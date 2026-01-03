Atalanta – Roma Live Diretta Streaming e Tv Serie A 18° Giornata

Dove vedere Atalanta – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 18° Giornata Serie A, Sabato 3 Gennaio ore 20:45.

Il 2026 della Serie A si apre con una sfida di altissimo livello: l’Atalanta di Palladino ospita la Roma dell’ex mister Gasperini in un attesissimo match del sabato sera, valido per la corsa alle prime posizioni della classifica.

Il confronto assume un significato speciale per il ritorno a Bergamo di Gian Piero Gasperini, figura storica della panchina nerazzurra e allenatore più vincente nella storia recente del club. Questa volta però non c’è spazio per la nostalgia, perché la posta in palio è pesantissima. La lotta per un posto tra le prime quattro entra nel vivo e ogni punto può risultare decisivo.

Con entrambe le squadre coinvolte direttamente nella corsa Champions, la partita si preannuncia intensa, combattuta e ricca di spunti tattici, in uno dei contesti più caldi di questo avvio di anno calcistico.

Guarda Atalanta – Roma in Diretta su DAZN.

Formazioni Ufficiali di Atalanta – Roma:

Atalanta: (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vedere Atalanta – Roma in Diretta TV e Streaming

Il match Atalanta – Roma di Sabato 3 Gennaio alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Atalanta – Roma sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Atalanta – Roma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, coadiuvato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico.

Su Sky la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi.

