Juve, Douglas Luiz bocciato da Spalletti: reintegro lontano, ore decisive per Kolo Muani

Juve - Stadiosport.it

La seconda possibilità concessa a Douglas Luiz rischia di essere già terminata. Il centrocampista brasiliano non ha convinto Luciano Spalletti nelle prime amichevoli estive della Juventus, mostrando nuovamente un ritmo troppo basso e una partecipazione limitata al gioco.

La dirigenza bianconera valuta ora il suo futuro, mentre cerca di accelerare per Randal Kolo Muani. La Juventus attende una risposta dal Paris Saint-Germain sulla proposta costruita per riportare l’attaccante francese a Torino.

Douglas Luiz non sfrutta la seconda occasione concessa dalla Juventus

Spalletti aveva chiesto alla società di valutare il reinserimento di Douglas Luiz dopo le difficoltà delle precedenti stagioni. La qualità tecnica del brasiliano non è mai stata messa in discussione e trovare sul mercato un centrocampista con caratteristiche simili richiederebbe un investimento importante.

Le partite contro Basilea e Standard Liegi non hanno però fornito i segnali attesi. Pur considerando i carichi della preparazione, Douglas Luiz è apparso ancora troppo prudente, con poche accelerazioni e una limitata capacità di prendere il controllo del centrocampo.

L’occasione era particolarmente favorevole. Teun Koopmeiners e Weston McKennie hanno ricevuto alcuni giorni aggiuntivi di riposo dopo il Mondiale, lasciando al brasiliano maggiore spazio accanto a Manuel Locatelli, Arthur Melo e al giovane Augusto Owusu.

Douglas Luiz è partito titolare in entrambe le amichevoli, ma non è riuscito a cambiare la propria situazione. Spalletti vuole centrocampisti capaci di costruire il gioco, ma chiede anche intensità, coraggio e una presenza costante nelle zone decisive del campo.

Il reintegro si allontana e anche la cessione diventa complicata

La Juventus aveva acquistato Douglas Luiz dall’Aston Villa nell’estate 2024 per 50 milioni di euro, oltre agli oneri accessori. Il brasiliano aveva firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029, ma il rendimento offerto in bianconero non ha rispettato le aspettative.

Infortuni e difficoltà di inserimento hanno limitato la sua prima esperienza a Torino. Neppure i successivi prestiti al Nottingham Forest e all’Aston Villa hanno permesso al giocatore di ritrovare il livello mostrato in Premier League prima del trasferimento alla Juventus.

La possibilità di una permanenza resta legata a un’immediata svolta durante la preparazione. Senza un cambio di passo, il reintegro completo nel gruppo di Spalletti diventerebbe sempre meno probabile.

Anche trovare una nuova sistemazione non sarà semplice. I club inglesi interessati potrebbero proporre soltanto un altro prestito senza obbligo di riscatto, soluzione poco utile alla Juventus per risolvere definitivamente il problema.

Kolo Muani, la Juventus aspetta la risposta del PSG

Mentre il futuro di Douglas Luiz torna in discussione, la Juventus prova a chiudere per Kolo Muani. Le prossime ore vengono considerate decisive per conoscere la posizione del Paris Saint-Germain sulla proposta preparata dalla società bianconera.

La formula prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Tra queste dovrebbe esserci la qualificazione della Juventus a una competizione europea.

L’amministratore delegato Giovanni Carnevali lavora da settimane per trovare un’intesa con il PSG. L’obiettivo è consegnare a Spalletti un attaccante rapido, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e già abituato all’ambiente juventino.

La società francese deve però decidere se accettare una soluzione che non garantisce immediatamente la cessione definitiva. La Juventus attende una risposta prima di valutare eventuali cambiamenti nella propria strategia.

Zirkzee resta nei piani per il secondo rinforzo offensivo

L’eventuale ritorno di Kolo Muani potrebbe non essere l’unico intervento in attacco. La Juventus continua infatti a seguire Joshua Zirkzee, indicato come il candidato principale per un secondo acquisto offensivo durante il mese di agosto.

L’attaccante del Manchester United possiede caratteristiche differenti rispetto al francese. Può giocare da riferimento centrale, partecipare alla costruzione e liberare spazio per gli inserimenti dei compagni.

Più defilata appare invece la candidatura di Mateo Pellegrino del Parma, soprattutto per l’elevata valutazione economica. La dirigenza dovrà inoltre gestire il futuro degli attaccanti già presenti nella rosa prima di completare un altro investimento.

Con l’avvicinarsi della tournée tra Hong Kong e Australia occidentale, la Juventus vuole accelerare. Il primo nodo riguarda Kolo Muani, mentre Douglas Luiz dovrà dimostrare rapidamente di poter ancora trovare spazio nel progetto di Spalletti.