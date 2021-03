Voti e pagelle Sassuolo-Napoli 3-3: un punto che serve poco ai campani

Dopo la bella vittoria di domenica pomeriggio contro il Benevento di Pippo Inzaghi, il Napoli di Gennaro Gattuso non va oltre il pareggio contro l’ottimo Sassuolo di Roberto De Zerbi che pareggia al 94′ grazie ad un calcio di rigore di Caputo. Al Mapei Stadium vanno a segno, oltre al bomber pugliese, anche Berardi (doppietta), Zielinski, Di Lorenzo ed Insigne.

MIGLIORI SASSUOLO

Berardi 7: fino al 72′ la sua doppietta illude il Sassuolo. Il gol su punizione con il quale fa 1-0 è condiviso con Maksimovic, ma la piena sufficienza è comunque meritata. Ottimo.

Defrel 6.5: tanta corsa, qualche tiro in porta e un intervento dubbio di Di Lorenzo che al 31′ lo mette giù in piena area di rigore. Dopo Berardi, il francese è sicuramente uno dei migliori dei neroverdi. Promosso.

Djuricic 6: gioca a tutto campo dimostrando di avere degli invidiabili polmoni d’acciaio. La grinta non gli manca, così come la voglia di incidere. Instancabile.

Caputo 6: procura il rigore che Berardi trasforma alla fine del primo tempo e realizza, sempre dagli 11 metri, la rete che al 94′ permette al Sassuolo di pareggiare. Colpisce anche un palo al 71′. Decisivo.

PEGGIORI SASSUOLO

Haraslin 5.5: entra all’86’, causa un rigore all’89’ e ne guadagna uno al 94′.

Locatelli 5: impalpabile come non mai, il 73 degli emiliani oggi non si vede praticamente mai. Bocciato.

Migliori e peggiori Napoli

MIGLIORI

Insigne 7: un gol fantastico annullato per fuorigioco, un assist che permette a Di Lorenzo di fare 2-2 e un rigore trasformato all’89 che non basta però al Napoli per vincere la partita. Il capitano azzurro si conferma ancora una volta nell’elenco dei migliori. Magnifico.

Zielinski 6.5: partita ordinata e senza sbavature quella del polacco che trova anche il gol al 38′ con un bel sinistro a giro sul quale Consigli non può arrivare. Preciso.

Di Lorenzo 6: secondo gol consecutivo, dopo quello al Benevento e un rigore guadagnato che Insigne trasforma perfettamente. Bene così.

PEGGIORI

Mertens 5.5: gli innumerevoli calci che i difensori emiliani gli rifilano lo limitano vistosamente. Il belga prova a fare la sua parte anche oggi, ma con scarsa fortuna. Andrà meglio la prossima.

Manolas 4.5: un fallo inutile al 94′ che toglie dalle mani del Napoli una vittoria che avrebbe permesso di agganciare la zona Champions. Nonostante i soli 9 minuti giocati, il greco è senza dubbio il peggiore in campo dei suoi. Imperdonabile.

