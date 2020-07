Video Gol Highlights Udinese-Juventus 2-1 e sintesi 23-07-2020

Risultato Udinese-Juventus 2-1: la squadra di Maurizio Sarri rimanda a domenica la conquista matematica dello scudetto. I friulani vincono grazie ad un gol di Fofana nei minuti di recupero del secondo tempo. La salvezza è ormai ad un passo.

In attesa di Lazio-Cagliari che chiuderà il quadro della 35° giornata di Serie A, termina 2-1 la sfida della Dacia Arena, tra Udinese e Juventus. I bianconeri di Maurizio Sarri rimandano a domenica la conquista matematica dello scudetto, quelli di Luca Gotti fanno invece un decisivo balzo in avanti nella corsa alla salvezza. La zona retrocessione è infatti ora a +7.

Sintesi Udinese-Juventus 2-1, 35° giornata di Serie A

Al 4′ primo squillo juventino con Alex Sandro che, dalla sinistra, mette in mezzo, Ronaldo lascia passare la palla che arriva a Bernardeschi il quale appoggia al portoghese che si gira e calcia di sinistro trovando però la pronta risposta di Musso che blocca tranquillamente. Al 7′ Sema, dalla sinistra, mette in mezzo una palla insidiosa che Danilo fa carambolare sul palo alla sinistra di Szczesny; la Juve si salva.

6 minuti più tardi è Dybala a provarci con un bel di tiro di sinistro da fuori area, ma Musso è attento e mette in calcio d’angolo. Al 22′ si rivede l’Udinese con Sema che calcia da fuori area, ma il suo sinistro rasoterra finisce fuori alla sinistra di Szczesny. Al 26′ bella azione della Juve: Dybala riceve palla da dietro, serve Rabiot che lascia scorrere, la palla arriva a Cristiano Ronaldo che si aggiusta il pallone lasciando partire un bel destro a giro che per poco non finisce nell’angolino alto alla sinistra di Musso.

Al 35′ ancora Sema che dall’interno dell’area di rigore prova a battere Szczesny che si distende sulla sinistra e sventa la minaccia. 7 minuti dopo la Juventus passa in vantaggio con De Ligt che con un bel destro rasoterra da fuori area batte l’incolpevole Musso che non può far altro che raccogliere la palla in fondo al sacco.

Il secondo tempo inizia con una splendida azione di contropiede dell’Udinese con Nestorovski che, davanti a Szczesny, calcia debolmente permettendo all’estremo difensore polacco di bloccare tranquillamente. Al 53′ gli uomini di Luca Gotti trovano il gol del pareggio grazie ad un colpo di testa in tuffo di Nestorovski che corregge in rete un perfetto cross di Sema. Da qui in poi non accade nulla di particolare se non qualche tiro alto della Juventus che ovviamente non crea alcun problema alla porta di Musso. Al 92′ l’Udinese la vince: Fofana parte in contropiede, supera la retroguardia juventina e deposita in rete il gol del definitivo 2-1.

Udinese-Juventus 2-1, 35° giornata di Serie A.

Video Gol Highlights Udinese-Juventus 2-1, 35° giornaata di Serie A

Il tabellino di Udinese-Juventus 2-1, 35° giornata di Serie A

Udinese (3-5-2): Musso; Ekong, Becao (94′ De Maio), Nuytinck; Ter Avest (77′ Samir), De Paul, Fofana, Sema, Zeegelaar (69′ S.Larsen); Okaka, Nestorovski.

Allenatore: Luca Gotti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo (75′ Cuadrado), De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Ramsey (60′ Matuidi); Cristiano Ronaldo, Dybala, Bernardeschi (60′ Douglas Costa).

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Irrati

Marcatori: 42′ De Ligt (J), 53′ Nestorovski (U), 92′ Fofana (U)

Ammoniti: 1′ Ramsey (J), 20′ Ekong (U), 67′ Zeegelaar (U), 83′ Cuadrado (J)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS