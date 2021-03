Voti e pagelle Napoli-Bologna 3-1: Insigne ed Osimhen fanno sorridere Gattuso

Dopo il rocambolesco pareggio di mercoledì in casa del Sassuolo, il Napoli di Gennaro Gattuso batte 3-1 il Bologna di Sinisa Mihajlović nel posticipo serale della 26° giornata di campionato in Serie A e sale al 5° posto in classifica, a -3 dalla zona Champions. I rossoblù restano invece in 12° posizione. Al Diego Armando Maradona decidono le reti di Insigne (doppietta) ed Osimhen. Di Soriano il gol della bandiera per i felsinei.

Voti e pagelle Napoli-Bologna 3-1, 26° giornata Serie A 07-03-2021.

Voti e pagelle Napoli-Bologna 3-1: migliori e peggiori

MIGLIORI NAPOLI

Insigne 7: ennesima bella prestazione del capitano azzurro che grazie alla doppietta odierna sale a quota 103 gol con la maglia del Napoli, superando Cavani. Perfetto.

Zielinski 6.5: due assist, di cui uno di tacco, che permettono ad Insigne ed Osimhen di trovare la via della rete. Il polacco, dietro le punte, è l’uomo in più di questo Napoli che continua a credere nella qualificazione alla prossima Champions League. Assistman.

Osimhen 6: entra al 53′ e 12 minuti dopo brucia in velocità Danilo siglando di destro il suo 3° gol in campionato che vale il 2-0. Il nigeriano deve ancora migliorare sotto molto aspetti, ma se le premesse sono queste, allora Gattuso può stare tranquillo. Imprendibile.

PEGGIORI NAPOLI

Mertens 5: senza palloni giocabili è difficile fare qualcosa. Il belga non si vede praticamente niente, ma la colpa non è tutta sua. Peccato.

Migliori e peggiori Bologna

MIGLIORI

Palacio 7: la carta d’identità dice 39 anni, ma l’argentino non lo sa e corre come se ne avesse 20 di meno. Sempre al centro dell’azione, segna anche due gol che però vengono giustamente annullati. Immortale.

Skov Olsen 6.5: tecnica da vendere e tanti spunti interessanti che fanno del danese uno dei migliori in campo. Se le sue prestazioni fossero sempre di questo livello, sarebbe sicuramente da top club. Da tenere d’occhio.

Soriano 6.5: l’italo-tedesco gioca una partita intelligente servendo ottimi palloni che però non vengono trasformati in rete dai compagni. Gioca da leader, dimostrando e dando grande sicurezza in mezzo al campo. Suo il gol del 2-1 al 73′. Promosso.

PEGGIORI

Sansone 5: del reparto offensivo degli emiliani è sicuramente il peggiore. Mihajlović lo sostituisce dopo un’ora caratterizzata da poche giocate e zero tiri in porta. Anonimo.

Danilo 5: l’ex Udinese non gioca male, ma l’ingresso di Osimhen nel secondo tempo lo mette in seria difficoltà. Al 65′ viene lasciato indietro proprio dal nigeriano che davanti a Skorupski non sbaglia e fa 2-0. A metà.

De Silvestri 5: il modo ingenuo in cui si fa rubare palla da Insigne al 76′ basta e avanza per farlo entrare nell’elenco dei peggiori. Distratto.

