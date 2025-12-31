EA Sports FC ed EFC siglano una partnership pluriennale per rafforzare i club europei e il calcio del futuro

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

EA Sports ha annunciato una partnership pluriennale con la European Football Clubs (EFC), con l’obiettivo di rafforzare la resilienza finanziaria, aumentare la visibilità e creare nuove opportunità di crescita per i club europei di ogni livello.

L’accordo rappresenta un passo strategico importante per avvicinare sempre di più il mondo del calcio reale a quello digitale, sfruttando la forza del brand EA Sports FC e la rete di club affiliati all’EFC.

Sostegno concreto ai club e ai progetti di comunità

Uno dei primi effetti tangibili dell’iniziativa sarà il finanziamento diretto di progetti a forte impatto sociale. Nell’ambito della collaborazione, tre club riceveranno 100.000 euro ciascuno per sostenere iniziative guidate dalla comunità locale.

I vincitori verranno annunciati durante l’evento EFC Club Connect, in programma a Lisbona nel mese di marzo, rafforzando il ruolo dei club come motore sociale oltre che sportivo.

Più club europei in EA Sports FC 27

La partnership avrà effetti diretti anche sul videogioco. Grazie all’accordo, un numero maggiore di club europei potrà essere incluso in EA Sports FC 27, ampliando ulteriormente il roster ufficiale.

L’iniziativa è aperta a tutti i membri EFC, indipendentemente da dimensione del club o genere, sottolineando una visione più inclusiva e democratica del calcio digitale, dove anche le realtà meno conosciute possono ottenere visibilità globale.

Contenuti digitali e nuovi strumenti di engagement

EA Sports FC ed EFC collaboreranno anche alla creazione di contenuti digitali co brandizzati, messi a disposizione dei club per rafforzare la relazione con i tifosi.

Oltre all’espansione del portafoglio in game, i club potranno accedere a strumenti di engagement avanzati, pensati per aumentare l’interazione con il pubblico e valorizzare l’identità del club nel contesto digitale.

Le parole dell’EFC: nuove entrate e crescita sostenibile

Il CEO dell’EFC Charlie Marshall ha spiegato il valore strategico dell’accordo, sottolineando come questa collaborazione punti a modernizzare il calcio a tutti i livelli.

Secondo Marshall, la partnership permetterà ai club di sbloccare nuove fonti di ricavo, che spaziano dai finanziamenti per le comunità alle attivazioni digitali, fino agli accordi di licenza all’interno del gioco. L’obiettivo è accompagnare l’evoluzione del calcio, rispettandone la tradizione ma adattandolo alle opportunità del futuro digitale.

EA Sports FC: autenticità, innovazione e connessione con i tifosi

Anche James Salmon, portavoce di EA Sports FC, ha ribadito il valore dell’accordo, definendolo un modo per celebrare l’autenticità del calcio e creare nuove opportunità per club di ogni dimensione.

La collaborazione punta a rafforzare il legame tra squadre e tifosi, sia dentro che fuori dal campo, aiutando i club a espandere la propria portata, consolidare il rapporto con i sostenitori e ispirare le nuove generazioni ad avvicinarsi al calcio.

Con questa intesa, EA Sports FC ed EFC pongono le basi per un modello in cui calcio reale e digitale crescono insieme, offrendo strumenti concreti ai club e aprendo una nuova fase di sviluppo per l’intero ecosistema calcistico europeo.

