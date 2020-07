Lazio-Cagliari in diretta tv-streaming e probabili formazioni 23-7-2020

Lazio-Cagliari, match valevole per la 35° giornata di Serie A: probabili formazioni, dove vedere e statistiche.

Lazio-Cagliari è uno dei match valevoli per la 35° giornata di Serie A. Con lo Scudetto ormai destinato alle maglie della Juventus, la Lazio dovrà cercare assolutamente i tre punti per mettere a sicuro la qualificazione alla prossima Champions League. Di fronte ci sarà un Cagliari ormai salvo e che non ha altro da chiedere a questo campionato se non provare a chiuderlo nel migliore dei modi e pensare alla prossima stagione. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulle formazioni, lo stato di forma delle due squadre e i precedenti della gara che ci attende stasera.

Lazio-Cagliari: le ultime sulle formazioni

La Lazio arriva a questa sfida forte di alcuni recuperi importanti: rispetto alla sconfitta contro la Juventus la squadra di Inzaghi potrà contare sull’apporto di Jony, Correa e Luis Alberto tutti rientranti da un infortunio. Torna anche Patric, nuovamente a disposizione dopo un turno di squalifica. Nel 3-5-2, davanti a Strakosha, agiranno Patric, Luiz Felipe e Acerbi, mentre a centrocampo gli esterni saranno Lazzari e Jony, con la mediana composta da Milinkovic, Parolo e Luis Alberto; in attacco, spazio alla coppia Caicedo-Immobile.

Modulo speculare per il Cagliari che dovrà fare a meno di Carboni, alla seconda espulsione in appena sei presenze. Davanti a Cragno dovrebbero dunque agire Pisacane, Ceppitelli e Klavan; a centrocampo, gli esterni saranno Faragò e Mattiello con la mediana composta da Nandez, Rog e Ionita; in attacco, spazio alla coppia Simeone-Joao Pedro.

Lazio-Cagliari: le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga.

Dove vedere Lazio-Cagliari in diretta tv-streaming

La gara Lazio-Cagliari, in programma stasera a partire dalle 21:45, sarà visibile in streamng su Dazn, mentre la diretta televisiva sarà garantita dal canale Dazn 1 (209 del satellite), per gli abbonati che abbiano aderito all’offerta Sky-Dazn.

Precedenti e statistiche Lazio-Cagliari

Sono 67 i precedenti in Serie A tra Lazio e Cagliari con il bilancio che pendse decisamente a favore dei biancocelesti: 34 vittorie cui fanno da contraltare 16 pareggi e 17 affermazioni sarde. Non sono gli unici numeri che sorridono alla squadra di Simone Inzaghi il quale, nei sette precedenti contro il Cagliari, ha vinto cinque volte e pareggiato due. Il Cagliari non batte la Lazio all’Olimpico dall’ottobre 2009, quando fu una rete di Alessandro Matri a decidere il match. Le due squadre, sin dalla ripresa del campionato, hanno denunciato una certa sterilità offensiva attestandosi quali i due peggiori attacchi del torneo con due reti messe a segno da parte del Cagliari e tre dalla Lazio. La gara di andata si concluse con un’emozionante 2-1 per la Lazio che, nella circostanza, diede una grande prova di forza rimontando nei minuti di recupero una partita in cui era stata sotto fino al 90′: riuscirà la squadra di Inzaghi a ripetere l’impresa e qualificarsi matematicamente per la Champions?

