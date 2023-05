Voti e pagelle Inter-Sassuolo 4-2: Lukaku sempre più Big Rom

Vittoria fondamentale per i nerazzurri che consolidano la posizione Champions

Match frizzante a San Siro; atteggiamento propositivo di entrambe le squadre che non si risparmiano e regalano una serata divertente. Prime fasi di gioco un po’ bloccate con l’Inter incastrata dal pressing alto del Sassuolo. Allo stesso tempo, in fase di possesso, i neroverdi riescono a gestire il pallone con molta sicurezza e fluidità. Tuttavia, al 42’ ci pensa Lukaku a sbloccare il match. Nella ripresa i nerazzurri sembra possano dilagare, prima con l’autogol di Ruan al 55’, successivamente con la rete di Lautaro al 58’. Quando però sembrava tutto in ghiaccio il Sassuolo la riapre al 63’ con Matheus Henrique e al 77’ con Frattesi. I neroverdi sembra possano ottenere il pareggio, ma gli uomini di Inzaghi, giocando di ripartenza, riescono a mettere il sigillo sul match nuovamente con Lukaku al 90’.

Nerazzurri che con questo match vedono sempre più vicino l’ottenimento di una posizione Champions, anche alla luce dei risultati delle rivali; Sassuolo che ormai, con una salvezza tranquillamente raggiunta, può ambire a divertirsi giocando un calcio offensivo e spregiudicato.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lukaku 7,5: sempre più vicino alla sua forma migliore; doppietta e lavoro sporco al servizio della squadra.

Lautaro 7: entra e porta maggior peso all’attacco, suo il terzo goal.

Bellanova 6,5: corre tantissimo e con grande sicurezza punta spesso l’uomo. Grazie a lui arriva la seconda rete nerazzurra.

Mkhitaryan 6,5: motore del centrocampo nerazzurro, cambia marcia a suo piacimento dettando la velocità da seguire.

De Vrij 6,5: pulizia e concretezza.

Brozovic 6,5: sia in fase di possesso che in fase di interdizione è fondamentale per dare spinta e sostegno ai suoi.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Sassuolo

MIGLIORI

Berardi 7: tenta spesso di saltare l’uomo creando superiorità, è in ottima momento di forma e si vede.

Frattesi 7: tiene botta ottimamente con il centrocampo avversario; mette in mostra anche le sue grandissime abilità di inserimento riuscendo a firmare la seconda rete neroverde.

Matheus Henrique 6,5: con il palleggio tanta di scardinare la difesa avversaria; con la sua rete riaccende una partita chiusa, regalando, inoltre, brivido e spettacolo agli spettatori del Meazza.

PEGGIORI

Ruan 4: autogoal a parte, non riesce a tenere Lukaku in nessuna maniera.

Laurienté 5,5: non entra mai in partita; oscurato dalla difesa nerazzurra.

Erlic 5,5: non riesce a trovare riferimenti con l’attacco avversario e lascia degli spazi che i nerazzurri sfruttano ottimamente.