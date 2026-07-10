Video Gol Highlights Spagna – Belgio 2-1 e Sintesi Mondiali 2026

Video Gol e Highlights di Spagna – Belgio 2-1: Merino all’88° regala il gol vittoria e qualificazione alle Furie Rosse che troveranno la Francia nella semifinale del Mondiale martedì 14 luglio alle 21:00 a Dallas.

La Spagna vola in semifinale al Mondiale 2026 al termine di una partita intensa, sofferta e molto più complicata del previsto contro un Belgio coraggioso fino all’ultimo. La squadra di Luis de la Fuente ha controllato lunghi tratti del match con il solito possesso palla, ma questa volta ha dovuto fare i conti con un avversario capace di colpire nel momento giusto e di interrompere l’imbattibilità difensiva della Roja nel torneo.

Dopo il vantaggio firmato da Fabián Ruiz, il Belgio ha reagito con personalità trovando il pareggio con Charles De Ketelaere, primo giocatore a segnare contro la Spagna in questo Mondiale. Nella ripresa la gara è rimasta aperta, con Yamal sempre pericoloso, Courtois decisivo prima dell’infortunio e i Diavoli Rossi pronti a ripartire con la fisicità di Lukaku.

A decidere tutto, però, è stato ancora una volta Mikel Merino entrato dalla panchina e protagonista del gol del 2-1 all’88’. Proprio l’uscita del portiere belga Courtois ha cambiato l’inerzia dell’ultima parte di gara. Al suo posto è entrato Lammens, protagonista suo malgrado nell’azione del 2-1: il tiro dalla distanza di Cubarsí non viene trattenuto e sulla respinta si avventa Merino, che firma la rete della qualificazione e manda la Roja tra le prime quattro del mondo.

La continua così la sua corsa verso il titolo e ora troverà in semifinale la Francia, che ha eliminato il Marocco con un netto 2-0. L’appuntamento è fissato per martedì 14 luglio alle 21:00 italiane: sarà una sfida dal peso enorme tra due delle nazionali più complete del torneo, con in palio un posto nella finale del Mondiale.

La Roja arriva all’appuntamento con un dato impressionante: 36 partite consecutive senza sconfitte. La Spagna si avvicina così al record dell’Italia, che tra il 2018 e il 2021 arrivò a quota 37 risultati utili consecutivi. Un’altra vittoria o anche un pareggio contro la Francia permetterebbero agli spagnoli di eguagliare un primato storico.

Cronaca di Spagna – Belgio 2-1:

Cronaca 1° Tempo:

1’ Comincia Spagna-Belgio, quarto di finale del Mondiale 2026. Ritmi subito alti e Spagna intenzionata a gestire il possesso fin dai primi palloni.

3’ Prima iniziativa interessante della Spagna. Baena entra in area dalla sinistra e prova a premiare la sovrapposizione di Cucurella, ma l’azione viene fermata per la posizione irregolare del terzino.

5’ Avvio positivo della Roja, che tiene il pallone e prova a comandare il ritmo. Il Belgio resta compatto e aspetta il momento giusto per ripartire.

8’ Primo segnale di Doku, già molto attivo palla al piede. L’esterno belga guadagna un fallo laterale in zona mediana dopo una nuova accelerazione personale.

9’ Yamal conquista un calcio di punizione sulla corsia sinistra. La Spagna porta diversi uomini in area, cercando subito una soluzione su palla inattiva.

10’ Sugli sviluppi del calcio piazzato, Rodri riesce a liberarsi per la conclusione da posizione interessante, ma il tiro viene respinto dal muro difensivo belga.

13’ Baena si accentra e calcia di prima intenzione dopo essere stato servito tra le linee. Ngoy si oppone con il braccio aderente al corpo: per l’arbitro non ci sono gli estremi per intervenire.

15’ Risponde il Belgio. Doku entra centralmente e apre sulla destra per De Ketelaere, che controlla e libera il mancino. Cucurella legge bene la situazione e chiude in maniera decisiva.

17’ Pedro Porro prova il lancio lungo a cambiare lato per Baena, ma la misura è eccessiva. La Spagna alterna possesso corto e verticalizzazioni, mentre il Belgio continua a difendere con ordine.

20’ Dani Olmo allarga per Porro, che avanza sulla destra e mette al centro per Yamal. Il giovane talento spagnolo commette però fallo in attacco e l’azione sfuma.

21’ Primo vero squillo di Lamine Yamal. L’esterno recupera palla sulla trequarti, si sistema il pallone e prova il tiro a giro verso il palo lontano. La conclusione termina sul fondo.

23’ Pausa per l’hydration break. Le due squadre si avvicinano alle rispettive panchine per rifiatare e ricevere indicazioni dai commissari tecnici.

26’ Si riprende a giocare con una rimessa laterale in favore della Spagna. La Roja continua a manovrare con pazienza.

28’ Grande idea di Yamal, che con l’esterno sinistro cerca l’inserimento di Baena sul primo palo. La giocata è interessante, ma l’esecuzione è leggermente imprecisa.

30’ Gol della Spagna. La Roja passa in vantaggio con Fabián Ruiz. Porro combina con Yamal e crossa al centro per Olmo, che calcia di prima intenzione trovando la risposta di Courtois. Sulla respinta arriva per primo Fabián Ruiz, libero da marcature, e firma l’1-0.

33’ La partita si sblocca al primo vero tiro in porta della Spagna. Il Belgio, fin qui ordinato, viene punito su una seconda palla dentro l’area.

34’ Altro guizzo di Yamal, che si libera nello stretto e conquista un fallo sul rientro di Doku. Buona posizione per i tiratori spagnoli.

35’ Sulla punizione calciata da Yamal, Courtois è attento e devia in tuffo, evitando il possibile raddoppio della Spagna.

36’ Baena controlla un lancio lungo in area e chiama ancora Courtois all’intervento, ma l’azione viene fermata perché lo spagnolo si aiuta con il braccio.

40’ Occasione Spagna. Yamal salta De Cuyper e Doku, poi libera il mancino dal limite. La traiettoria esce di poco e termina sull’esterno della rete.

41’ Gol del Belgio. I Diavoli Rossi trovano il pareggio con Charles De Ketelaere. L’azione si sviluppa a destra con Castagne, che crossa in area. De Ketelaere prende il tempo a Cubarsí, vince il duello aereo e di testa firma l’1-1.

43’ Primo cartellino giallo della partita: ammonito Pau Cubarsí per un intervento falloso su Kevin De Bruyne.

45’ Baena serve Porro, che non chiude il triangolo e sceglie la conclusione con il mancino. Il tiro è impreciso e termina molto lontano dalla porta di Courtois.

45’+1 Il quarto ufficiale segnala cinque minuti di recupero.

45’+3 Baena combina sulla sinistra con Yamal e poi crossa al centro. Il pallone è troppo lungo per Oyarzabal e termina direttamente sul fondo.

45’+6 Finisce il primo tempo: Spagna-Belgio 1-1. La Roja tiene più palla e passa avanti con Fabián Ruiz, ma il Belgio risponde nel finale con De Ketelaere, primo giocatore capace di segnare contro la Spagna in questo Mondiale.

Cronaca 2° Tempo:

46’ Inizia la ripresa. Primo pallone giocato dalla Spagna, che riparte dall’1-1 dopo un primo tempo vivace e molto equilibrato.

47’ Il Belgio parte forte. Doku conduce centralmente e prova l’imbucata in area. Una deviazione rischia di favorire Trossard, ma Unai Simón esce basso e anticipa tutti.

50’ Buon avvio di secondo tempo per il Belgio, rientrato dagli spogliatoi con maggiore aggressività e più coraggio nella metà campo spagnola.

53’ Sugli sviluppi di un corner, il pallone arriva a Dani Olmo, che si coordina dal limite e calcia con il destro. La conclusione termina alta sopra la traversa.

55’ Prima sostituzione per la Spagna: entra Ferran Torres, esce Baena.

55’ Secondo cambio immediato per Luis de la Fuente: dentro Pedri, fuori Fabián Ruiz, autore del gol dell’1-0.

57’ Pedri apre per Porro, ma il cross del laterale spagnolo è completamente sbagliato. Lunga azione della Spagna che non produce pericoli.

59’ Doku intercetta un passaggio di Yamal e conquista un calcio di punizione. Il Belgio rialza il baricentro dopo alcuni minuti di pressione spagnola.

60’ Primo cambio nel Belgio: entra Witsel al posto di Trossard.

60’ Seconda sostituzione per i Diavoli Rossi: dentro Romelu Lukaku, fuori Vanaken.

61’ Terzo cambio per il Belgio: entra Seys, esce De Cuyper.

61’ Yamal si mette in proprio, arriva al limite dell’area e libera il mancino. Courtois si distende e devia ancora in tuffo.

62’ Ancora Spagna pericolosa. Yamal serve Oyarzabal, che calcia da posizione defilata in area. Courtois protegge bene il primo palo e devia in calcio d’angolo.

65’ La partita resta molto aperta. La Spagna attacca con un possesso avvolgente, mentre il Belgio prova a rispondere sfruttando le ripartenze e la fisicità di Lukaku.

66’ Problemi per Courtois, che resta a terra dolorante per un fastidio muscolare. Lo staff medico belga entra in campo.

67’ Il gioco non riprende e l’arbitro concede una nuova pausa alle due squadre. Il Belgio valuta le condizioni del proprio portiere.

70’ Si torna a giocare con Courtois ancora in campo, ma le sue condizioni continuano a destare qualche preoccupazione.

71’ Cambio obbligato per il Belgio: Courtois non può proseguire. Al suo posto entra Lammens.

74’ Porro cerca Ferran Torres, che prova il velo per favorire Oyarzabal. La difesa belga capisce tutto e allontana in fallo laterale.

77’ Yamal serve Porro, che arriva sul fondo e mette un pallone arretrato. Il cross non trova però compagni pronti alla conclusione.

77’ La Spagna insiste, ma fatica a creare occasioni pulite. Il Belgio resta basso, ordinato e compatto davanti al nuovo portiere Lammens.

79’ Cambio per la Spagna: entra Nico Williams, esce Oyarzabal. De la Fuente cerca più velocità e imprevedibilità negli ultimi metri.

82’ La Spagna alza il ritmo e prova a schiacciare il Belgio nella propria metà campo. I Diavoli Rossi continuano però a difendersi con ordine.

84’ Rodri trova Yamal, che cerca un controllo volante in area. Lammens esce con decisione e arriva per primo sul pallone.

85’ Ammonito Kevin De Bruyne per un fallo tattico. Cartellino giallo pesante nel finale.

86’ Cambio nel Belgio: entra Saelemaekers, esce De Bruyne.

86’ Sostituzione anche nella Spagna: entra Mikel Merino al posto di Dani Olmo.

88’ Gol della Spagna. La Roja torna avanti con Mikel Merino. Cubarsí avanza e calcia dalla distanza, Lammens non trattiene e sul pallone vagante arriva per primo Merino, che firma il 2-1.

90’+1 Il quarto ufficiale segnala sette minuti di recupero. La Spagna è avanti 2-1 e vede la semifinale contro la Francia.

90’+2 Salvataggio decisivo di Laporte. Unai Simón sbaglia il tempo dell’uscita e viene superato da Saelemaekers, che crossa al centro. Il difensore spagnolo anticipa Lukaku, pronto alla deviazione sotto porta.

90’+3 Cartellino giallo per Laporte dopo un intervento falloso nel finale.

90’+5 Ammonito anche Axel Witsel. Il Belgio prova a spingere negli ultimi assalti, mentre la Spagna difende il vantaggio.

Video Gol e Highlights di Spagna – Belgio 2-1:

Video Online a breve

Tabellino di Spagna – Belgio 2-1:

SPAGNA (4-3-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (55′ Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (86′ Merino), Baena (55′ Ferran Torres); Oyarzabal (79′ Nico Williams). Ct: De la Fuente.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois (71′ Lammens); Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (60′ Seys); Raskin, Vanaken (60′ Lukaku); Trossard (60′ Witsel), De Bruyne (86′ Saelemaekers), Doku; De Ketelaere. Ct: Garcia.

ARBITRO: Oliver (ING)

MARCATORI: 30′ Fabian Ruiz (S), 41′ De Ketelaere (B), 88′ Merino (S)

AMMONITI: Cubarsi (S), De Bruyne (B), Laporte (S), Witsel (B)