Juve, domino in difesa: Bremer frena il Galatasaray, Lucumì torna caldo e il Como può decidere tutto

Juve - Stadiosport.it

Il mercato della Juventus si intreccia con quello di Galatasaray, Bologna e Como. Al centro delle operazioni ci sono Gleison Bremer, Jhon Lucumì e Davinson Sánchez, tre difensori il cui futuro potrebbe dipendere da una serie di trasferimenti collegati tra loro.

Il primo obiettivo del Galatasaray resta Bremer, ma i dubbi del centrale brasiliano sulla destinazione turca hanno spinto il club di Istanbul a valutare alternative. Il nome più concreto è proprio quello di Lucumì, seguito da tempo anche dalla Juventus. A sbloccare l’intera situazione potrebbe essere però il Como, interessato a Davinson Sánchez.

Bremer non è convinto dal Galatasaray nonostante l’offerta da 8 milioni

Il Galatasaray vuole aggiungere alla propria rosa un difensore centrale di esperienza internazionale e ha individuato in Bremer il rinforzo principale. Il club turco avrebbe presentato al giocatore una proposta da circa 8 milioni di euro a stagione.

L’offerta economica è importante, ma il brasiliano non sarebbe ancora convinto di lasciare la Juventus e trasferirsi a Istanbul. Un segnale significativo arriva dalla sua decisione di anticipare il ritorno alla Continassa, rinunciando a due giorni di vacanza rispetto alla data inizialmente prevista.

La posizione di Bremer può incidere direttamente sulle strategie bianconere. Una sua partenza garantirebbe una somma considerevole da utilizzare sul mercato, mentre la permanenza obbligherebbe la società a rivedere le priorità e gli investimenti destinati alla difesa.

Il Galatasaray non intende però attendere a lungo. Le esitazioni del brasiliano hanno infatti riacceso l’interesse dei turchi per Jhon Lucumì, considerato una delle principali alternative.

Galatasaray su Lucumì con un ingaggio da 5 milioni

Il club di Istanbul avrebbe offerto a Lucumì uno stipendio da circa 5 milioni di euro a stagione. Una proposta che avrebbe portato il difensore colombiano a riflettere seriamente sul proprio futuro.

Lucumì è entrato nell’ultimo anno di contratto con il Bologna e potrebbe lasciare la squadra durante questa sessione di mercato. L’amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci ha confermato che al calciatore era stata promessa la possibilità di partire davanti a una proposta ritenuta adeguata.

La valutazione del Bologna si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. In assenza di un’offerta vicina a questa cifra, il club emiliano sarebbe comunque disposto a trattenere il colombiano fino alla scadenza del contratto.

Anche la Juventus considera Lucumì uno dei principali obiettivi per completare la difesa. La società cerca infatti un altro centrale mancino da affiancare a Lloyd Kelly, aumentando le soluzioni disponibili nel reparto arretrato.

Il Como può sbloccare l’intero intreccio di mercato

La mossa decisiva potrebbe arrivare dal Como, alla ricerca di un difensore esperto da inserire nella squadra di Cesc Fàbregas. Tra i profili esaminati c’è Davinson Sánchez, attualmente al Galatasaray.

Una sua cessione consentirebbe ai turchi di liberare spazio nella rosa e ottenere nuove risorse da investire su Lucumì. In questo caso, il Galatasaray potrebbe accelerare rapidamente e mettere in difficoltà la Juventus.

Il Como starebbe però valutando con maggiore convinzione anche Trevoh Chalobah del Chelsea, considerato un obiettivo economicamente più conveniente. Qualora il club lombardo decidesse di puntare sul difensore inglese, la trattativa per Sánchez potrebbe interrompersi.

Senza la cessione del colombiano, il Galatasaray avrebbe meno margine per affondare il colpo su Lucumì. Una situazione che permetterebbe alla Juventus di tornare in posizione favorevole nella corsa al difensore del Bologna.

Miretti può entrare nell’operazione tra Juventus e Bologna

La Juventus potrebbe provare ad abbassare la richiesta economica del Bologna inserendo Fabio Miretti nella trattativa. Il centrocampista era già stato valutato dai rossoblù nelle scorse settimane e potrebbe diventare una contropartita gradita.

L’eventuale formula dipenderà dalla valutazione attribuita al giocatore e dalla disponibilità del Bologna ad accettare un’operazione composta da denaro e contropartita tecnica. Per i bianconeri sarebbe un modo per ridurre l’esborso immediato e anticipare la concorrenza del Galatasaray.

Al momento, però, nessuna delle operazioni risulta definita. Bremer deve decidere se prendere in considerazione la proposta turca, il Como deve scegliere tra Sánchez e Chalobah, mentre Juventus e Bologna restano in attesa di capire quale club potrà muoversi concretamente per Lucumì.

Una sola operazione potrebbe avviare l’intero effetto domino: Sánchez al Como libererebbe la strada del Galatasaray verso Lucumì, mentre la scelta di Chalobah potrebbe favorire la Juventus e riportarla davanti nella corsa al colombiano.