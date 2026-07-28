Inter-Stones, accordo raggiunto: biennale da 4 milioni e sorpasso alla concorrenza

Inter - Stadiosport.it

L’Inter accelera e mette le mani su John Stones. Il difensore inglese avrebbe dato il proprio consenso al trasferimento in nerazzurro, accettando un contratto di due anni da 4 milioni di euro a stagione. L’operazione non prevede costi per il cartellino, perché il giocatore si è liberato dal Manchester City al termine del contratto.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’intesa tra le parti è stata raggiunta dopo l’accelerazione decisiva dell’Inter, riuscita a superare la concorrenza di Juventus, Napoli e alcune società inglesi. L’annuncio ufficiale del club non è ancora arrivato, ma l’accordo viene descritto come ormai definito.

John Stones all’Inter: contratto e cifre dell’accordo

La proposta preparata dalla dirigenza nerazzurra prevede un biennale da 4 milioni netti a stagione. Una formula che permette all’Inter di inserire in rosa un difensore di grande esperienza internazionale senza sostenere una spesa per il trasferimento.

Stones aveva concluso la propria esperienza con il Manchester City dopo dieci stagioni. Il centrale era arrivato nel 2016 e ha partecipato al ciclo vincente costruito da Pep Guardiola, conquistando numerosi trofei nazionali e la Champions League 2022-2023, vinta proprio contro l’Inter nella finale di Istanbul.

Il primo contatto con il suo entourage risalirebbe già alla scorsa primavera. Inizialmente l’Inter aveva mantenuto una posizione prudente, soprattutto per valutare le condizioni fisiche e le richieste economiche del giocatore. La situazione è cambiata dopo il Mondiale 2026, durante il quale Stones è tornato a giocare con continuità con l’Inghilterra.

Come può giocare Stones nella difesa di Chivu

Cristian Chivu riceverebbe un centrale capace di giocare sia nella difesa a tre sia in una linea a quattro. Stones può essere utilizzato sul centro-destra, ma possiede anche la qualità tecnica necessaria per avviare l’azione e avanzare a centrocampo durante la costruzione.

La sua esperienza con Guardiola lo ha abituato a gestire il pallone sotto pressione e a partecipare direttamente allo sviluppo offensivo. In alcune fasi della carriera è stato impiegato anche davanti alla difesa, una soluzione che potrebbe permettere a Chivu di modificare la disposizione della squadra durante la partita.

A Milano ritroverebbe inoltre Manuel Akanji, con il quale ha condiviso tre stagioni al Manchester City. La conoscenza reciproca potrebbe facilitare l’inserimento dell’inglese e offrire all’Inter una coppia già abituata a difendere mantenendo la squadra alta.

Il suo arrivo aggiungerebbe soprattutto esperienza a un reparto che ha già salutato Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian durante l’estate. La dirigenza cercava quindi un difensore pronto, capace di affrontare immediatamente campionato e coppe senza un lungo periodo di adattamento.

Le condizioni fisiche restano il principale punto da valutare

Il valore tecnico di Stones non è in discussione, ma nelle ultime stagioni il difensore ha dovuto convivere con diversi problemi fisici. Nell’ultimo campionato inglese ha disputato soltanto nove partite di Premier League, fermandosi per infortuni muscolari e problemi alla coscia e al polpaccio.

Il Mondiale ha però fornito segnali incoraggianti. Stones ha partecipato a cinque incontri del percorso dell’Inghilterra, contribuendo alla corsa terminata con il terzo posto. Le sue prestazioni hanno riacceso anche l’interesse di alcune società della Premier League, ma il giocatore avrebbe scelto di proseguire la carriera in Italia.

La gestione sarà quindi importante. L’Inter non dovrebbe chiedergli di disputare ogni partita, ma di alternarsi con gli altri centrali e mettere la propria esperienza al servizio delle sfide più delicate. Il contratto biennale limita inoltre la durata dell’investimento su un giocatore che compirà 33 anni nel corso della prossima stagione.

L’arrivo di Stones allontana Cristian Romero

L’accordo con Stones raffredda sensibilmente la pista che portava a Cristian Romero. Il difensore argentino era stato indicato come uno degli obiettivi principali dell’Inter, ma le richieste economiche del Tottenham e l’ingaggio richiesto dal giocatore hanno reso l’operazione particolarmente complicata.

La possibilità di prendere Stones senza pagare il cartellino ha convinto i nerazzurri a cambiare strategia. L’inglese garantisce esperienza internazionale e costi immediati molto più contenuti rispetto all’acquisto di Romero.

La nuova operazione può incidere anche sul futuro di Benjamin Pavard. Il francese resta nella rosa, ma l’Inter potrebbe valutare eventuali offerte considerate adeguate. In caso di permanenza, il reparto difensivo potrebbe essere ritenuto completo senza effettuare ulteriori acquisti.

L’Inter attende ora gli ultimi passaggi formali prima di completare l’arrivo di John Stones. Il difensore inglese rappresenterebbe un rinforzo immediato per Chivu e uno dei parametri zero più importanti del mercato estivo nerazzurro.