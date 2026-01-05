Marotta fa chiarezza sul mercato: Cancelo possibile occasione, nessuna offerta ufficiale per Frattesi

Champions League 2025-2026 - Stadiosport.it

Alla vigilia di Inter-Bologna, il presidente dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto pubblicamente per fare il punto sulla strategia nerazzurra nel mercato di gennaio, chiarendo le voci più insistenti delle ultime ore. Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto Joao Cancelo, attualmente all’Al-Hilal, e Davide Frattesi, accostato al Galatasaray.

I nerazzurri arrivano alla prima gara del 2026 ancora in testa alla Serie A, nonostante un finale di 2025 senza trofei e la recente eliminazione in Supercoppa proprio contro il Bologna. La sfida di San Siro rappresenta quindi sia un test di classifica sia un’occasione di rivincita.

Cancelo-Inter, solo contatti preliminari

Le voci su un possibile ritorno di Joao Cancelo in Serie A sono state confermate solo in parte. Marotta ha spiegato che non esistono esigenze immediate di mercato, ma che l’infortunio di Denzel Dumfries, fermo ancora per alcune settimane, ha aperto una riflessione sulla fascia destra.

I punti chiave emersi dalle parole del presidente sono:

Nessuna trattativa avanzata , ma contatti esplorativi

, ma contatti esplorativi Cancelo è considerato un profilo di alto livello tecnico

Il suo ingaggio è molto elevato per gli standard italiani

per gli standard italiani Eventuali discorsi più concreti avverranno solo nei prossimi giorni

Marotta ha inoltre confermato che Al-Hilal è alla ricerca di un difensore centrale, lasciando intendere che uno scambio potrebbe rientrare nei dialoghi futuri, ma senza alcuna proposta ufficiale sul tavolo.

Scambio con un difensore? Ipotesi Acerbi

Tra le ipotesi circolate c’è anche quella di un possibile trasferimento di Francesco Acerbi in Arabia Saudita, dove ritroverebbe l’ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Su questo punto, Marotta è stato prudente.

La posizione dell’Inter è chiara:

Nessun club italiano può sostenere da solo il contratto di Cancelo

Uno scambio è solo un’idea teorica

Qualsiasi valutazione sarà fatta solo in fase negoziale avanzata

L’obiettivo prioritario resta rafforzare la fascia destra, oggi indebolita esclusivamente dall’assenza di Dumfries.

Frattesi-Galatasaray, Marotta smentisce

Altro tema caldo è quello legato a Davide Frattesi, per il quale si è parlato di un prestito con diritto di riscatto da 35 milioni di euro al Galatasaray. Su questo fronte, la risposta del presidente è stata netta.

Secondo Marotta:

Non è arrivata alcuna offerta ufficiale

Frattesi non ha chiesto di andare via

L’Inter valuta cessioni solo se parte dal giocatore la volontà di cambiare

La linea societaria resta quindi di piena fiducia nel centrocampista, salvo sviluppi concreti che al momento non esistono.

Situazione Asllani e rapporto con il Torino

Infine, Marotta ha commentato anche le indiscrezioni sul possibile rientro anticipato di Kristjan Asllani dal prestito al Torino.

Anche in questo caso:

Non ci sono stati contatti ufficiali con il Torino

con il Torino Il giocatore è in prestito e va tutelato il suo valore

Se il prestito dovesse interrompersi, l’Inter cercherà una nuova sistemazione

Strategia Inter: prudenza e opportunità

Le parole di Marotta delineano una strategia chiara:

Nessuna rivoluzione a gennaio

Apertura solo a occasioni di alto profilo

Massima attenzione a equilibrio economico e tecnico

Il mercato nerazzurro resta quindi in fase di osservazione, con Cancelo come possibile opportunità da valutare e Frattesi considerato una pedina centrale del progetto, almeno allo stato attuale.

