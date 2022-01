Volley, i risultati di Superlega maschile: la Lube riavvicina Perugia

Volley maschile, i risultati degli anticipi di Superlega: netto 3-0 della Lube su Monza. I marchigiani sono all’inseguimento di Perugia.

Si sono giocati nel weekend alcuni match della ventiquattresima giornata di Superlega volley maschile: vince la Lube Civitanova Marche, impegnata nel big match contro Monza. I ragazzi di Blengini si impongono con punteggi piuttosto agevoli (25-19; 25-16; 25-17), trascinati dai 19 punti di Yant in attacco.

I “cucinieri” si mantengono in scia di Perugia capolista, anche se la squadra umbra conserva quattro punti di margine sulle inseguitrici.

Logo Superlega maschile volley

Negli altri match di giornata, vittoria per Cisterna contro Taranto, in un delicato match salvezza (22-25; 25-14; 25-23; 25-15). I pontini si godono il solito Dirlic da 20 punti a referto (un ace e un muro col 53% in attacco). Ai tarantini non bastano i 17 punti di Randazzo, (un ace e 52% di efficacia).

Vince anche Trento, che fatica nel primo set ma ha poi la meglio su una derelitta Ravenna (26-24; 25-21; 25-14). Sbertoli si affida all’esperienza di capitan Matej, vera macchina offensiva (17 punti con un impressionante 88% di efficacia) e Lavia (15 punti col 48% di efficacia).

Vince anche Verona, 3-1 nel match salvezza contro la Kioene (22-25; 25-18; 25-20; 25-21). Gli scaligeri si appoggiano a Mozic, autore di una grande partita da 30 punti, con ben cinque aces e tre muri.

Si torna in campo già mercoledì, con un paio di recuperi del quindicesimo turno. In campo Ravenna-Taranto, match fondamentale in ottica salvezza per i pugliesi, e il derby Monza-Milano, fondamentale per ambo le squadre che vogliono un piazzamento in Europa.

