Voti e pagelle Empoli-Inter 0-3: ricomincia la corsa

Al Castellani i nerazzurri, dopo cinque turni, ritrovano il successo per tre reti a zero

Aria pura per Inzaghi e i suoi ragazzi, che con una prova solida e di carattere portano a casa tre punti fondamentali. Match equilibrato nelle prime battute, con le squadre che si studiano come due pugili sul ring. Entrambe tentano di sferrare ganci ben assestati ma i risultati non sono efficaci. Tuttavia, nella ripresa il tenore della partita cambia; l’Inter parte subito forte, e dopo appena tre minuti trova la rete del vantaggio grazie a Lukaku. I toscani subiscono il colpo e non riescono a ritrovare le distanze della prima frazione di gioco. Dopo una fase di relativo stallo, al 76’ ci pensa nuovamente Lukaku a cacciare i brutti pensieri dalla mente dei tifosi nerazzurri. Il colpo del ko arriva al minuto 88 grazie alla rete di Lautaro.

Nerazzurri che tornano alla vittoria e dopo un lungo periodo no, almeno per quanto concerne la Serie A, riprendono la corsa al quarto posto. Per quanto riguarda l’Empoli, nonostante un buon inizio di gara, si scioglie in corso d’opera. Ad ogni modo, non sono queste le partite su cuoi puntare le fish; è però fondamentale un cambio di passo, visti i risultati delle ultime giornate, per evitare di ritrovarsi coinvolti nella lotta salvezza.

Migliori e Peggiori Empoli

MIGLIORI

Baldanzi 6,5: uomo più pericoloso dei suoi, tenta spesso la giocata senza paura.

Parisi 6: contiene e tenta di ripartire per aiutare i suoi; disciplinato.

PEGGIORI

Ismajli 4,5: totalmente divorato da Lukaku.

Luperto 5: come il compagno di reparto soffre maledettamente la fisicità dell’attacco nerazzurro.

Caputo 5: fuori dal gioco.

Cambiaghi 5,5: cerca il pallone ma il più delle volte gira a vuoto.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lukaku 8: torna finalmente la versione “big”; doppietta, assist e lavoro sporco.

Lautaro 7: sulla scia della Coppa si sblocca e torna il sorriso.

Brozovic 6,5: le critiche non lo scalfiscono e da buon maestro d’orchestra torna a far suonare i suoi compagni.

Handanovic 6,5: cuore di capitano, l’Inter chiama e lui risponde presente.

De Vrij 6,5: pulizia e solidità massima.

Bellanova 6,5: 70 minuti di corsa e determinazione.

PEGGIORI

Nessuno.