Pronostico Francia-Marocco Mondiale 2026: Quote Quarti, Statistiche e Consigli Scommesse

LI quarti di finale dei Mondiali 2026 regalano subito una sfida dal grandissimo fascino e dal sapore di rivincita: Francia-Marocco. Le due nazionali si ritrovano di fronte giovedì 9 luglio 2026 al Boston Stadium, rievocando la storica semifinale di Qatar 2022 vinta allora dai Bleus per 2-0.
I ragazzi di Didier Deschamps arrivano all’appuntamento dopo aver superato di misura il Paraguay agli ottavi grazie al solito sigillo di Kylian Mbappé, mentre i Leoni dell’Atlante confermano la propria incredibile maturità internazionale dopo il secco 3-0 rifilato al Canada.
Analizziamo nel dettaglio le migliori quote, lo stato di forma delle squadre, i precedenti storici e i consigli scommesse più intelligenti per questa sfida da dentro o fuori.
Confronto Quote 1X2 Francia-Marocco (Tempi Regolamentari)
I principali bookmaker italiani vedono la Francia decisamente favorita per il passaggio del turno nei 90 minuti. Il Marocco parte come sfidante, ma l’equilibrio tattico potrebbe far oscillare le quote.
- Francia Vincente (Segno 1): 1.55 (Sisal) | 1.57 (GoldBet) | 1.57 (bet365)
- Pareggio (Segno X): 3.75 (Sisal) | 3.85 (GoldBet) | 3.90 (bet365)
- Marocco Vincente (Segno 2): 6.00 (Sisal) | 6.28 (GoldBet) | 6.00 (bet365)
Quote rilevate l’8 luglio 2026. Le quote sono soggette a variazioni. Si consiglia di verificare i siti ufficiali dei bookmaker.
Lo Stato di Forma e le Statistiche Chiave
Per elaborare un pronostico affidabile, analizziamo i dati concreti registrati dalle due nazionali dall’inizio del torneo:
Qui Francia
- Percorso netto: 5 vittorie su 5 partite disputate nei tempi regolamentari.
- Potenziale offensivo: La Francia ha segnato 14 gol complessivi nel torneo (media di 2.8 gol a partita), a fronte di un expected goals di 10.6.
- Solidità difensiva: Solo 0.4 gol subiti di media e ben 3 partite chiuse con la porta inviolata (clean sheet) su 5 complessive.
- Il fattore Mbappé: L’attaccante del Real Madrid è il co-capocannoniere del torneo con 7 gol in 5 partite ed è andato a segno in ben quattro delle cinque gare disputate.
Qui Marocco
- Squadra ostica: La selezione guidata da Walid Regragui ha dimostrato ancora una volta una straordinaria tenuta psicofisica, archiviando il Canada con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Ounahi e al gol di Rahimi.
- Numeri realizzativi: 2.0 gol fatti di media a partita, ma una tenuta difensiva leggermente meno impermeabile rispetto al passato (0.8 gol subiti di media, con 4 reti incassate totali nel torneo, di cui due contro Haiti).
- Incrocio infermeria: Monitorate le condizioni di Saibari (autore finora di 3 gol in questo Mondiale), la cui eventuale assenza potrebbe pesare sui meccanismi offensivi dei Leoni dell’Atlante.
I Precedenti Storici
- Qatar 2022 (Semifinale): L’ultimo incrocio ufficiale ai Mondiali si è concluso con la vittoria della Francia per 2-0 (reti di Theo Hernández al 5′ e Kolo Muani al 79′).
- Il Marocco non ha mai battuto la Francia nei tempi regolamentari in un incontro ufficiale.
I Pronostici Consigliati per Francia-Marocco
Basandoci sulle statistiche aggiornate e sulle tendenze di gioco delle due squadre, ecco le quattro migliori opzioni di scommessa:
1. Pronostico Base: Qualificazione Francia
- Quota: 1.28 (bet365)
- Motivazione: La maggiore esperienza internazionale dei Bleus e la spinta di un Mbappé in stato di grazia rendono il passaggio del turno della Francia la scelta più solida per le giocate in multipla.
2. Combo di Valore: Francia Vincente + No Goal
- Quota: 2.30 (Eurosport / Bet365)
- Motivazione: La Francia ha blindato la difesa nelle ultime uscite (3 clean sheet su 5). Se il Marocco dovesse fare a meno di Saibari, potrebbe faticare a scardinare la retroguardia guidata da Saliba e Upamecano.
3. Opzione Gol: Over 2,5 Gol
- Quota: 1.90 (Sisal)
- Motivazione: Sebbene i quarti di finale siano spesso bloccati, la statistica dice che ben quattro delle cinque partite giocate dalla Francia in questo Mondiale si sono chiuse con almeno tre gol totali a tabellino.
4. Marcatore Speciale: Mbappé Segna o Fa Assist
- Quota: 1.60 (Planetwin)
- Motivazione: Kylian Mbappé viaggia a medie realizzative spaventose nei tornei mondiali (19 gol totali in carriera). È il fulcro assoluto della manovra d’attacco francese e calcia i rigori (come quello decisivo contro il Paraguay).
Il Risultato Esatto Consigliato
- Francia-Marocco 2-0 (Quota indicativa: 7.50)
- Motivazione: Replica esatta della semifinale di quattro anni fa. Una Francia cinica che colpisce e poi addormenta la partita sfruttando le transizioni rapide è uno scenario altamente probabile.
Informazioni Utili sulla Partita
Stadio: Boston Stadium (Massachusetts, USA)
Competizione: Campionato Mondiale FIFA 2026 – Quarti di Finale
Data: Giovedì 9 luglio 2026
Orario: 22:00 (ora italiana)