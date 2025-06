Milan tra Xhaka e Ricci: doppio colpo a centrocampo se il mercato in uscita lo permette

Il calciomercato estivo del Milan si scalda, e al centro dell’attenzione ci sono due nomi che potrebbero cambiare il volto del centrocampo rossonero: Granit Xhaka e Samuele Ricci. Se da un lato la trattativa per il regista svizzero di proprietà del Bayer Leverkusen appare complicata sul piano economico, dall’altro quella per il giovane talento del Torino sembra più accessibile, ma non per questo scontata.

Il centrocampista classe 1992, reduce da una stagione da leader in Bundesliga, avrebbe dato il suo gradimento a un trasferimento a Milano, affascinato dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Tuttavia, il Leverkusen non ha intenzione di svendere il suo mediano titolare, fissando il prezzo attorno ai 15 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dalla dirigenza del Milan, che per ora ne offre 10.

La trattativa è bloccata, ma non è ancora tramontata: tutto dipenderà da eventuali cessioni strategiche.

Parallelamente, il Milan continua a monitorare con attenzione la situazione di Samuele Ricci, 23 anni, regista moderno e intelligente tatticamente, che lascerà il Torino nei prossimi giorni. Allegri lo considera un elemento chiave per dare equilibrio e freschezza al centrocampo. L’affare è giudicato più semplice, ma non per questo privo di ostacoli, specie se si sovrappone ad altri investimenti.

Secondo quanto riportato da IlMilanista, le due operazioni non si escludono a vicenda. Anzi, la dirigenza rossonera starebbe lavorando per portare entrambi a Milanello, a patto di sbloccare alcune cessioni importanti. In uscita ci sono infatti Theo Hernandez, destinato all’Al-Hilal, e Álvaro Morata, che potrebbe sorprendentemente accasarsi al Como. A questi si aggiunge la plusvalenza già registrata con la partenza di Tijjani Reijnders al Manchester City per 46,5 milioni di euro.

Con questo tesoretto, il Milan potrebbe accontentare le richieste del Leverkusen e strappare anche il sì definitivo del Torino per Ricci. L’unico punto interrogativo resta la flessibilità dei tedeschi, che per ora sembrano intenzionati a resistere a ogni sconto.

L’idea di costruire una mediana a due con Ricci e Xhaka è affascinante: uno giovane e dinamico, l’altro esperto e carismatico, entrambi con grande senso tattico. Un mix che potrebbe rappresentare l’equilibrio perfetto per Allegri, impegnato a ridisegnare un Milan competitivo dopo gli addii eccellenti e un’annata conclusa senza trofei.

Tutto, però, passa dalle prossime settimane di trattative, dove ogni cessione, ogni rilancio e ogni apertura saranno determinanti per capire se questo doppio sogno può trasformarsi in realtà.