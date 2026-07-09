Calciomercato Napoli, blitz nella notte: bloccato il talento argentino Zeballos! C’è già il sì del giocatore

Il calciomercato del Napoli si accende improvvisamente sull’asse che porta in Sudamerica. Con un blitz notturno fulmineo, il direttore dell’area tecnica Giovanni Manna ha praticamente bloccato Exequiel Zeballos, talento cristallino del Boca Juniors. Una mossa a sorpresa che anticipa la concorrenza internazionale e regala un rinforzo di grandissima prospettiva per l’attacco azzurro.

Accordo totale con Zeballos: i dettagli del blitz

La trattativa è decollata nelle ultime ore sfruttando una situazione di forte tensione in Argentina: il classe 2002 è infatti finito fuori rosa al Boca Juniors dopo una serie di frizioni con la dirigenza degli Xeneizes. Il Napoli ha capito il momento di debolezza del club di Buenos Aires e si è inserito con decisione, trovando un accordo di massima con l’entourage del giocatore, entusiasta all’idea di sbarcare all’ombra del Vesuvio e ripercorrere le orme dei grandi argentini della storia partenopea.

Zeballos, esterno d’attacco rapido, tecnico e micidiale nell’uno contro uno, rappresenta il profilo ideale per dare imprevedibilità alla manovra. Ora Manna è al lavoro per formalizzare l’offerta finale al Boca e limare gli ultimi dettagli burocratici, ma il più sembra fatto: il giocatore ha già detto sì.

Mercato in uscita: Lindstrom verso lo Schalke 04

Il colpo Zeballos non arriva a caso, ma è strettamente legato alle grandi manovre in uscita che stanno sbloccando l’indice di liquidità del Napoli. Il nome caldo sulla lista delle partenze è quello di Jesper Lindstrom.

I dialoghi con lo Schalke 04 sono ormai entrati nella fase calda. Il club tedesco ha individuato nell’esterno danese il rinforzo perfetto per il proprio reparto offensivo e il Napoli è pronto a dare il via libera alla cessione non appena verranno sistemate le cifre del riscatto. L’addio di Lindstrom libererà lo spazio salariale e numerico necessario per accogliere Zeballos a Castel Volturno.

Le prossime ore saranno decisive per mettere le firme su questo doppio incastro di mercato. Il Napoli si muove rapidamente, deciso a regalare una rosa competitiva e profonda fin dai primi giorni di ritiro.

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