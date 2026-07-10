Wimbledon Sinner – Djokovic LIVE Diretta Tv e Streaming Gratis

Sinner-Djokovic in Diretta TV gratis su TV8: orario, diretta streaming LIVE e dove vedere la semifinale di Wimbledon

Jannik Sinner contro Novak Djokovic, ancora una volta. La semifinale di Wimbledon 2026 è il match che tutti aspettano: da una parte il numero 1 del mondo e campione in carica sull’erba londinese, dall’altra il campione serbo, sette volte vincitore ai Championships e ancora a caccia di un’altra finale Slam.

La buona notizia per gli appassionati italiani è che la partita sarà visibile in Diretta LIVE gratis e in chiaro su TV8, oltre che sui canali Sky Sport ed in Streaming.

La sfida si gioca oggi, venerdì 10 luglio, sul Campo Centrale di Wimbledon. Non c’è un orario fisso di inizio, perché Sinner-Djokovic sarà il secondo match del programma maschile dopo la semifinale tra Alexander Zverev e Arthur Fery, prevista dalle 14.30 italiane. L’incontro dell’azzurro inizierà quindi nel tardo pomeriggio o in serata, a seconda della durata della prima semifinale.

In palio c’è un posto nella finale di Wimbledon, ma anche un altro capitolo di una rivalità ormai centrale nel tennis mondiale. Sinner conduce 6-5 nei precedenti, ma Djokovic ha vinto l’ultimo confronto agli Australian Open. Sull’erba londinese, invece, la sfida ha già regalato momenti pesantissimi, compresa la semifinale vinta dall’italiano nel 2025 nel percorso verso il titolo.

Dove vedere Sinner-Djokovic in TV gratis e in chiaro

La semifinale Sinner-Djokovic sarà trasmessa gratis e in chiaro su TV8. È la soluzione più attesa dagli appassionati che vogliono seguire il match senza abbonamento, direttamente sul digitale terrestre.

La partita sarà disponibile anche per gli abbonati Sky sui canali dedicati al torneo: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K. In questo modo sarà possibile seguire la semifinale con la copertura completa di Wimbledon, inclusi prepartita, commento tecnico e aggiornamenti dal Centrale.

Il passaggio in chiaro su TV8 rende la semifinale accessibile a un pubblico molto più ampio. È una scelta importante, considerando il peso dell’evento e l’interesse enorme attorno a Sinner, ormai stabilmente tra i grandi protagonisti del tennis mondiale.

Sinner-Djokovic in Diretta streaming: dove vederla gratis online

Chi vuole vedere Sinner-Djokovic in streaming gratis potrà seguire la partita sul sito ufficiale di TV8, che trasmetterà l’incontro in chiaro anche online. Per gli abbonati, invece, la semifinale sarà disponibile in streaming su Sky Go e NOW.

La diretta streaming gratis su tv8.it è la soluzione più semplice per chi non può seguire la partita davanti alla televisione. Basterà collegarsi al sito al momento della trasmissione e attendere l’inizio del match, ricordando che l’orario dipenderà dalla durata della prima semifinale.

Per evitare di perdere l’avvio, il consiglio è collegarsi già durante Zverev-Fery o comunque restare aggiornati dal primo pomeriggio. Se la prima semifinale dovesse durare poco, Sinner e Djokovic potrebbero scendere in campo prima del previsto; se invece il match si allungasse, l’attesa potrebbe spostarsi verso la serata.

A che ora gioca Sinner contro Djokovic

Il programma ufficiale prevede la prima semifinale maschile sul Centrale dalle 14.30 italiane, con Zverev-Fery. Subito dopo toccherà a Sinner-Djokovic. Per questo motivo non esiste un orario preciso: la partita dell’italiano sarà il secondo incontro della giornata.

Indicativamente, il match potrebbe iniziare tra il tardo pomeriggio e la prima serata, ma tutto dipenderà dall’andamento della sfida precedente. In caso di partita lunga, magari con quattro o cinque set, l’ingresso in campo di Sinner e Djokovic potrebbe slittare in modo importante.

Chi cerca l’orario esatto deve quindi tenere presente una cosa: non bisogna guardare soltanto il calendario, ma anche la durata della semifinale precedente. Su un programma Slam, soprattutto al meglio dei cinque set, gli orari possono cambiare rapidamente.

Sinner arriva da campione in carica, Djokovic cerca la storia

Il fascino della semifinale nasce anche dal momento dei due protagonisti. Jannik Sinner si presenta da campione in carica di Wimbledon e da numero 1 del mondo. Il suo torneo è stato solido, anche se non sempre spettacolare. L’azzurro ha superato Miomir Kecmanovic, Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki e Jan-Lennard Struff, arrivando in semifinale con la possibilità di difendere il titolo conquistato un anno fa.

Novak Djokovic, invece, continua a inseguire la storia. Il serbo ha già vinto sette volte Wimbledon e resta uno dei giocatori più difficili da battere sull’erba. Il suo percorso è stato più faticoso, soprattutto dopo la battaglia contro Felix Auger-Aliassime, vinta al quinto set dopo oltre cinque ore di gioco. A 39 anni, la condizione fisica sarà uno dei temi chiave della partita.

La domanda è semplice: Djokovic riuscirà a recuperare energie dopo una maratona così dura, oppure Sinner potrà sfruttare freschezza, ritmo e potenza da fondo campo?

Precedenti Sinner-Djokovic: l’azzurro avanti 6-5

Il bilancio dei precedenti racconta una rivalità equilibratissima. Sinner è avanti 6-5 negli scontri diretti, un dato che conferma quanto l’italiano sia ormai uno dei pochissimi giocatori capaci di mettere in difficoltà Djokovic con continuità.

L’ultimo confronto, però, lo ha vinto il serbo nella semifinale degli Australian Open 2026, al termine di una partita durissima. A Wimbledon il duello ha un peso ancora maggiore: Djokovic conosce ogni angolo del Centrale, ma Sinner ha già dimostrato di poterlo battere su questa superficie, come accaduto nella semifinale del 2025.

La partita si giocherà su dettagli sottilissimi: servizio, risposta, gestione dei punti lunghi e lucidità nei momenti caldi. Sinner dovrà evitare passaggi a vuoto, Djokovic proverà a rallentare il ritmo e a usare esperienza e variazioni per sporcare il gioco dell’azzurro.

Il programma TV di Sinner-Djokovic

Data: venerdì 10 luglio 2026

Torneo: Wimbledon 2026, semifinale maschile

Campo: Centre Court

Ordine di gioco: secondo match dalle 14.30 italiane, dopo Zverev-Fery

Diretta TV gratis: TV8

Diretta TV per abbonati: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K

Streaming gratis: tv8.it

Streaming per abbonati: Sky Go, NOW

La semifinale tra Sinner e Djokovic è uno degli appuntamenti sportivi più attesi della giornata. L’azzurro cerca un’altra finale a Wimbledon e vuole confermare il suo dominio sull’erba. Djokovic, invece, prova a fermare ancora una volta il tempo e a regalarsi un’altra notte da leggenda.