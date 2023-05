Voti e pagelle Inter-Atalanta 3-2: Inzaghi mette al sicuro l’Europa

L’Inter trionfa, nell’ultima partita in casa della stagione, e ottiene, matematicamente, la qualificazione alla prossima Champions

Pronti via ed è subito vantaggio Inter; dopo meno di un minuto dal fischio di inizio è Lukaku a portare in vantaggio i suoi. La foga nerazzurra non si esaurisce e dopo appena due minuti dal primo arriva anche il secondo goal di serata con Barella. L’Atalanta subisce il colpo e riesce a entrare nel match solo dopo venti minuti dal calcio di inizio. Gli uomini di Inzaghi si abbassano e i bergamaschi prendono campo. Il pressing della dea sortisce gli effetti sperati al 36′, quando Pasalic, in area di rigore, riesce a buttarla dentro. A quel punto gli uomini di Gasperini prendono coraggio tentando di riacciuffare il match. Tuttavia, l’Inter tiene botta e dopo circa dieci minuti dall’inizio della ripresa ritrova le giuste distanze e ricomincia a farsi pericolosa; il tutto si concretizza al 77′ con al rete di Lautaro. Il match sembra ormai chiuso, ma l’ultimo squillo arriva dalla sponda bergamasca con la bordata di Muriel, al 92′, che costringe Onana all’autogol e fissa il risultato finale sul 3 a 2.

Con la vittoria di questa sera Mister Inzaghi raggiunge un altro obiettivo, ottenendo la garanzia, per la prossima stagione, di un posto nella massima competizione europea per club. Gasperini e l’Atalanta dovranno invece accontentarsi di un posto nell’Europa minore; nell’ultima giornata di campionato si stabilirà quale sarà la competizione a cui accederanno.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lukaku 7,5: sigla, in rapidità, la rete che apre le danze. Inoltre, fa un lavoro sporco enorme tenendo un numero di palloni esorbitante.

Lautaro 7,5: Lautaro bum bum, sempre lui. Cuore, talento e goal. San Siro è ai suoi piedi.

Barella 7: spacca la porta con un destro al volo; corre e insegue chiunque, senza mai mollare una palla.

Bastoni 7: pulito in fase difensiva, devastante quando sfrutta gli spazi palla al piede.

Brozovic 7: altruismo puro, per il bene della squadra, in occasione del terzo goal. In fase di regia è semplicemente impeccabile.

Calhanoglu 6,5: meno presente in fase di impostazione ma determinate in fase di interdizione.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Atalanta

MIGLIORI

Pasalic 6,5: firma la rete che accorcia le distanze; il più disciplinato dei suoi.

Muriel 6,5: entra con la voglia di incidere, lo fa ma troppo tardi. Il goal è bellissimo ma la Lega opta per l’autogol di Onana.

Koopmeiners 6: nel momento di difficoltà risolleva i suoi grazie alla sua fisicità e alla sua tecnica.

PEGGIORI

Djmsiti 4,5: Si lascia, regolarmente, sbranare da Lukaku; mai un anticipo, mai un recupero.

Toloi 5: cerca di contenere l’attacco nerazzurro ma il più delle volte si ritrova a fare delle uscite a vuoto.

Hojlund 5: il ragazzo ha talento ma deve provare ad ampliare il suo repertorio, se vuole fare il salto di qualità; il tempo è dalla sua.