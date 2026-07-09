Calciomercato Juve, ribaltone totale: contatti per il Dibu Martinez e assalto a Kolo Muani!

Il calciomercato della Juventus non si ferma mai e le ultime ore stanno regalando scenari totalmente inaspettati che rischiano di ridisegnare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Cristiano Giuntoli si sta muovendo su una doppia corsia internazionale, accendendo i riflettori non solo sull’attacco – dove si prepara l’assalto decisivo a un top player europeo – ma soprattutto tra i pali, con un nome clamoroso rimbalzato direttamente dall’Inghilterra.

Suggestione o realtà? Contatti per il Dibu Martinez

La bomba della mattinata riguarda la porta bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe avviato i primi contatti diretti con l’entourage di Emiliano ‘Dibu’ Martinez, portiere dell’Aston Villa e campione del Mondo con l’Argentina.

Nonostante la solidità del reparto attuale, l’opportunità di arrivare a un leader carismatico del calibro del Dibu ha spinto la dirigenza a sondare il terreno. L’Aston Villa, dal canto suo, sembra aver aperto a una leggera riduzione delle pretese economiche rispetto all’inizio della sessione di mercato, una fessura in cui la Juventus sta provando a inserirsi per capire la fattibilità dell’operazione. Un colpo di questo spessore garantirebbe non solo parate decisive, ma anche quella mentalità vincente e internazionale che alla Continassa vogliono ripristinare a tutti i costi.

Asse Torino-Parigi: nuova offerta per Kolo Muani

Le grandi manovre non si fermano alla porta. In attacco il mirino è sempre puntato sul Paris Saint-Germain. L’obiettivo numero uno resta Randal Kolo Muani.

I francesi finora hanno fatto muro, ma Giuntoli è pronto a presentare una nuova offerta ufficiale al ribasso, facendo leva sulla volontà del giocatore di trovare maggiore spazio e continuità. L’idea della Juventus è quella di strappare un prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato, offrendo al PSG una via d’uscita per un investimento che sotto la Tour Eiffel non ha mai convinto del tutto. I dialoghi tra i club sono serrati e le prossime 48 ore potrebbero essere quelle del dentro o fuori definitivo.

Non solo stelle: blindata la difesa con Solet e Stones

Parallelamente ai due grandi sogni di mercato, la Juventus continua a puntellare il reparto arretrato per garantire alternative di livello a Thiago Motta. Continuano a salire le quotazioni di Oumar Solet, per il quale i contatti sono ormai avanzatissimi, ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di John Stones. Il difensore del Manchester City rappresenta l’usato sicuro di lusso: la Juve monitora la sua situazione contrattuale, pronta a sferrare l’attacco qualora Guardiola decidesse di privarsene a cifre ragionevoli.

La sensazione è chiara: la Juventus vuole chiudere la settimana con almeno due colpi messi a segno. I tifosi aspettano, ma la carne al fuoco è tantissima.

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