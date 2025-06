Tagliafico alla Roma? L’argentino può arrivare a parametro zero

La Roma si inserisce con decisione nella corsa per Nicolás Tagliafico, terzino sinistro argentino classe 1992, attualmente al Lione. Il club francese è stato recentemente retrocesso in Ligue 2 per motivi legati alla sua precaria situazione finanziaria, aprendo scenari interessanti sul futuro dei suoi giocatori più esperti, tra cui proprio l’ex Ajax.

Secondo quanto riportato da TyC Sports, emittente argentina ben informata sulle vicende legate ai calciatori albicelesti, la Roma e il Siviglia sarebbero ora le due squadre favorite per assicurarsi le prestazioni di Tagliafico. Il giocatore, che ha il contratto in scadenza a fine giugno, potrebbe liberarsi a parametro zero, un’occasione ghiottissima per le società europee alla ricerca di esperienza, corsa e affidabilità sulla corsia mancina.

Tagliafico vanta un curriculum di tutto rispetto: titolare della nazionale argentina campione del mondo in Qatar 2022, ha militato in Europa con le maglie dell’Ajax e del Lione, dimostrandosi sempre un giocatore solido, grintoso e tatticamente intelligente. A 32 anni è ancora in piena forma e, come dichiarato da fonti vicine al giocatore, ha l’intenzione di restare nel calcio europeo, nonostante i contatti avviati anche da club del suo Paese natale, in particolare l’Independiente, dove era esploso a inizio carriera.

Il Lione, nonostante la retrocessione ufficializzata dalla Federcalcio francese per irregolarità finanziarie, sta preparando un ricorso e, nel frattempo, avrebbe proposto al difensore un nuovo contratto per trattenerlo in squadra. Tuttavia, le incertezze societarie e il rischio concreto di dover disputare il prossimo campionato nella seconda serie francese potrebbero spingere Tagliafico a cercare una nuova sfida altrove.

Per la Roma di Daniele De Rossi, Tagliafico rappresenterebbe un rinforzo di esperienza internazionale a basso costo, perfetto per aumentare la profondità della rosa e garantire solidità in vista di una stagione che vedrà i giallorossi ancora impegnati in Europa. L’arrivo a parametro zero renderebbe l’operazione economicamente sostenibile, anche in un’estate in cui il club dovrà muoversi con attenzione sul mercato.

Il destino di Tagliafico è legato anche all’evolversi della situazione legale del Lione. Se il club francese non dovesse riuscire a ribaltare la retrocessione, è probabile che il difensore decida di cambiare aria. In quel caso, la Roma dovrà muoversi in fretta per battere la concorrenza del Siviglia, forte di una tradizione consolidata con i giocatori sudamericani.

Il calciomercato è appena iniziato, ma quello di Nicolás Tagliafico alla Roma potrebbe presto diventare uno dei colpi più interessanti dell’estate.