e bicchiere di acqua per deglutire le compresse.

– È meglio la polvere o le compresse di ? La risposta dipende dalle abitudini: liquido in cui sciogliere la polvere e bicchiere di acqua per deglutire le compresse. Allergeni – Gli integratori possono essere prodotti in stabilimenti usati per produrre altri prodotti e per questo potrebbero contenere alcuni allergeni. È bene leggere l’etichetta.

– Gli integratori possono essere prodotti in stabilimenti usati per produrre altri prodotti e per questo potrebbero contenere alcuni allergeni. È bene leggere l’etichetta. Vegan – Le formulazioni a base di camu camu possono essere assunti da chi segue il cruelty free, ma bisognerebbe fare attenzione che ogni componenti risponde alla stessa filosofia.

– Le formulazioni a base di possono essere assunti da chi segue il cruelty free, ma bisognerebbe fare attenzione che ogni componenti risponde alla stessa filosofia. Prezzo – Ogni integratore di camu camu ha un prezzo variabile in base alle caratteristiche e alla marca, ma resta comunque accessibile. Per avere un’ampia scelta si può valutare l’acquisto online.

Migliori integratori di camu camu su Amazon

Qual è il miglior integratore di camu camu? Non esiste una risposta unica, visto che occorre considerare tutto in relazione alle esigenze personali.

In ogni caso ci si chiede il camu camu dove si compra deve sapere che può trovare gli integratori in farmacia, nei negozi specializzati e online.

Il catalogo Amazon offre tantissimi tipi di integratori di camu camu e guida la scelta del consumatore con informazioni dettagliate, recensioni e prezzi vantaggiosi.

In base all’offerta del momento è possibile scegliere tra un integratore di camu camu Renaco, un integratore di camu camu Naturincas, un integratore di camu camu NaturaSì e molti altri.

Per facilitarvi nella scelta del migliore integratore di camu camu su Amazon abbiamo selezionato alcuni prodotti apprezzati dagli altri consumatori.

