Wimbledon, il segreto della racchetta: la scelta estrema dei campioni che sta cambiando il torneo

I Championship di Wimbledon sono entrati nella loro fase più calda e decisiva. Se sul campo centrale i riflettori sono tutti per le sfide epiche tra i giganti del tennis mondiale, dietro le quinte si sta giocando una partita parallela, invisibile agli occhi del pubblico ma fondamentale per l’esito dei match: la guerra millimetrica dei materiali.

Nelle ultime ore, con l’erba dei campi che si fa sempre più consumata, secca e priva di rimbalzo regolare, i big del torneo – da Carlos Alcaraz a Jannik Sinner – hanno dovuto ricorrere a scelte estreme sulla tensione delle corde e il bilanciamento delle racchette per non perdere il controllo dei colpi.

Il dramma dell’erba consumata: perché la racchetta standard non basta più

Chi gioca a tennis lo sa: l’erba della seconda settimana di Wimbledon non ha nulla a che vedere con i primi giorni del torneo. Il terreno intorno alla linea di fondo si trasforma progressivamente in terra battuta polverosa, mentre l’erba rimasta diventa scivolosa e i rimbalzi si fanno improvvisamente bassi, rapidi e totalmente irregolari.

Per ovviare a questo problema, gli incordatori ufficiali del torneo stanno facendo gli straordinari. Molti top player hanno chiesto una riduzione drastica della tensione delle corde, scendendo in alcuni casi anche sotto i 21-22 kg. Il motivo? Una tensione più bassa permette alla palla di rimanere quel millesimo di secondo in più sul piatto corde (il cosiddetto dwell time), garantendo maggiore spinta e, paradossalmente, più sensibilità quando si deve colpire una pallina che non rimbalza e rimane bassissima.

Il trucco del piombo e il bilanciamento custom

Ma il vero segreto che sta infiammando i forum tecnici riguarda la personalizzazione dei telai. Per contrastare la pesantezza delle palle umide di fine giornata e la rapidità degli scambi, diversi atleti stanno modificando il bilanciamento aggiungendo piccoli inserti di piombo (solitamente a ore 3 e ore 9 dell’ovale, o nel manico).

Questa modifica aumenta la stabilità torsionale della racchetta all’impatto. Quando l’avversario risponde a 140 km/h su un rimbalzo irregolare, una racchetta non perfettamente bilanciata “gira” nella mano del giocatore, provocando l’errore. Con questo accorgimento estremo, invece, il telaio risponde come un muro, permettendo contropiedi micidiali.

I dettagli che fanno la differenza tra la vittoria e l’eliminazione

In un tennis moderno dove i primi dieci del mondo giocano tutti a ritmi spaventosi, la differenza tra sollevare il trofeo e uscire ai quarti di finale risiede proprio in queste sfumature. La capacità del tennista (e del suo team) di dialogare costantemente con l’incordatore, cambiando le specifiche della racchetta anche a partita in corso in base all’umidità e alla temperatura dell’aria, è il vero asso nella manica.

Mentre il torneo si avvia verso la finalissima, guardate con attenzione le borse dei giocatori: quel cambio di racchetta al cambio campo non è quasi mai un vezzo, ma una precisa scelta ingegneristica per dominare l’erba di Londra.