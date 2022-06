Le alternative allo zucchero possono scongiurare gli effetti negativi del saccarosio e migliorare il benessere generale. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere riguardo lo xilitolo!

I dolcificanti rappresentano le alternative più valide allo zucchero, reo di causare problemi alla linea e alla salute: obesità, sindrome metabolica, iperglicemia, diabete e altri problemi ancora.

La maggior parte delle persone ha iniziato a sostituire lo zucchero con un dolcificante nel tentativo di restare in forma ed evitare problemi di salute.

Tuttavia conoscere la differenza tra dolcificanti naturali e dolcificanti artificiali non è sufficiente per essere sicuri di fare la scelta giusta, soprattutto perché ogni alternativa allo zucchero vanta caratteristiche proprie.

Tra i sostituti dello zucchero più apprezzati c’è sicuramente lo xilitolo o xilitol, vale a dire un dolcificante di origine naturale dall’aspetto molto simile allo zucchero.

Xilitolo: Cos’è esattamente?

Si tende ad associare la parola “xilitolo” a chewing-gum, caramelle, bevande, dentifrici e altri prodotti per l’igiene orale, ma è un errore considerarlo soltanto come un componente aggiuntivo.

Si tratta di un dolcificante naturale estratto principalmente dal legno di betulla (ma c’è anche nei lamponi, nelle fragole e nel mais) e si presenta sotto forma di polvere bianca in cristalli.

Più in particolare è uno zucchero della classe dei polialcoli, vale a dire molecole ibride a base di zucchero e alcol capaci di solleticare i recettori del gusto dolce presenti sulla lingua.

Cosa contiene lo xilitolo? Dal punto di vista nutrizionale, pur contenendo vitamine o minerali, vanta una quantità minore di calorie rispetto allo zucchero.

A determinare l’apporto calorico ridotto è il processo metabolico al quale viene sottoposto: lo xilitolo viene assorbito a livello gastrointestinale in quantità ridotta, lasciando il resto alla mercé della flora batterica che attiva la fermentazione e lo trasforma in metaboliti volatili.

Quante calorie ha lo xilitolo di betulla? Per rispondere alla domanda è bene tenere a mente che lo xilitolo contiene poche calorie (più o meno 2,4 Kcal per ogni grammo).

Xilitolo: Proprietà e benefici

Il potere dolcificante dello xilitolo è simile a quello del saccarosio, ma taglia la quota calorica (-40%) e vanta un indice glicemico molto basso (pari a 7). A cosa serve lo xilitolo?

Diabete – L’indice glicemico pari a 7 (rispetto a quello dello zucchero pari a 70) assicura una dolcezza priva di implicazioni sul valore glicemico. Lo xilitolo è ideale per chi ha il diabete .

– L’indice glicemico pari a 7 (rispetto a quello dello zucchero pari a 70) assicura una dolcezza priva di implicazioni sul valore glicemico. Lo è ideale per chi ha il . Peso – Il taglio alla quota calorica e il fatto di non finire stoccato come grasso consentono di usare lo xilitolo al posto dello zucchero, concedendo il dolce all’interno di una dieta ipocalorica.

– Il taglio alla quota calorica e il fatto di non finire stoccato come grasso consentono di usare lo al posto dello zucchero, concedendo il dolce all’interno di una dieta ipocalorica. Infezioni – Secondo alcune ricerche, il dolcificante naturale avrebbe proprietà antifungine in grado di ostacolare l’arrivo della candidosi.

– Secondo alcune ricerche, il dolcificante naturale avrebbe proprietà antifungine in grado di ostacolare l’arrivo della candidosi. Intestino – Il sostituto dello zucchero sarebbe capace di nutrire i batteri “buoni” della flora intestinale e quindi di migliorare l’attività.

– Il sostituto dello zucchero sarebbe capace di nutrire i batteri “buoni” della flora intestinale e quindi di migliorare l’attività. Cavità orale – Questo dolcificante, pur contenendo carboidrati semplici, non viene fermentato dai batteri della bocca e non intacca lo smalto. Anzi, aiuta a lenire l’infiammazione delle gengive e a contrastare l’alito cattivo.

Come si usa lo xilitolo

Lo xilitolo è molto simile allo zucchero: dolce, cristallino e bianco. In pratica può essere usato al posto dello zucchero.

Il dolcificante si scioglie nel tè, nelle tisane e in tutte le altre bevande calde e può essere usato nelle preparazioni da forno e nelle preparazioni dolci.

Lo xilitolo mantiene il sapore anche quando viene cotto ad alte temperature e riesce a caramellizzare (proprio come lo zucchero normale).

Purtroppo, ostacolando la fermentazione e quindi la lievitazione, non è possibile usare questo dolcificante nelle ricette che contemplano l’uso di lievito.

Quanto xilitolo usare al posto dello zucchero? Non esiste una dose raccomandata, ma sarebbe meglio non oltrepassare la soglia dei 50 grammi al giorno. Il rischio è incappare in coliche, flatulenza e dissenteria.

Xilitolo: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’uso del dolcificante xilitolo non riserva controindicazioni particolari, ma resta necessario non eccedere nelle quantità per evitare di ritrovarsi con flatulenza, problemi digestivi e diarrea.

È un polialcolo ma, pur essendo trattato chimicamente per estrarlo dalla betulla, lo xilitolo non è cancerogeno. Purtroppo non si può dire lo stesso per gli animali (lo xilitolo fa male ai cani).

Come scegliere lo xilitolo

Il dolcificante può presentare caratteristiche differenti e soltanto la valutazione di alcuni aspetti può aiutare a trovare il prodotto giusto. Ecco come fare:

Origine – Il dolcificante viene estratto principalmente dalla betulla, ma può essere ricavato anche dal mais. In questo caso bisogna fare attenzione perché si comprerebbe un prodotto transgenico. Occhio all’origine.

– Il dolcificante viene estratto principalmente dalla betulla, ma può essere ricavato anche dal mais. In questo caso bisogna fare attenzione perché si comprerebbe un prodotto transgenico. Occhio all’origine. Allergeni – L’INCI aiuta a capire se ci sono tracce di glutine, soia, frutta secca o altri allergeni derivanti dalle fasi di lavorazione del prodotto.

– L’INCI aiuta a capire se ci sono tracce di glutine, soia, frutta secca o altri allergeni derivanti dalle fasi di lavorazione del prodotto. Forma di commercializzazione – Si trova sotto forma di dolcificante o all’interno di altri prodotti come gomme e chewing-gum allo xilitolo , bevande dolcificate con xilitolo, collutorio e dentifricio allo xilitolo . La scelta dipende dall’uso di destinazione.

– Si trova sotto forma di dolcificante o all’interno di altri prodotti come gomme e allo , bevande dolcificate con xilitolo, collutorio e . La scelta dipende dall’uso di destinazione. Prezzo – Il prezzo dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma risulta quasi sempre accessibile. L’acquisto online permette di accedere a un’ampia gamma di prodotti.

Miglior xilitolo su Amazon

Qual è il miglior xilitolo? Semplicemente il prodotto che per caratteristiche e costo risponde meglio alle esigenze personali.

Lo xilitolo, dove si trova? Per il resto è possibile acquistarlo un po’ ovunque: supermercati forniti, dolciarie ed e-commerce affidabili.

Il catalogo Amazon offre una vasta gamma di xilitolo dolcificante e prodotti che lo contengono e aiuta a scegliere il prodotto giusto attraverso informazioni, recensioni e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi nella scelta del miglior xilitolo su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati e acquistati dai consumatori.

