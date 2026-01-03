Juventus – Lecce LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 18° Giornata

Dove vedere Napoli – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 18° Giornata Serie A, Sabato 3 Gennaio ore 18:00.

La Juventus vuole iniziare il 2026 esattamente da dove aveva chiuso l’ultimo scorcio di stagione. La squadra bianconera, reduce da un periodo estremamente positivo, ospita il Lecce a Torino con l’obiettivo di conquistare la quinta vittoria consecutiva e dare ulteriore continuità a una crescita che sta rilanciando ambizioni importanti.

Dopo tre successi di fila in Serie A, a cui si aggiunge una vittoria anche in campo europeo, la formazione allenata da Luciano Spalletti guarda con sempre maggiore fiducia alla corsa Scudetto 2026, consapevole di aver ritrovato solidità, equilibrio e fiducia nei propri mezzi.

Scenario molto diverso per gli ospiti. Il Lecce arriva all’Allianz Stadium con l’obiettivo primario di fare punti salvezza, in una stagione che si preannuncia complicata e combattuta fino all’ultimo. Per i salentini ogni partita rappresenta uno scontro diretto per restare in Serie A, anche contro avversari sulla carta superiori.

Il confronto mette quindi di fronte una Juventus in piena ascesa, determinata a confermare il proprio stato di forma, e un Lecce chiamato alla resistenza, pronto a giocarsi le sue chance con attenzione e spirito di sacrificio. Un incrocio di motivazioni forti che promette intensità e spunti interessanti già in questo avvio di nuovo anno.

Guarda Juventus – Lecce in Diretta su DAZN.

Dove vedere Juventus – Lecce in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Juventus – Lecce Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Juventus – Lecce di Sabato 3 Gennaio alle ore 18:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Juventus – Lecce su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Juventus:

Chiudendo un anno complesso con il successo ottenuto contro il Pisa nell’ultimo turno di campionato, la Juventus ha confermato il proprio rilancio restando a quattro punti dalla vetta della Serie A e ad appena una lunghezza dalla zona Champions League. Un segnale forte di continuità per una squadra che sembra aver definitivamente cambiato passo.

Ancora una volta decisivo è stato Kenan Yildiz, sempre più uomo simbolo della recente risalita bianconera. Il talento offensivo ha messo a segno la seconda rete nei venti minuti finali, contribuendo alla settima vittoria in otto partite ufficiali tra campionato e coppe, un dato che certifica lo stato di forma del gruppo.

Il cambio di marcia appare evidente anche nei numeri. Dopo aver impiegato ben 20 partite per conquistare sette successi, la Juventus ha accelerato in modo netto sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti, il cui contratto iniziale è in scadenza al termine della stagione. La squadra ha mostrato maggiore compattezza, equilibrio tattico e una solidità difensiva ritrovata.

I bianconeri hanno infatti subito un solo gol durante questa striscia positiva, riuscendo a superare avversari diretti per la zona alta della classifica come Roma e Bologna. A questi risultati si aggiunge anche la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, ulteriore conferma della crescita complessiva.

A rafforzare l’ottimismo in vista della sfida con il Lecce c’è anche la tradizione. La Juventus non perde la prima partita di campionato dell’anno solare dal 2013, con un bilancio impressionante fatto di nove vittorie e sette gare senza subire gol. Numeri che raccontano un’abitudine a partire forte nel nuovo anno.

Anche i precedenti casalinghi contro il Lecce sorridono ai bianconeri. In 21 delle 22 gare interne disputate contro i salentini, la Juventus è andata a segno, mantenendo una media superiore ai due gol a partita. Un dominio storico che la squadra di Spalletti punta ad allungare nel prossimo appuntamento di Serie A.

Come arriva il Lecce:

Nei precedenti disputati a Torino, l’unica affermazione dei salentini resta un episodio isolato e lontano nel tempo. Il Lecce riuscì infatti a imporsi nell’aprile del 2004 al termine di una rocambolesca partita da sette gol, rimasta unica nel suo genere nella storia del confronto in casa della Juventus.

Alla luce della situazione attuale, i giallorossi firmerebbero senza esitazioni per un pareggio nella trasferta di questa settimana, proseguendo una stagione vissuta costantemente in lotta per evitare la retrocessione. Ogni punto ha un peso enorme nella corsa salvezza e anche un risultato positivo di misura potrebbe rivelarsi prezioso.

Dopo aver fatto registrare il miglior momento stagionale con due vittorie in tre partite, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco è incappata in una brusca frenata nell’ultimo turno. Al Via del Mare è arrivata una pesante sconfitta per 3 a 0 contro il Como, che ha riportato a galla le difficoltà offensive del Lecce.

I numeri confermano un attacco in affanno. Dalla metà di ottobre, i salentini non sono riusciti a segnare in sei delle ultime dieci partite di Serie A, risultando la squadra con meno gol realizzati complessivamente nel campionato. Nonostante ciò, il margine di quattro punti sulla zona retrocessione consente ancora un minimo di respiro.

Il rendimento esterno non aiuta a rafforzare l’ottimismo. Prima della trasferta piemontese, il Lecce ha perso quattro delle sette gare lontano da casa, trovando la rete appena cinque volte. Un dato che rende la visita sul campo della Juventus una delle sfide più complicate per inaugurare il 2026.

Probabili Formazioni di Juventus – Lecce:

La Juventus spera di ritrovare Francisco Conceicao dopo un breve stop, ma Luciano Spalletti dovrà ancora fare a meno di pedine importanti. In difesa restano indisponibili Daniele Rugani e Federico Gatti, mentre in attacco pesa l’assenza del centravanti serbo Dusan Vlahovic.

Senza Vlahovic, il favorito per una maglia da titolare nel ruolo di prima punta è Lois Openda, in vantaggio su Jonathan David. Alle sue spalle agirà il principale uomo di qualità della manovra bianconera, Kenan Yildiz, autentico riferimento creativo della squadra.

Yildiz sta vivendo una stagione di alto livello anche sul piano statistico. Con 10 partecipazioni a gol complessive, il talento juventino occupa il terzo posto in Serie A per contributi offensivi, alle spalle soltanto della coppia argentina formata da Nico Paz e Lautaro Martinez.

Sul fronte opposto, l’attacco del Lecce è affidato principalmente a Nikola Stulic, autore di una sola rete dal suo arrivo nel mercato estivo. Le alternative offensive sono limitate dalle assenze per infortunio di Mergim Berisha e Tete Morete.

In difesa, invece, i salentini potranno contare sul rientro del centrale angolano Kialonda Gaspar, tornato a disposizione dopo la conclusione degli impegni in Coppa d’Africa. Possibile convocazione anche per Lameck Banda, mentre il centrocampista maliano Lassana Coulibaly è ancora impegnato in Marocco.

L’assenza di Coulibaly dovrebbe aprire le porte a Mohamed Kaba, che affiancherà Ylber Ramadani in mezzo al campo. Proprio Ramadani è il vero perno del Lecce sul piano del gioco: guida la squadra per passaggi tentati, passaggi riusciti e intercetti, ma non ha ancora preso parte ad alcun gol in questa stagione di Serie A.

Probabile formazione Juventus

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Openda

Probabile formazione Lecce

Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani; Pierotti, Helgason, Sottil; Stulic

Pronostico Juventus – Lecce:

La sensazione è che la Juventus possa prolungare la propria striscia vincente anche nel 2026, confermando il momento di netta crescita con un successo solido e controllato contro il Lecce. I salentini, spesso in difficoltà lontano dal Via del Mare, rischiano di pagare il divario tecnico e di esperienza in una trasferta storicamente complicata.

Anche nell’eventualità di una partenza meno brillante o di un gol che tarda ad arrivare, i bianconeri non sembrano destinati a perdere lucidità. I numeri parlano chiaro: nessuna squadra di Serie A ha raccolto più punti della Juventus nei secondi tempi, con nove punti già conquistati grazie a una gestione matura delle partite e a una superiore profondità della rosa.

Uno scenario che rafforza l’idea di una gara indirizzata nella ripresa, con la Juventus capace di colpire con pazienza e chiudere il match senza concedere reali occasioni a un Lecce chiamato soprattutto a difendersi.

