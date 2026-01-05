Marotta fa chiarezza sul mercato: Cancelo possibile occasione, nessuna offerta ufficiale per Frattesi

Alla vigilia di Inter-Bologna, il presidente dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto pubblicamente per fare il punto sulla strategia nerazzurra nel mercato di gennaio, chiarendo le voci più insistenti delle ultime ore. Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto Joao Cancelo, attualmente all’Al-Hilal, e Davide Frattesi, accostato al Galatasaray.
I nerazzurri arrivano alla prima gara del 2026 ancora in testa alla Serie A, nonostante un finale di 2025 senza trofei e la recente eliminazione in Supercoppa proprio contro il Bologna. La sfida di San Siro rappresenta quindi sia un test di classifica sia un’occasione di rivincita.
Cancelo-Inter, solo contatti preliminari
Le voci su un possibile ritorno di Joao Cancelo in Serie A sono state confermate solo in parte. Marotta ha spiegato che non esistono esigenze immediate di mercato, ma che l’infortunio di Denzel Dumfries, fermo ancora per alcune settimane, ha aperto una riflessione sulla fascia destra.
I punti chiave emersi dalle parole del presidente sono:
- Nessuna trattativa avanzata, ma contatti esplorativi
- Cancelo è considerato un profilo di alto livello tecnico
- Il suo ingaggio è molto elevato per gli standard italiani
- Eventuali discorsi più concreti avverranno solo nei prossimi giorni
Marotta ha inoltre confermato che Al-Hilal è alla ricerca di un difensore centrale, lasciando intendere che uno scambio potrebbe rientrare nei dialoghi futuri, ma senza alcuna proposta ufficiale sul tavolo.
Scambio con un difensore? Ipotesi Acerbi
Tra le ipotesi circolate c’è anche quella di un possibile trasferimento di Francesco Acerbi in Arabia Saudita, dove ritroverebbe l’ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Su questo punto, Marotta è stato prudente.
La posizione dell’Inter è chiara:
- Nessun club italiano può sostenere da solo il contratto di Cancelo
- Uno scambio è solo un’idea teorica
- Qualsiasi valutazione sarà fatta solo in fase negoziale avanzata
L’obiettivo prioritario resta rafforzare la fascia destra, oggi indebolita esclusivamente dall’assenza di Dumfries.
Frattesi-Galatasaray, Marotta smentisce
Altro tema caldo è quello legato a Davide Frattesi, per il quale si è parlato di un prestito con diritto di riscatto da 35 milioni di euro al Galatasaray. Su questo fronte, la risposta del presidente è stata netta.
Secondo Marotta:
- Non è arrivata alcuna offerta ufficiale
- Frattesi non ha chiesto di andare via
- L’Inter valuta cessioni solo se parte dal giocatore la volontà di cambiare
La linea societaria resta quindi di piena fiducia nel centrocampista, salvo sviluppi concreti che al momento non esistono.
Situazione Asllani e rapporto con il Torino
Infine, Marotta ha commentato anche le indiscrezioni sul possibile rientro anticipato di Kristjan Asllani dal prestito al Torino.
Anche in questo caso:
- Non ci sono stati contatti ufficiali con il Torino
- Il giocatore è in prestito e va tutelato il suo valore
- Se il prestito dovesse interrompersi, l’Inter cercherà una nuova sistemazione
Strategia Inter: prudenza e opportunità
Le parole di Marotta delineano una strategia chiara:
- Nessuna rivoluzione a gennaio
- Apertura solo a occasioni di alto profilo
- Massima attenzione a equilibrio economico e tecnico
Il mercato nerazzurro resta quindi in fase di osservazione, con Cancelo come possibile opportunità da valutare e Frattesi considerato una pedina centrale del progetto, almeno allo stato attuale.