Vieri scuote l’Italia dopo l’ennesimo fallimento: “Il problema non è Gattuso”, ora serve cambiare davvero

Vieri - Stadiosport.it

Christian Vieri non ha usato giri di parole per commentare il momento più doloroso della Nazionale. L’Italia è rimasta fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva e, ancora una volta, il dibattito si è acceso attorno al nome dell’allenatore. Prima Roberto Mancini, poi Luciano Spalletti, poi Gennaro Gattuso: tre commissari tecnici diversi, stesso risultato finale, stessa sensazione di crisi profonda. Proprio da qui parte il ragionamento dell’ex attaccante azzurro, che ha spostato l’attenzione dal singolo tecnico al sistema che produce, forma e valorizza i calciatori italiani.

Il messaggio di Vieri è netto: cambiare allenatore può servire a poco se non si interviene sulle radici del problema. L’ex bomber non ha parlato per difendere Gattuso, suo ex compagno in Nazionale, ma per sottolineare una contraddizione evidente. È davvero possibile che non andassero bene Mancini, Spalletti e Gattuso? Oppure il punto è che chiunque si sieda su quella panchina si ritrova davanti a limiti molto più grandi della tattica, del modulo e delle convocazioni?

La Nazionale non può vivere solo di nostalgia

Il peso della storia azzurra rende tutto ancora più pesante. L’Italia non è una nazionale qualsiasi: ha vinto quattro Mondiali, ha costruito generazioni leggendarie, ha prodotto difensori, centrocampisti, portieri e attaccanti capaci di segnare epoche intere. Proprio per questo, secondo Vieri, non basta parlare di semplice partecipazione. Per una nazionale con questa tradizione, qualificarsi dovrebbe essere il punto di partenza, non l’obiettivo massimo da festeggiare.

Il problema è che la storia non scende in campo. Il blasone non basta più per battere avversari organizzati, cresciuti, maturati nei migliori campionati europei e abituati a competere senza complessi di inferiorità. La sconfitta contro la Bosnia ed Erzegovina nei playoff ha fatto male anche per questo: non è stata soltanto un incidente, ma l’ennesima prova che il calcio internazionale è cambiato e che l’Italia non può più ragionare come se il talento azzurro fosse automaticamente superiore.

Vieri ha toccato un punto molto sensibile quando ha ricordato che oggi il livello si è livellato. Squadre considerate un tempo inferiori hanno giocatori esperti, abituati all’Europa, con carriere importanti e personalità internazionale. Pensare che l’Italia debba vincere solo per nome, maglia o tradizione significa restare indietro mentalmente.

Il nodo vero è la formazione dei giocatori italiani

La parte più interessante del discorso di Vieri riguarda i giovani. L’ex attaccante non si limita a denunciare il problema, ma indica una direzione precisa: servono regole, riforme e soluzioni per far emergere più calciatori italiani. Il tema non è nuovo, ma torna ogni volta che la Nazionale fallisce. In Serie A ci sono pochi spazi per i giovani italiani? I club hanno davvero il coraggio di lanciarli? Le seconde squadre, i vivai, la Serie B e la Serie C sono collegati in modo efficace alla crescita dei talenti? Sono domande che il calcio italiano continua a rimandare.

Il riferimento a Pio Esposito è significativo. Per Vieri, i talenti ci sono, ma devono essere messi nelle condizioni di giocare, sbagliare, crescere e sentirsi protetti. Non basta convocarli quando la situazione è già disperata. Serve un percorso coerente anni prima, nei club, nei settori giovanili, nelle nazionali minori e nei campionati professionistici.

Anche il percorso dell’Italia Under 17, arrivata in finale europea, dimostra che materiale umano esiste. Il punto è trasformarlo in calciatori veri, pronti per la Serie A e per il calcio internazionale. Troppo spesso, invece, il talento italiano rimane sospeso tra primavera, prestiti, panchine, rientri e occasioni mai davvero concesse.

Gattuso è diventato il simbolo di una crisi più grande

Gattuso ha pagato come spesso paga il commissario tecnico. Dopo il mancato accesso al Mondiale 2026, l’ex centrocampista ha lasciato la panchina azzurra, chiudendo un’esperienza nata già dentro una situazione complicata. Era arrivato dopo l’esonero di Spalletti, con una qualificazione compromessa e una pressione enorme addosso. Ha ottenuto risultati nel girone, ma non è bastato per evitare il passaggio dai playoff, ancora una volta fatali all’Italia.

Il punto, però, è che il cambio in panchina rischia di diventare una scorciatoia narrativa. È più facile indicare un volto, un modulo, una formazione sbagliata, una gestione emotiva non riuscita. È molto più difficile ammettere che la crisi riguarda la produzione di talento, il coraggio dei club, la competitività interna, l’identità tecnica e forse anche il modo in cui il calcio italiano interpreta se stesso.

Vieri prova proprio a rompere questo meccanismo. Non assolve tutto e tutti, ma sposta il processo fuori dalla panchina. La Nazionale, secondo il suo ragionamento, non può essere ricostruita soltanto cambiando guida tecnica ogni volta che arriva una delusione. Serve un progetto che arrivi prima della Nazionale, perché il commissario tecnico lavora su ciò che il sistema gli consegna.

Il calcio italiano deve smettere di cercare solo colpevoli

La frase più dura di Vieri riguarda l’abitudine italiana a parlare molto dopo le sconfitte, offendersi, individuare responsabili immediati e poi fermarsi senza andare fino in fondo. È una fotografia che molti tifosi riconoscono: dopo ogni fallimento partono processi televisivi, discussioni sui social, accuse alla Federazione, ai club, ai giocatori, all’allenatore. Poi, passata l’emergenza emotiva, il sistema torna spesso a muoversi con la stessa lentezza.

Il terzo Mondiale consecutivo saltato dovrebbe invece rappresentare una soglia definitiva. Non si può più parlare di casualità, sfortuna o serata storta. La mancata qualificazione del 2018 era stata definita una tragedia sportiva. Quella del 2022 una ferita ancora più inspiegabile dopo l’Europeo vinto. Quella del 2026 chiude ogni alibi: il problema è strutturale, profondo, ripetuto.

Da qui nasce la forza delle parole di Vieri. L’ex attaccante non chiede pazienza generica, ma un cambio di mentalità. Più spazio agli italiani, più protezione dei giovani, più capacità di imparare da paesi che hanno saputo riformarsi, più coraggio nel mettere mano a regole e percorsi. La Nazionale non si salva con un nome in panchina, ma con un calcio che torni a produrre giocatori pronti, affamati e abituati a competere davvero.

Le parole di Vieri pesano perché arrivano da un simbolo azzurro

Vieri parla da ex campione, ma soprattutto da uomo che ha vissuto un’Italia diversa. Una Nazionale piena di personalità, attaccanti di livello mondiale, difensori dominanti e giocatori abituati a essere protagonisti nei grandi club. Il suo giudizio fa rumore proprio perché non nasce da distacco o nostalgia sterile, ma dal confronto tra ciò che l’Italia è stata e ciò che oggi fatica a essere.

Quando dice che giocare per la propria Nazionale resta la cosa più bella, respinge anche l’idea che gli azzurri non ci tengano abbastanza. Per lui non è questione di voglia, ma di livello, percorso e contesto. È una distinzione importante, perché evita la lettura più semplice e più punitiva: accusare i calciatori di non sentire la maglia. Il problema, nel suo discorso, è molto più complesso e proprio per questo più difficile da risolvere.

L’Italia può cambiare commissario tecnico, scegliere un nome più esperto, più giovane, più carismatico o più moderno. Ma senza una riforma vera del sistema, il rischio è ritrovarsi tra qualche anno davanti alla stessa domanda: possibile che l’allenatore sbagli sempre e il calcio italiano non sbagli mai?