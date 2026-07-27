Calciomercato affare Castro-Roma, è il primo colpo per Gasperini: accordo col Bologna per 35 milioni, nell’operazione può rientrare anche il prestito di Dovbyk che piace a Tedesco.

La Roma piazza l’accelerata che può cambiare il suo mercato: Santiago Castro è sempre più vicino alla firma con i giallorossi. Dopo giorni di contatti, rilanci e valutazioni, la trattativa con il Bologna è entrata nella fase decisiva e l’attaccante argentino classe 2004 è diventato il primo grande obiettivo concreto per il nuovo attacco di Gian Piero Gasperini.

Il nome di Santiago Castro non è una semplice alternativa per l’attacco giallorosso. La Roma lo ha scelto perché risponde a un’esigenza precisa: serve una punta giovane, forte fisicamente, intensa, capace di lavorare per la squadra e non soltanto di aspettare palloni dentro l’area. Gasperini vuole attaccanti che partecipino al gioco, pressino, aprano spazi, vengano incontro e sappiano aggredire la profondità. Castro, per caratteristiche, è uno dei profili più adatti sul mercato italiano.

L’operazione è pesante anche dal punto di vista economico. Il Bologna era partito da una valutazione molto alta, intorno ai 40 milioni di euro, ma la Roma ha lavorato per costruire un pacchetto più sostenibile. La base dell’accordo ruota attorno a 35 milioni di euro, con bonus ancora da definire e con il possibile inserimento parallelo del prestito di Artem Dovbyk molto gradito dall’allenatore del Bologna Tedesco.

Castro-Roma, le cifre dell’affare col Bologna

Il cuore della trattativa è ormai chiaro. Il Bologna valuta Castro come un patrimonio tecnico ed economico e non intende regalarlo, ma la Roma ha messo sul tavolo una proposta importante. La formula più concreta prevede una cifra fissa intorno ai 35 milioni di euro, con bonus legati a rendimento, obiettivi di squadra e possibili percentuali sulla futura rivendita.

È un investimento forte, ma coerente con la strategia giallorossa. La Roma non vuole più restare bloccata su profili difficili da raggiungere o su trattative infinite. Dopo aver seguito diversi esterni offensivi, da Garnacho a Moreira, il club ha scelto di accelerare sulla punta centrale, reparto in cui Gasperini chiede un giocatore funzionale da inserire subito nel gruppo.

Il Bologna, dal canto suo, ragiona anche sul sostituto. Castro è diventato un attaccante importante, ma davanti a una proposta così pesante la società rossoblù può aprire alla cessione. La trattativa resta legata agli ultimi dettagli, ma la direzione è ormai tracciata.

Dovbyk può andare al Bologna: il dettaglio che sblocca tutto

Il grande incastro dell’operazione riguarda Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è in uscita dalla Roma e non sembra più centrale nei piani tecnici di Gasperini. Il suo cartellino pesa, il suo ingaggio non è leggerissimo e la società vorrebbe trovare una soluzione che permetta di liberare spazio economico e tecnico.

Il Bologna può diventare la destinazione giusta. L’idea è un prestito fino a giugno 2027, con condizioni ancora da definire. Dovbyk non avrebbe chiuso alla possibilità di trasferirsi in rossoblù e questo è un elemento importante, perché senza il via libera del giocatore l’incastro sarebbe molto più complicato.

La Roma, però, deve stare attenta a non trasformare l’uscita di Dovbyk in una svalutazione. L’ucraino era stato acquistato per una cifra vicina ai 40 milioni di euro e una cessione definitiva al ribasso sarebbe dolorosa. Il prestito può essere una soluzione ponte: alleggerisce subito la rosa, dà al giocatore la possibilità di rilanciarsi e permette alla Roma di affondare su Castro senza restare bloccata.

Perché Gasperini ha scelto Castro

Castro è il tipo di attaccante che può piacere moltissimo a Gasperini. Non è un nove statico, non vive solo di area di rigore e non aspetta passivamente il cross. È una punta aggressiva, mobile, capace di legare il gioco, lavorare spalle alla porta e attaccare gli spazi.

Nel sistema di Gasperini, il centravanti deve essere molto più di un finalizzatore. Deve dare il primo segnale di pressione, muoversi per liberare corridoi, dialogare con gli esterni e creare vantaggi anche senza toccare il pallone. Castro ha proprio questa fame: lotta, attacca, sporca palloni, gioca con intensità e ha ancora margini enormi.

È anche un giocatore che può crescere molto accanto a Paulo Dybala. La Joya può abbassarsi tra le linee e servire palloni puliti, mentre Castro può aggredire l’area, attaccare il primo palo e aprire spazio per gli inserimenti. Con Donyell Malen, invece, potrebbe formare una coppia dinamica e verticale, più adatta a una Roma da transizione e pressione alta.

Come giocherebbe Castro nella Roma

La collocazione tattica più naturale è da punta centrale in un attacco a tre o da riferimento avanzato in un sistema con due trequartisti alle spalle. Gasperini potrebbe utilizzarlo come primo terminale offensivo, chiedendogli di alternare movimenti incontro e attacchi profondi.

In una Roma con Dybala e un esterno rapido, Castro avrebbe il compito di tenere occupati i centrali avversari. Non sarebbe solo l’uomo del gol, ma anche quello che apre il campo agli altri. La sua capacità di muoversi fuori dall’area può diventare preziosa contro difese chiuse, mentre la sua aggressività senza palla può aiutare la Roma a recuperare alto.

Rispetto a Dovbyk, Castro offre caratteristiche diverse. L’ucraino è più strutturato fisicamente e più centravanti puro. L’argentino è più fluido, più mobile, più adatto a un calcio fatto di scambi, pressing e attacchi continui dello spazio. È una differenza fondamentale nella scelta della Roma.

I numeri di Castro al Bologna

Castro è arrivato al Bologna dal Vélez Sarsfield e in Italia ha completato un percorso di crescita rapido. Non è ancora un attaccante da 25 gol a stagione, ma ha già dimostrato di poter incidere in Serie A e nelle partite ad alta intensità.

Nell’ultima stagione, il suo rendimento è cresciuto soprattutto per presenza dentro la manovra, capacità di generare occasioni e lavoro per la squadra. Non va letto soltanto attraverso i gol, ma attraverso l’impatto complessivo sul reparto offensivo. Castro sa giocare con il corpo, sa proteggere palla, sa attaccare le seconde palle e ha una mentalità molto competitiva.

Il suo valore di mercato è salito proprio perché unisce età, margine di crescita e rendimento già concreto. A 21 anni, con contratto lungo e status da attaccante titolare in una squadra di Serie A, è normale che il Bologna abbia impostato una valutazione molto alta.

Bologna, perché può accettare la cessione

Per il Bologna perdere Castro sarebbe pesante, ma l’operazione può avere una logica. Una cifra attorno ai 35 milioni più bonus permetterebbe ai rossoblù di generare una plusvalenza importante e di reinvestire sul mercato. In più, l’eventuale arrivo di Dovbyk in prestito darebbe subito a Vincenzo Italiano una punta pronta, esperta e già abituata alla Serie A.

Il nodo è l’equilibrio tecnico. Castro è giovane, ha margini e conosce già i meccanismi del Bologna. Dovbyk, invece, sarebbe una soluzione diversa: più fisica, più immediata, ma anche più complessa dal punto di vista economico. Per questo il Bologna valuta con attenzione la struttura dell’affare.

La sensazione è che i rossoblù abbiano aperto alla cessione perché l’offerta della Roma è arrivata a un livello considerato serio. Restano dettagli da sistemare, ma il passo avanti è evidente.

Roma, messaggio forte al mercato

L’affondo per Castro è anche un messaggio politico e sportivo. La Roma non vuole limitarsi a inseguire nomi irraggiungibili o operazioni complicate dall’estero. Sceglie un giocatore già dentro il campionato italiano, giovane, valorizzabile e compatibile con Gasperini.

È il tipo di operazione che può entrare perfettamente dentro Google News e Discover perché unisce tre elementi forti: nome caldo, cifre importanti e cambio tecnico immediato. Castro non è solo un acquisto, ma il simbolo di una Roma che vuole cambiare pelle in attacco.

Il mercato giallorosso resta aperto anche sugli esterni, ma la priorità ora è consegnare a Gasperini una punta vera. Dopo settimane di attesa, la Roma ha scelto di spingere su un profilo di Serie A, giovane e già pronto.

L’intreccio con Garnacho, Moreira e Nusa

L’arrivo di Castro non chiuderebbe automaticamente il mercato offensivo della Roma. Il club continua a valutare anche un esterno capace di saltare l’uomo, con Garnacho, Moreira e Nusa tra i nomi accostati ai giallorossi nelle ultime settimane.

Il punto è capire quante risorse resteranno dopo il colpo Castro. Se l’operazione con il Bologna dovesse chiudersi intorno ai 35 milioni più bonus, la Roma dovrà lavorare con attenzione sulle uscite. Dovbyk è il primo nodo, ma anche altri giocatori offensivi possono incidere sulla strategia.

Gasperini vuole un attacco completo: una punta mobile, esterni rapidi, Dybala libero di inventare e rotazioni all’altezza della Champions League. Castro sarebbe il primo tassello forte, ma non necessariamente l’ultimo.

Castro alla Roma, cosa manca per l’annuncio

La trattativa è avanzata, ma manca ancora la chiusura definitiva. Restano da sistemare bonus, dettagli contrattuali e l’eventuale struttura dell’operazione parallela con Dovbyk. Se tutto procederà senza intoppi, Castro potrebbe arrivare a Roma e poi raggiungere rapidamente il gruppo in ritiro.

La Roma vuole chiudere in fretta per dare a Gasperini il tempo di lavorare sul nuovo attaccante. Inserire una punta così importante a fine agosto sarebbe più complicato. Farlo ora, invece, permetterebbe di costruire subito movimenti, automatismi e gerarchie.

Il colpo è vicino. La Roma ha scelto Castro, il Bologna tratta sui dettagli e Dovbyk può diventare la chiave per completare il domino.

Roma-Castro, il colpo può cambiare l’attacco

Santiago Castro è molto più di un nome di mercato. È il profilo scelto per rifare l’attacco della Roma secondo le idee di Gasperini: intensità, movimento, pressione, profondità e capacità di legare il gioco.

L’investimento è importante, ma racconta una scelta chiara. La Roma vuole un centravanti giovane ma già pronto, non una scommessa lontana. Vuole un giocatore che conosce la Serie A e che possa crescere dentro un contesto tecnico forte.

Se l’accordo sarà definito, Castro diventerà il primo vero colpo dell’estate giallorossa. E con Dovbyk verso Bologna, l’attacco della Roma potrebbe cambiare volto in pochi giorni.