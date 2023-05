Voti e pagelle Bologna-Napoli 2-2: Ferguson e De Silvestri rimontano la doppietta di Osimhen, azzurri dicono addio al record punti

Voti e pagelle Bologna-Napoli: gli azzurri si fanno rimontare dalle reti di Ferguson e De Silvestri che rispondono alla doppietta di Osimhen.

Il Napoli è ospite a Bologna nella penultima giornata di campionato. Manca sempre poco alla premiazione di domenica prossima ma gli azzurri devono assolutamente superare il record dei 90 punti che è l’ultimo grande obbiettivo da raggiungere. Il Bologna, invece, vuole coronare al meglio una stagione davvero strepitosa, al di là delle aspettative.

Il Bologna si mostra subito pericoloso ma è sempre il Napoli ad ottenere le redini del gioco. Gli azzurri cercano di guadagnare campo e vogliono a tutti i costi la rete. Alla fine ci riescono ma con un regalo di Skorupski che sbaglia e serve Osimhen che non può fare altro che buttarla dentro a porta vuota. Il Napoli è già in vantaggio.

Il Bologna ci prova con i suoi uomini più in forma: Barrow ed Arnautovic ma nessuno dei due attaccanti si rivela particolarmente pericoloso. Il Napoli gestisce la palla e va all’intervallo con la rete del vantaggio. Nel secondo tempo, gli azzurri sono incontenibili e riescono a trovare il 2-0 sempre con il solito Osimhen che raggiunge quota venticinque reti.

La squadra di Thiago Motta, però, non sembra aver rinunciato. Entra Sansone dalla panchina e stravolge la squadra: un suo tiro costringe Gollini alla respinta e Ferguson ne approfitta per segnare un gol praticamente a porta vuota. Il Bologna ritorna in partita ed il Napoli cerca di non farsi trovare impreparato.

Il Bologna vola sulle ali dell’entusiasmo e riesce a trovare anche il pareggio: ancora Sansone sugli sviluppi da corner e l’incornata di De Silvestri, anche lui entrato dalla panchina, che batte Gollini e fa 2-2. I rossoblù ci credono e vogliono anche la vittoria così come il Napoli. Non succede nulla nei sei minuti di recupero ma gli azzurri non agganciano il record dei punti di Maurizio Sarri.

Pagelle Bologna

Migliori

Sansone 7

Entra lui e cambia tutto. La ribattuta del suo tiro permette a Ferguson di insaccare in rete, il suo calcio d’angolo manda De Silvestri al gol di testa che regala il pareggio. Un giocatore davvero fondamentale per Thiago Motta.

Arnautovic 6

Non sempre è pericoloso ma ogni azione sembra nascere da lui. Cerca di impensierire Gollini ma tutti i tiri sono abbastanza centrali o vengono strozzati sul nascere. Come il suo compagno di reparto, è mancata la cattiveria agonistica.

Barrow 6

Grande crescita da parte dell’attaccante gambiano. Si intende a meraviglia con Arnautovic ma neanche i suoi tiri si rivelano del tutto efficaci. L’unico sbaglio lo fa quando Bereszynski intercetta il suo passaggio per il secondo gol di Osimhen.

Peggiori

Skorupski 4

Un errore di quel genere non è ammissibile da un portiere di tale esperienza. Il regalo ad Osimhen è il riassunto di una partita davvero timorosa da parte dell’estremo difensore rossoblù che sembra timido nelle uscite e non sicuro nelle parate. Si fa battere nuovamente dal nigeriano sul raddoppio.

Lucumi 5

Osimhen è complesso per chiunque difensore ma non riesce a vincere neanche un duello contro di lui, tant’è che se lo perde completamente in occasione del raddoppio. Buon lavoro su Zerbin ma perde tanti palloni.

Pagelle Napoli

Migliori

Osimhen 7

Non ci sono altri aggettivi per definire il nigeriano. Due gol in una partita, da vero bomber che mangia il campo e si fionda come un falco sul pallone. Il primo gol è il più facile di tutti, col secondo si riprende. Sono 25 le reti in questa stagione e Lautaro Martinez può solamente guardare.

Bereszynski 7

Dopo essere stato per tanto tempo di Di Lorenzo, finalmente ha la sua opportunità di rivalsa. Riesce sempre ad arginare gli attacchi del Bologna. Sublime quando serve l’assist al secondo gol di Osimhen ed ottimo a mettere in fuorigioco Sansone nel finale.

Zerbin 6

Buona la prima per il piccolo azzurro. Partita di grande carattere da parte del laterale che oggi sostituisce Lozano. La poca esperienza si fa sentire ma si dimostra davvero pericoloso e riesce a vincere quasi tutti i duelli con Posch. Ci sono ottimi margini di miglioramento per lui.

Peggiore

Rrahmani 5,5

Un po’ calante nella sua prima partita dopo il rinnovo in azzurro. Non si dimostra sempre efficace su Barrow e lascia troppo spazio ad Arnautovic. Si fa anche ammonire dopo aver perso la palla.